Suma impresionantă pe care o va primi un politician pentru o zi de muncă

Politicianul german care a demisionat la o zi după ce a fost ales premier al landului Turingia cu ajutorul formațiunii extremiste Alternativă pentru Germania (AfD) ar urma să primească 93.000 de euro pentru ziua petrecută în funcție, informează BBC.





Potrivit RND (Editor Network Germany), suma a fost confirmată de oficialii din landul Turingia.

Thomas Kemmerich, un politician din cadrul Partidului Liber-Democrat (FDP), a demisionat din funcţia de premier al landului german Turingia, pe fondul criticilor că a fost ales cu susţinerea formaţiunii extremiste Alternativa pentru Germania (AfD), afirmă surse citate de publicaţia Bild.

"Demisia era inevitabilă. (...) Am analizat reacţiile la nivelul landului, în presă şi pe reţelele de socializare online", a declarat Kemmerich.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat joi că alegerea lui Thomas Kemmerich în funcţia de premier al landului Turingia cu sprijinul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este „de neiertat” şi i-a solicitat acestuia demisia, informează Deutsche Welle.

Potrivit RND, premierul din landul Turingia are un salariu de bază de 16.617 euro brut, plus o indemnizație de 766 de euro. Pentru că este căsătorit, Thomas Kemmerich are dreptul la o indemnizație de familie de 153 de euro pe lună, ducând suma totală la 17.537 de euro.

Sub legea din Turingia, o zi în funcție este considerată o lună, iar Thomas Kemmerich are dreptul la o indemnizație de tranziție timp de șase luni de zile după ce părăsește funcția. Primele trei luni, această indemnizație va fi completă, iar în următoarele trei luni Thomas Kemmerich va primi doar jumătate din sumă.

RND anunță că doar indemnizația de tranziție se ridică la 75.468 de euro.