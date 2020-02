Revoluție IT la Chișinău! Cifrele care uimesc lumea întreagă

Tot mai multe companii din domeniul IT din Cluj se extind în Republica Moldova. Unele dintre ele, precum AROBS Transilvania Software sau Endava, sunt prezente Chișinăul. Altele, precum Deutsche Grundriss, au preferat orașul Bălți. Companiile clujene sunt interesate de Moldova datorită forței de muncă bine calificate, datorită unui cadru fiscal foarte atrăgător și datorită dezvoltării ecosistemului IT.

Clujul și-a consolidat poziția de principal centru al industriei IT din România. În prezent, peste 22.000 de specialiști în software lucrează în Cluj-Napoca în acest domeniu. Însă necesarul de forță de muncă este mult mai mare, de aceea companiile au ales să se extindă atât în orașe din România, cât și Republica Moldova. În Chișinău, Bălți și celelalte orașe importante din Basarabia lucrează peste 20.000 de specialiști în IT. Mai mult, în Chișinău a apărut și primul ecosistem destinat acestui sector economic, de tip Digital Park, unde companiile care produc software au acces la Internet de mare viteză, birouri moderne într-o clădire verde, săli de conferințe, dar și spații de coworking, adică hale care reunesc birourile mai multor start-up-uri, spune Aurelia Salicov, reprezentanta celui mai mare grup telecom din Moldova, StarNet.

”Acest proiect s-a născut din viziunea unui om tânăr și dinamic: fondatorul grupului nostru, Alexandru Machedon. Digital Park se va dezvolta și va genera prosperitate pentru întreaga comunitate”, spune Aurelia Salicov.

În Republica Moldova, industria IT a început să se dezvolte rapid cu ajutorul USAID, agenția Guvernului Statelor Unite ale Americii. Specialiștii USAID au început să se implice în industria IT în anul 2005. De atunci, în ultimii 15 ani, valoarea serviciilor IT prestate în Republica Moldova a crescut de 40 de ori. IT-ul a devenit cea mai dinamică industrie. Valoarea ei ar putea depăși în acest an pragul de 200 de milioane de dolari, iar 80 la sută din serviciile și produsele din acest domeniu sunt exportate. Industria IT atrage investitori importanți, spune reprezentanta USAID, Doina Nistor.

Un studiu realizat de International Data Corporation arată că industria IT din Republica Moldova a devenit competitivă la nivel mondial. Acest studiu estimează că valoarea produsă de această industrie va crește cu peste 7 la sută pe an, până în 2024.