12 povești uimitoare de viață care îți vor atinge inima

Lucruri frumoase și ciudate i se întâmplă oricăruia dintre noi în fiecare zi și, uneori, nu le poți păstra doar pentru tine. Acest fapt a inspirat un proiect on-line care permite oamenilor să împărtășească în mod anonim toate momentele copleșitoare, poveștile amuzante, triste, inspiraționale și minunate pe care le trăiesc oamenii în viața lor. Iată 12 povestiri care te vor inspira și îți vor încălzi sufletul.

Bunătate

Un om foarte bătrân, cu un pachet mare în mâini, vine în blocul nostru în fiecare dimineață. Întreaga curte prinde viață când acesta apare. Toate pisicile și motăneii aleargă spre el din toate direcțiile, torcând și frecându-și de el piciorușele. Bărbatul încearcă să le ofere atenție , îngrijindu-i și vorbindu-le. Apoi merge spre bolurile lor împrăștiate sub copacii din apropiere, le curăță, le dă mâncare și le toarnă lapte sau apă. Mulțimea de pisici se adună pentru a lua micul dejun. Soția lui, care le pregătește mâncarea, îl privește mereu de la geam. Ambii au câte 70 de ani și cheltuie o parte din pensia lor pentru mâncare și alte bunătăți pentru pisici. Vine să le hrănească în fiecare zi, fie că e soare, fie că plouă. Ori de câte ori îl văd, vreau să-i mulțumesc din toată inima, pentru că nu numai că ajută animalele fără stăpân, dar mai și schimbă modul în care vecinii se comportă cu ele. Mai mulți au fost inspirați să hrănească animalele, unii chiar să le construiască case. Există bunătate în această lume!

Mă plimbam cu câinele meu și am trecut pe lângă o bancă pe care stătea o fată și vorbea la telefon, plângând. Spunea cu o voce liniștită că totul e bine, că nu îi este dor și că nu îl iubește. Când a închis, a început să suspine. Și, în mintea mea, am văzut tot ce am trăit și eu: cum stăteam așezată la fel ca ea și mă sufocam în lacrimi, simțind că nu mai am chef să trăiesc, pentru că nu vedeam rostul fără omul iubit. M-am așezat lângă ea, punându-i câinele aproape. L-a mângâiat îndelung, mi-a mulțumit și a plecat. Sper că e bine!

Nu cu mult timp în urmă, stăteam așezată pe verandă cu soțul, mama și fiica mea. La un moment dat, am fost uimiți să vedem un cal cu o căruță care galopa cu viteză maximă, iar în căruță o fetiță de vreo patru ani plângea după ajutor. Și dintr-o dată mă văd chinundu-mă să trag frâiele, fără a-mi da seama cum am ajuns acolo, ca mai apoi să mă trezesc în patru labe la picioarele animalului. În astfel de momente nu te gândești dacă ești în pericol sau nu, știi doar că trebuie să ajuți. Mi-am zgârâiat genunchii destul de rău. M-am ridicat, încercând să alerg după cal și apoi am înțeles că nu îl pot ajunge. Am sărit în mașină cu soțul și am mers după ei. Soțul a blocat calea calului și eu am confiscat acele hățuri. Am luat copilul și l-am liniștit. Nu știam nici măcar cine îi sunt părinții. Ne-am întors, am lăsat mașina și am început să întrebăm localnicii al cui este copilul. În cele din urmă, am găsit mama și bunicul, care era la fel de zgârâiat ca și mine. Calul fusese speriat de un tractor și a luat-o la sănătoasa.

Aveam zece ani când am încercat pentru prima dată să câștig bani. Făceam șervețele tricotate și confecționam mănuși pentru cuptor. Apoi le-am dat unui centru de artă pentru a le vinde. Am primit câteva monede. Eram teribil de mândru. Și doar la 30 de ani am înțeles că bunica era cea care mergea de fiecare dată și cumpăra toate șervețelele mele, lucrate manual. Le folosește și astăzi.

Eșecul

Am cumpărat o cadă acrilică. Un specialist a venit și a instalat-o. Un brand nou, frumos, super. După câteva luni, bule mici de aer au început să apară pe toată suprafața căzii. Zic: „Da. Am dat-o în bară”. Am avut înainte o cadă veche, fără probleme, iar aici m-am lăsat dusă de nas de publicitate. Am sunat la magazin și le-am spus că mi-au vândut gunoi. M-au anunțat că îmi vor trimite un specialist pentru a analiza situația. A venit repede și a depistat problema. A îndepărtat, pur și simplu, pelicula protectoare de pe suprafața căzii și toate bulele au dispărut. Totuși merită să citești manualul de instrucțiuni!

Am intrat în oficiul poștal. Era o coadă de cel puțin 30 de persoane, iar fiecare persoană stătea câte 10-15 minute la ghișeu. Într-o jumătate de oră au fost deservite doar trei persoane. Chiar în fața mea, un bătrân de vreo 70 de an, se întoarce spre mine și îmi spune: „Când am venit aici, eram de vârsta ta”. Toată lumea a izbucnit în râs. Bătrânul mi-a făcut ziua mai frumoasă!

Iubire

Eu predau limbi străine într-un centru comunitar local pentru bătrâni și persoane cu handicap. Într-o zi, înainte de începutul lecției, studenții în vârstă se mai fâțâiau cu pregătirile lor, își scoteau cărțile și își puneau ochelarii sau aparatele auditive. Apoi, un student de 81 de ani, punându-și aparatul auditiv îi spune soției sale: „Spune-mi ceva”. „Te iubesc”, a șoptit ea. „Ce?”, întreabă el ajustându-și aparatul. „Te iubesc!”

Ambii au privit jenați, apoi bărbatul a sărutat-o ușor pe obraz. Trebuia să predau o lecție și nu puteam să mă opresc din plâns. Dragostea adevărată există!

Eu și prietena mea suntem împreună de doi ani și suntem logodiți. Recent, a citit o carte despre horoscop în care scria că nu suntem compatibili și, cu ochii în lacrimi, a spus că vrea să anuleze nunta noastră. Așa că am telefonat la editura care a publicat cartea, le-am plătit o sumă bunicică de bani și au fost de-acord să imprime o copie a cărții în care să scrie că suntem compatibili. Sunt în drum spre editură să iau cartea.

Eu și soțul meu suntem doctori. El este chirurg. Într-o zi am mers la el în cabinet și m-am așezat pentru câteva minute pe o canapea, în spatele bibliotecii. Ceva mai târziu, soțul a intrat cu o stagiară tânără și foarte frumoasă. Nu m-au văzut din spatele bibliotecii. Spre groaza mea, am auzit că fata începe să-i spună cât de mult îl admiră, îl iubește, îl adoră. De-asemenea, încercând să arate ce simte. Inima mi s-a oprit. Apoi soțul meu, cu amabilitate și prudență, i-a explicat că a fost dusă de emoții, că este tânără și că va avea propriile experiențe. A spus că el își iubește soția și familia, și că ea ar trebui să acorde mai multă atenție băieților de vârsta ei. După această scenă, eram în al nouălea cer, iar soțul meu nu înțelegea de ce.

Familia

Unchiul meu a suferit un teribil accident. A fost lovit de o mașină. Și-a rupt toate oasele. Arăta ca o păpușă de cârpă, nu ca o persoană. Soția și copiii l-au părăsit. Doar mama l-a salvat. A stat cu el în spital luni de zile, iar mai apoi l-a îngrijit în locuința noastră. Nu avea deloc timp pentru ea. Am ajutat-o cu ce am putut. O admir pe mama atât de mult. Acum, economisesc bani ca ea să plece în vacanță. Omenia trebuie să câștige întotdeauna!

Într-o dimineață, fiul meu în vârstă de 4 ani intră în dormitor. Continuă să-și ridice pantalonii care îi cad întruna și zice: „Mama, am vești proaste pentru tine. Am pierdut din greutate”. Aproape că am făcut insuficiență cardiacă. De ce ar pierde el din greutate la vârsta lui? Nu este corect. Din fericire, s-a dovedit că elasticul de la pantaloni era rupt.

Suntem opt copii în familie: șapte frați mai mari și eu, cea mai mică. Întotdeauna am crezut că eram cea specială. Părinții nu și-au pierdut niciodată speranța de a avea o fată. Și, iată-mă. Dar, recent, am aflat de la vecini că am fost adoptată când aveam doi ani. Am plâns toată ziua. Niciodată nu mi-a trecut prin minte ideea că nu aș fi a lor. Părinții mei nu m-au lipsit de nimic. Dimpotrivă, credeam că mă iubesc mai mult decât pe ceilalți copii. Și frații mei, chiar și în cele mai aprigi certuri nu au făcut nici măcar o aluzie la acest lucru. Am aflat adevărul și acum îmi iubesc adevărata familie mai mult ca niciodată.

via: brightside.me