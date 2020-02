Marina Tauber: După ce ne-a speriat cu „30 de mii de sirieni”, Dodon vrea să umple Moldova cu imigranți

Guvernarea socialistă condusă, de facto, de președintele Igor Dodon vrea să umple Moldova cu muncitori de peste hotare, în timp ce peste un milion de moldoveni au fost nevoiți să-și părăsească țara pentru că nu au unde lucra, iar statisticile oficiale indică un număr de aproape 40 de mii de șomeri, comentează vicepreședintele Partidului Politic ȘOR Marina Tauber. Ea face referire la un comunicat transmis marți, 4 februarie de Guvern, în care se anunță că premierul Ion Chicu a cerut simplificarea procedurilor și reducerea termenilor de procesare a dosarelor imigranților pentru a fi încadrați mai ușor în câmpul muncii.



În context, Marina Tauber amintește că anume Dodon a fost cel care a speriat oamenii cu venirea celor „30 de mii de sirieni”. „Mai țineți minte „știrea” cu 30 de mii de sirieni cu care Dodon îi speria pe moldoveni dacă o aleg pe Maia Sandu președinte? Iată că anume Dodon și guvernul lui vor să umple Moldova cu muncitori de peste hotare, în timp ce, potrivit datelor statistice oficiale, în țara noastră sunt înregistrați aproape 40 de mii de șomeri!”, a scris deputata.



Ea precizează că Guvernul Chicu vrea să atragă muncitori de peste hotare, în timp ce fiecare al treilea moldovean a fost nevoit să plece peste hotare ca să-și găsească un loc de muncă, iar alți 40 de mii de șomeri mai sunt înregistrați oficial în țară. „În condițiile în care peste UN MILION de moldoveni au plecat la muncă peste hotare, lăsând acasă copii, soți, soții și părinți cu lacrimi în ochi, pentru că nu-și puteau câștiga o bucată de pâine la ei în țară, în condițiile în care aproape 40 de mii de șomeri sunt înregistrați oficial, Dodon și guvernul lui vor să aducă în Moldova imigranți!”, notează Marina Tauber.



Ea amintește că la Orhei, unde echipa lui Ilan Șor a avut nevoie de forță de muncă pentru a-și realiza programele de infrastructură, soluția a fost crearea condițiilor pentru revenirea moldovenilor acasă, dar nu atragerea imigranților. „Nici la Orhei nu exista forță suficientă de muncă atunci când echipa lui Ilan Șor a lansat ample programe infrastructurale și sociale. Dar noi nu am adus imigranți la Orhei, dar am implementat programul de stimulare a revenirii concetățenilor noștri de peste hotare. Un program de succes, pe care am dorit să-l aplicăm în toată țara”.



Deputata consideră că inițiativa „prim-ministrului de buzunar al lui Dodon” se explică prin faptul că intenționat nu se dorește revenirea moldovenilor acasă, pentru că în acest caz, actualul șef al statului nu ar mai avea nicio șansă să fie reales președinte. „Guvernarea lui Dodon nu se gândește la propriii cetățeni, dar la propriile buzunare. Dodon preferă să-i țină pe moldoveni peste hotare, deoarece știe că dacă revin acasă nu mai este ales președinte. Știm foarte bine cu toții cum a votat diaspora la prezidențialele din 2016”, concluzionează Marina Tauber.

