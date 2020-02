Care sunt tendințele în alimentație în 2020

Specialiștii din diverse sectoare din industria alimentară și a băuturilor încep să conștientizeze cât de mult se schimbă gusturile consumatorilor.



Pe de altă parte, oamenii își dau seama de importanța unei alimentații sănătoase și încearcă să găsească cele mai bune rețele pentru a mânca în concordanță cu nevoile organismului. Showurile culinare sunt urmărite cu din ce în ce mai mult interes, iar oamenii acordă o importanță deosebită mobilării și utilării adecvate în bucătărie, astfel încât să le fie ușor să gătească singuri tot ceea ce își doresc. De la achiziționarea unor cuptoare profesionale și combine frigorifice de înaltă calitate, până la alegerea unui tip de mixer cu funcții complexe ori a unui blender cu putere de funcționare cât mai ridicată, interesul oamenilor pentru electrocasnice prinde contur, odată cu dorința lor de a avea un stil de viață sănătos – aceasta fiind, de altfel, una dintre tendințele anului 2020.



În ceea ce privește produsele alimentare, canabidiolul (CBD) a început să capete notorietate încă de anul trecut. Un studiu realizat de YouGov în luna octombrie și citat de BBC arăta că unul din zece britanici folosește produse care au în componența lor CBD. Canabidiolul este un compus non-psihoactiv care se găsește în plantele marijuana. Potrivit experților, popularitatea acestuia ar fi pe un trend ascendent în acest an, urmând să fie folosit atât în băuturi (cocteiluri, apă minerală, cafea), cât și în prepararea mâncărurilor.



Despre canabidiol se crede că aduce beneficii stării de sănătate. Potrivit experților, consumatorii au început să cumpere produse care creează o punte între medicamente și mâncare, devenind astfel mai conștienți de rolul pe care alimentația îl joacă în bunăstarea lor.



Pentru că oamenii devin mai preocupați în legătură cu impactul pe care alimentele îl au asupra mediului înconjurător, chefii prevăd o ascensiune a produselor locale și sezoniere.



Și produsele pe bază de pește ar putea fi la mare căutare anul acesta. Salam de somon sau caracatiță, șuncă din pește spadă și cârnați din crustacee – acestea ar putea fi delicatesele care vor avea succes în 2020. Folosirea acestor produse în prepararea unor gustări reci, precum salamul și cârnații este un trend care a început în Australia, dar are șanse să devină popular și în alte zone ale lumii, întrucât chefii par entuziasmați să pună în valoare peștele, după ce ani de zile au făcut acest lucru cu carnea.



Numărul veganilor, vegetarienilor și flexitarienilor este într-o continuă creștere, iar meniurile restaurantelor s-ar putea modifica semnificativ, pentru a ține cont de cerințele lor. De exemplu, în Marea Britanie, numărul veganilor a crescut de patru ori din 2014 până în prezent, ajungând la 600.000. Potrivit Vegan Society, vegetarienii și veganii vor reprezenta, până în 2025, un sfert din populație. De asemenea, flexitarienii (care urmează, în mare parte, o dietă bazată pe plante) vor reprezenta jumătate din populație.



Consumul cărnii a scăzut semnificativ în ultimii ani. Ba mai mult, s-a vorbit despre „terorismul vegan. Măcelarii francezi au cerut în 2018 să fie protejați împotriva atacurilor violente venite din partea „terorismului vegan. Potrivit Euronews, măcelarii susțineau că se află sub „atac fizic, verbal și moral din partea veganilor și a grupurilor care militează pentru drepturile animalelor.



O popularitate sporită în 2020 vor avea și alternativele la făină. Gustările care se prepară folosind, printre altele, făină de cocos și făină de năut vor fi foarte apreciate în acest an, potrivit specialiștilor în gastronomie. Gama de alternative pentru înlocuirea făinii albe este variată, o creștere semnificativă înregistrând făina de migdale, cea de nucă de cocos și cea de cassava. În plus, începând de anul acesta, ar putea fi folosite și tipuri noi de făină, precum cea din conopidă, banană verde și caju.



O altă tendință a anului 2020 vizează răspândirea sortimentelor de lapte. Dacă, în prezent, principalele variante de lapte vegetal sunt cel de migdale și cel de soia, pentru anul acesta este de așteptat o creștere a interesului pentru alte sortimente, precum laptele de nucă de cocos, orez, cânepă și ovăz.



Și industria alcoolului se va adapta cerințelor pieții. Milenialii sunt cei care schimbă trendurile în acest domeniu, susțin specialiștii. Astfel că, datorită popularității băuturilor „instagramabile, supermarketurile și barurile manifestă un interes deosebit față de vinurile cu sclipici. Particulele strălucitoare nu schimbă gustul băuturii, dar îi modifică aspectul, ceea ce îl face mai atrăgător pentru pozele care vor fi publicate pe rețelele sociale.



De asemenea, printre tendințele gastronomice din acest an se numără și meniurile cu alternative pentru cei cu restricții alimentare.