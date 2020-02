Conceptul japonez care te ajută să fii mai fericită în 2020

Fericirea, un cuvânt atât de simplu şi o stare prea greu de atins… uneori.



Vorbim deseori despre acest sentiment, despre ce trebuie sa facem pentru a avea o viata implinita sau invatam noi reguli care ne ajuta sa avem un trai cat mai frumos. Cand vine vorba despre starea de bine, secretul sta in lucrurile simple. Cel putin asta cred japonezii!



Conceptul japonez care te ajuta sa ai o viata mai fericita in 2020 se numeste „Ichigo Ichie”.

Acesta inseamna „O sansa, o intalnire”, insa face referire si la momentul prezent si la oportunitatile care ne apar in cale.



De regula, japonezii folosesc acest termen cand sunt impresionati de serviciile fara cusur, de zambetele si de amabilitatea gazdelor sau hotelurilor unde se opresc.

Per ansamblu, „Ichigo Ichie” este asociat cu o stare de multumire. O bunastare si un sentiment pozitiv, create de lucrurile frumoase care ne inconjoara.



Ce ar trebui sa te invete conceptul japonez? Faptul ca fiecare experienta este precum o comoara. Trebuie sa pretuiesti fiecare clipa si sa constientizezi faptul ca fiecare moment este unic.