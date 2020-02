Năstase explică de ce nu a candidat la alegerile din circumscripția Hâncești

Președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, susține că a ales să nu candideze la alegerile parlamentare noi din circumscripția Hâncești pentru că preocuparea sa la moment este consolidarea formațiunii pe care o conduce și unificarea tuturor forțelor politice democratice pro-europene atât în perspectiva scrutinului de la Hâncești, cât și în perspectiva celui prezidențial care, la fel, urmează să aibă loc în acest an, transmite IPN.





„Asta este preocuparea mea personală. Sunt consecvent, asta am propus din anul 2016”, a explicat președintele PPPDA în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul TV8. Potrivit lui, PPPDA are mai mulți lideri și în Parlament formațiunea este reprezentată cel mai bine și are oameni foarte buni pe domeniile pe care activează aceștia. „Asta este reușita mea. În orice moment plec de la PPPDA sau mă pleacă, îmi poate lua locul altcineva. Platforma Demnitate și Adevăr nu se bazează pe un singur om, nu se învârte în jurul lui Năstase”, a afirma politicianul.

Andrei Năstase susține că atunci când a luat decizia de a merge în Guvernul condus de Maia Sandu, în funcția de ministru de interne, s-a gândit la țară, la blocul ACUM și la perspectivele generațiilor viitoare. „Dacă m-aș fi gândit la mine, aș fi rămas în Parlament. Am ales să pun umărul la MAI”, a explicat liderul PPDA.

Totodată, Andrei Năstase susține că PPPDA a făcut tot ce i-a stat în puteri ca blocul ACUM să rămână unit și să atragă în jurul său și alte forțe cum ar fi Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, Partidul Unității Naționale. „În 2016, PPPDA a susținut la prezidențiale un alt candidat politic. În 2018, Platforma DA a făcut atâtea concesii doar ca să avem blocul ACUM. Datorită PPPDA și a concesiilor pe care le-a făcut, am avut unite forțele în perspectiva alegerilor parlamentare din februarie 2019”, a afirmat politicianul.