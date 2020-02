Ce spun astrele azi, 8 februarie

Berbec

Daca sunteti in cautarea unei perechi, de data aceasta va doriti pasiune si senzualitate. Nu sunteti dispusi sa faceti compromisuri, desi ar trebui sa va ganditi ca, in timp, pasiunea se mai stinge si trebuie ca baza pe care construiti sa fie ceva mai solida decata atat. Veti avea o dorita nestavilita de a cumpara tot felul de lucruri; tot ceea ce vedeti vi se pare util, necesar; pentru a evita eventuale probleme ce ar putea sa apara, faceti in asa fel incat sa fiti in imposibilitatea dea cheltui: nu mai treceti pe la supermarket decat daca este neaparat nevoie si atunci cu listuta bine pusa la punct si cu bani potriviti strict pentru aceste cumparaturi sau, si mai bine, trimiteti pe altcineva.



Taur

Credeti ca veti avea mai mult succes daca va veti chinui singuri sa rezolvati o problema in care nu aveti expertiza necesara? Veti pierde mult timp si nici sansele de a gasi o solutie potrivita nu sunt prea mari! De ce nu cereti ajutor prietenilor sau unui specialist, daca este cazul? Daca analizati avantajele si dezavantajele, veti observa ca este foarte posibil sa iesiti mult mai castigati, daca alegeti varianta sprijinului cuiva. Reactiile prea acide pot jigni, tineti cont de asta; daca veti fi prea sarcastic sau, pur si simplu, va veti manifesta cu nerabdare in relatiile cu apropiatii, acestea vor avea, in mod clar, de suferit.



Gemeni

Nu este usor de ajuns la persoane influente, insa, astazi, se pare ca sunteti intr-o pasa buna. Contextul astral va sprijina in construirea de legaturi de acest gen, care este imposibil sa nu se dovedeasca utile, la un moment dat. In plan sentimental, lucrurile vor merge bine; desigur, trebuie ca si voi sa puneti partea voastra de efort, in acest sens. Pentru celibatari, este un bun moment de a face planuri pentru viitorul sentimental; nu ramaneti insa, numai la planuri, caci astfel nu veti reusi sa aveti nimic palpabil. Asumati-va doar riscuri calculate, care sa nu va aduca, mai tarziu, complicatii. Pe cat posibil, tineti-va pe partea sigura a evenimentelor.



Rac

Climatul astral al zilei va va aduce momente placute si linistite, care sa va incante sufletul. Daca aveti de facut calatorii, in anumite zone, este un moment foarte potrivit pentru asta. S-ar putea ca, la un anume moment, sa ajungeti in pana de idei; nu ezitati sa apelati la alte minti cu pricepere in domeniul de interes, pentru a gasi ceea ce cautati. Aveti mare grija sa nu va lasati prea mult influentati din exterior, pentru ca exista persoane nu foarte bine intentionate, care incearca sa va atraga in afaceri dubioase; riscurile in aceste cazuri nu vor justifica eventualele castiguri. Fiti prudenti si, astfel, un bun exemplu pentru cei din jur.



Leu

Unele griji ar putea sa va afecteze buna dispozitie si chiar sa determine relatii tensionate cu anumiti membri ai anturajului vostru; in mod clar, din punct de vedere psihic, nu ati putea fi in forma sa performati in chestiuni de anvergura, in problematici care necesita concerntrare maxima. Ar fi bine sa rezolvati cat mai repede problemele care va framanta, pentru a indeparta cauza ingrijorarilor si a starii voastre de neliniste, de nervozitate. Evolutiile carierei sunt incurajatoare; concentrati-va pe intamplarile pozitive, care sa aiba darul sa va creasca moralul. In ceea ce priveste sentimentele, faceti diferenta clara intre realitate si fantezie, intre ceea ce se pooate realiza si ceea ce este imposibil de atins.



Fecioara

Trebuie sa va acordati timp suficient pentru a rezolva diverse sarcini care va revin, fara a avea parte de intarzieri. Aceasta situatie devine extrem de serioasa, in contextul zilei de astazi, si va poate cauza probleme nedorite. Veti fi dominati de o energie debordanta, pe care va trebui sa invatati s-o canalizati asa cum trebuie, daca vreti sa aveti parte de rezultate pozitive. In caz contrar, se poate sa experimentati diverse probleme, ca urmare a unor rabufniri nelalocul lor. Eficienta, realismul si activitatea sustinuta va vor asigura succes in munca pe care o desfasurati. Situatia materiala se imbunatateste treptat, continuand si in zilele urmatoare. Partea sentimentala a vietii voastre este, insa, fada, fara culoare, azi.



Balanta

Din pacate, climatul astral incurajeaza excesele - mancare in exces, fumat in exces, exagerari in privinta muncii sau a dormitului (la extreme). Este important sa va controlati apetitul pentru astfel de exagerari; in privinta mancarii, stabilirea unei diete stricte va poate fi de mare folos. Iar cei care faumati, straduiti-va sa va lasati; veti dovedi tarie de caracter, iar corpul vostru se va detoxifia si se va revigora. Contextul general este foarte linistit. Vi se pare ca nimic nu progreseaza asa cum v-ati dori, ca totul sta pe loc sau se misca doar cu viteza melcului. Daca aveti putina rabdare, veti observa, insa, ca lucrurile merg intr-o directie potrivita si ca, in curand, veti avea sansa de a culege roadele muncii depuse.



Scorpion

Scopurile pe care le-ati stabilit nu sunt batute in cuie; insa, daca sunteti convinsi asupra lor, ar trebui sa perseverati in a le urmari, in ciuda impedimentelor. Este un moment potrivit sa luptati deschis pentru a va apara ideile si interesele. Astazi veti fi ceva mai iritabili, chiar si cele mai mici zgomote au darul de a va supara; nu trebuie, insa, sa reactionati exagerat, ci cautati sa dialogati cat mai civilizat cu cei din jur, pentru a gasi solutii pasnice problemelor aparute. Indepartati de la voi idei nepotrivite cu telul de a merge inainte, de a realiza ceva; incercati sa va spuneti ca sunteti buni si ca puteti face multe lucruri utile.



Sagetator

Astazi s-ar putea sa va simtiti extenuati, si poate ca nu este numai din cauza oboselii; cercetati daca nu este vorba de unele lipsuri de minerale - calciu, magneziu, etc. In orice caz, nu este un moment potrivit pentru a va munci pana la epuizare; este foarte important sa va organizati asa cum trebuie timpul, pentru a va spori productivitatea si eficienta. Conjunctura astrala a a zilei va va aduce succes, mai ales in plan profesional; nu pierdeti oportunitatile care vi se ofera; amintiti-va ca o atmosfera calma si linistita la locul de munca sau in familie nu vine de la sine, ci trebuie creata; de asemenea, tineti cont de faptul ca a reusi in cariera este una si a fi cu-adevarat fericiti, este cu totul altceva.



Capricorn

Multi vor umbla cu inselatorii astazi si va trebui sa fiti foarte vigilenti pentru a nu cadea in plasa sarlatanilor. Vanzatorii de iluzii pot fi foarte convingatori; mai ales, in ceea ce priveste investitiile financiare, fiti cat mai obiectivi posibil si analizati cu mare atentie detaliile fiecarei tranzactii, astfel incat sa fiti siguri ca ati inteles corect toate prevederile. Posibilele greutati care va impovareaza sufletul, le puteti inlatura vorbind cu cineva de incredere, care sa va poata oferi inclusiv sfaturi utile, daca este nevoie. Atata timp cat sunteti siguri pe discretia persoanelor respective, deschideti-va sufletul si despovarati-va!



Varsator

Climatul astral de astazi va stimuleaza imens, la nivel intelectual; profitati de aceasta situatie pentru a incerca sa intelegeti ceea ce nu va era foarte clar pana la acest moment. Nu veti avea probleme de memorare si va veti aduce bine aminte de chestiuni din trecut, pe care sa le puteti folosi cu succes astazi. Relatiile de prietenie sunt favorizate pe scara larga; prietenii intimi va vor fi alaturi atunci cand veti avea nevoie de ei, iar acest lucru va confera mai multa incredere in voi insiva. Cu putin tact si putina diplomatie, veti reusi sa obtineti mare parte din ceea ce va doriti sa realizati la acest moment. In plan profesional, se prefigureaza reusite, avand in vedere ca sunteti perceputi ca persoane integre si de incredere.



Pesti

Va trebui sa aveti mai multa grija de sanatatea voastra; respectati orele de masa si nu mancati orice se intampla sa va cada in mana. Odihnitivca atat cat trebuie, nu va faceti un obicei din a pierde noptile, indiferent cat de importante sunt lucrurile pe care le aveti de facut. Nu folositi medicamente decat in cazul in care aveti neaparata nevoie, pentru ca efectele secundare ale acestora nu sunt de neglijat. Relatia cu partenerii de munca se va desfasura, in general, bine; daca unele lucruri mai scartaiau, in ultima vreme, astazi se vor indrepta. Evitati discutiile in contradictoriu, pe subiecte in privinta carora exista divergente de opinie, pentru ca nu are nici un rost sa acutizati o situatie si-asa vulnerabila.