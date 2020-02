Dacă, indiferent de cât de mult sport faci, nu reușești să slăbești, să știi că nu ești singura persoană în această situație. Acestea sunt cele 8 greșeli care te împiedică să slăbești mai repede!



La nivel mondial, peste 600 de milioane de adulți și 100 de milioane de copii sunt obezi.



Mai jos găsești o listă a celor 8 greșeli care te împiedică să slăbești mai repede:



Consideri că toate caloriile sunt la fel

Caloriile nu sunt toate la fel. 100 de calorii din legume nu sunt același lucru cu 100 de calorii din înghețată și nu vor avea același efect asupra organismului. Atunci când vrei să slăbești, este important să iei în calcul cantitatea de insulină eliberată de organism, în funcție de ceea ce mănânci.

Atunci când cantitatea de insulină eliberată de-a lungul zilei este mare, aceasta nu numai că împiedică pierderea de grăsime, ci încurajează organismul să stocheze energie sub formă de grăsime. Caloriile care atrag eliberarea celei mai mari cantități de insulină sunt cele provenite din carbohidrați, sub forma zaharurilor simple.

Deci, dacă vrei să consumi carbohidrați, caută-i pe aceia proveniți din mâncăruri care sunt digerate pe o perioadă îndelungată de timp. Pe lângă carbohidrați, și proteinele pot ridica nivelul insulinei, în special acelea provenite din produse lactate, cum sunt laptele degresat și iaurtul.



Nu îți concentrezi suficient atenția asupra masei musculare

Dacă grăsimea nu scade, desi ai redus aportul de calorii și faci antrenamente cardio, atunci poate că ar fi o idee bună să-ți concentrezi atenția asupra masei musculare. Creșterea masei musculare poate aduce cu sine o revigorare a metabolismului. De asemenea, influențează activitatea unor hormoni, cum sunt insulina, leptina și grelina. Acești hormoni comunică cu celulele și dau comanda dacă este sau nu nevoie să stocheze grăsimi.



Crezi că dacă mănânci de mai multe ori pe zi vei slăbi

Există o dietă specială, numită post, care reprezintă o metodă extraordinară de a arde grăsimi. Postul scade nivelul de insulină mai mult decât orice altă dietă.

Postul face ca organismul să elibereze glucagon care extrage energia din celule, inclusiv din celulele cu grăsime. Deci, în loc să iei câteva mese de 400 de calorii pe zi, este mai bine să mănânci o singură masa de 1600 de calorii la finalul zilei.



Crezi că singura metodă să slăbești este să faci cât mai mult cardio

Pentru că exercițiile cardio nu sunt la fel de interesante ca alte tipuri de exerciții, oamenii cred că aceasta este singura metodă de a slăbi. Dar, pentru că sunt plictisitoare, oamenii renunță adesea la efortul de a le mai face. Partea bună este că există și alte metode de a slăbi în afară de aceea de a petrece ore plictisitoare pe bandă. Cea mai bună metodă de a profita de avantajele unui antrenament cardio este aceea de a-l combina cu un antrenament de ridicare de greutăți.

Un antrenor personal îți poate face un program special adaptat nevoilor tale.



Încă mai crezi în reclamele pentru pastilele minune pentru slăbit

Nu există scurtături în procesul de slăbire. Suplimentele pentru arderea grăsimilor nu vor face decât să-ți afecteze activitatea inimii. Cel mai bine este să le eviți și să te concentrezi pe un stil de viață sănătos.



Nu dormi suficient

Lipsa de somn provoacă dezechilibre hormonale care influențează starea de foame de a doua zi. Cei doi hormoni care ne afectează apetitul sunt grelina (hormonul care ne provoacă senzația de foame) și leptina (hormonul care ne face să ne simțim sătui). Atunci când nu dormi suficient, nivelul de grelină crește iar cel de leptină scade. Ca să dormi bine, încearcă să te bagi în pat mai devreme decât de obicei și să dormi măcar 7-8 ore.



Ești stresată

Stresul provoacă o stare de haos în organism. Stresul face ca organismul să producă un hormon numit cortizol, care declanșează pofta pentru alimente dulci, care aduc energie instant și produc plăcere.

Dacă nivelul de cortizol rămâne la un nivel ridicat pentru perioade mai lungi de timp, poate contribui la creșterea stratului de grăsime din depozitele de pe burtă.



Te străduiești prea mult

Corpul are nevoie de un echilbru sănătos între muncă și odihnă. Prea mult sport împiedică organismul să elimine grăsimea în exces. Dacă te antrenezi fără să te odihnești suficient , nivelul de cortizol din organism crește, favorizând depunerea grăsimii pe burtă.



Dacă și tu faci una dintre greșelile de mai sus, este timpul pentru o schimbare!