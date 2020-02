FOTO El este cel mai frumos bărbat din lume

Formula matematică în urma căreia s-a stabilit cine este cel frumos bărbat din prezent a fost utilizată inclusiv de arhitecţi şi de pictori celebri, precum Leonardo Da Vinci, în realizarea unor opere de artă.

Actorul britanic Robert Pattinson, star al francizei "Amurg/ Twilight", a fost desemnat cel mai frumos bărbat din lume, datorită simetriei sale faciale, analizată cu ajutorul unei formule matematice preluate de la grecii antici, surclasând artişti precum Bradley Cooper şi Brad Pitt.

Trăsăturile faciale ale lui Robert Pattinson, în vârstă de 33 de ani, se potrivesc unui raport geometric preluat din matematica grecilor antici, numit "secţiunea de aur".

Grecii antici considerau că estetica unui chip şi a unui corp este determinată de proporţii. Astfel, cu cât numărul rezultat din proporţia trăsăturilor este mai apropiat de phi, cu o valoare de aproximativ 1,6180, cu atât chipul este mai plăcut din punct de vedere estetic. Formula matematică folosită este: (a+b)/ a = a/ b= φ (1,6180).

Potrivit noului studiu, trăsăturile lui Pattinson, noul star al francizei "Batman", se apropie de secţiunea de aur, cu un procent de 92,15%.

Bărbaţii care se apropie cel mai mult de secţiunea de aur

Medicul chirurg Julian De Silva a analizat ochii, nasul, sprâncenele, buzele, urechile şi bărbia mai multor vedete masculine, pentru a determina care dintre acestea se apropie cel mai mult de secţiunea de aur.

Actorul Henry Cavill s-a clasat pe cel de-al doilea loc în studiul condus de Julian De Silva privind chipul perfect, forma feţei sale având o simetrie de 91,08%.

Topul este completat de Bradley Cooper (91,08%), Brad Pitt (90,51%) şi de George Clooney (89,91%), cel mai în vârstă star din top şi liderul anterior al insolitului clasament.

Robert Pattinson şi-a arătat talentul de actor alegând filme cu tematici variate, precum "Aminteşte-ţi de mine/ Remember me", de Allen Coulter, "Apă pentru elefanţi/ Water for Elephants", de Francis Lawrence, în care a jucat alături de Reese Witherspoon, dar şi prin interpretarea faimosului personaj al lui Guy de Maupassant Bel-Ami. Totodată, acesta a jucat în cele cinci filme din "Saga Amurg/ The Twilight Saga". Anul trecut au fost lansate patru filme în care apare Pattinson - "High Life", de Claire Denis, "The Lighthouse", de Robert Eggers, care a fost prezentat la Festivalul de la Cannes, "The King", difuzat pe Netflix, şi "Waiting for the Barbarians".

De asemenea, la 32 de ani, Pattinson a devenit cel mai tânăr actor care joacă rolul Batman. Filmul, regizat de Matt Reeves, este parte dintr-o trilogie şi va fi lansat în iunie 2021, potrivit Mediafax.