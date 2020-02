Ce spun astrele azi, 4 februarie

Berbec

Din punct de vedere fizic, va simtiti destul de fortificati si cu pofta de actiune, destul de energici pentru a va implica in mijlocul actiunii. Daca aveti prea multa energie, poate nu ar fi rau sa mergeti la sala, sa mai eliberati o parte din ea. Adrenalina va poate face foarte bine; in timp ce exersati, ati putea sa ganditi planuri de actiune pentru proiectele in care sunteti implicati. In plan profesional, este bine sa obtineti feed-back pentru ideile voastre, mai ales daca sunt inovative, revolutionare. Totusi, aveti grija la scepticismul unora, care ar putea fi invidie; din partea acestor persoane, nu va asteptati la un feed-back realist.



Taur

Se pare ca ritmul desfasurarilor mai incetineste astazi, evenimentele par sa-si mai piarda din evolutia ametitoare din ultima perioada, astfel incat veti avea timp de respiro, de reflectie, de analiza asupra a ceea ce se intampla. Este spre binele vostru, astrele va sprijina si va asigura o binevenita perioada de revenire. Folositi acest timp pentru a stabiliza ceea ce nu este inca clar si pentru a planifica miscari ulterioare; de asemenea, ganditi-va la greselile pe care le-ati facut in actiunile anterioare si incercati sa corectati sau sa evitati, pe viitor. Nu va grabiti sa rezolvati totul deodata; luati lucrurile unul cate unul, pentru ca rezultatul sa fie dupa asteptari.



Gemeni

Unele lucruri care mergeau ca unse, astazi se vor impotmoli de obstacole neasteptate. De cele mai multe ori, veti fi luati prin surprindere si nu veti sti cum sa reactionati. Credeati ca ati prevazut toate chestiunile surprinzatoare ce ar putea aparea pe parcurs? Mai ganditi-va o data! In plan profesional, este putin probabil sa obtineti rezultate remarcabile, desi va straduiti foarte mult in acest sens. Avand in vedere ca sansele de succes sunt minime in acest domeniu, ar fi mai bine sa va concentrati catre planul personal al vietii voastre, unde ati putea reusi chiar mai multe. Iesiti din rutina zilnica, planificand ceva deosebit, alaturi de cei dragi.



Rac

Creativitatea si imaginatia vor fi stimulate astazi, vor fi impulsionate in contextul astral prezent; astfel veti reusi sa impresionati prin originalitate, cu idei care unice si captivante. Mare succes vor avea cei a caror activitate implica folosirea, pe scara larga, a acestor calitati. Trebuie sa va ganditi la modalitati de a va face cunoascute talentele, de a va promova capacitatile. Aveti nevoie de un mod de publicitate, pentru ca puteti fi in masura nu doar sa oferiti ceva deosebit, dar si sa inspirati pe altii, sa-i faceti sa va urmeze exemplul si sa dea cat pot ei de mult. Luati-va aceste abilitati in serios si uzati din plin de talentul cu care v-a inzestrat Dumnezeu.



Leu

Emotiile s-ar putea sa faca ravagii in sufletul vostru. Riscati sa fiti complet debusolati si sa va fie imposibil sa va concentrati atentia spre sarcinile de rezolvat pentru ziua de astazi. Este posibil ca o anumita chestiune mai veche sa fi izbucnit cu toata puterea si sa va fi dereglat busola emotionala. Tendinta va fi de a scapa, de a lasa totul in urma. Insa, vedeti ca realitatile va ajung din urma si nu puteti scapa atat de usor. Vreti-nu vreti, va trebui sa va mobilizati si sa gasiti o rezolvare, altfel lucrurile se vor complica si mai mult. Mizati pe sprijinul persoanelor de incredere din viata voastra; obisnuiti-va cu ideea ca si voi puteti fi afectati, la un anume moment, de vulnerabilitati.



Fecioara

Ar trebui ca astazi sa luati o pauza din activitatea voastra de rutina si sa mai aruncati cate o privire in jur, la viata care se desfasoara in preajma voastra. Poate ca rutina v-a absorbit mult prea mult, poate ca sunteti mult prea seriosi in ceea ce priveste raspunderile pe care le aveti. Fara a le neglija, trebuie sa fiti constienti ca aveti nevoie, macar din cand in cand, si de cate o gura de aer proaspat. Cu cat veti socializa mai mult, cu atat veti reusi sa va debarasati de tensiunea care va apasa si pe care, poate, nici nu ati sesizat-o pana in acest moment. Faceti putina miscare oriunde aveti ocazia; endorfinele va vor da, cu siguranta, o stare de bine binevenita.



Balanta

S-ar putea ca lucrurile sa nu mai para asa de simple astazi; unele dintre aspiratiile voastre marete s-ar putea sa intre in conflict cu realitatea, cu planurile clare si bine stabilite dinainte. Acest conflict se va dovedi greu de gestionat, in anumite momente, iar tensiunile create de situatia in cauza prezinta premise serioase de a degenera, atunci cand va veti astepta mai putin. Evolutiile evenimentelor de astazi va pot surpirnde in cel mai neplacut mod posibil, asa ca trebuie sa fiti gata sa reactionati cat mai prompt, atunci cand situatia o impune. Din punct de vedere emotional, sunteti destul de labili, asa ca nu ar trebui sa puneti prea multa baza pe decizii luate intr-o astfel de stare de spirit. Actionati cu multa prudenta, atat in plan emotional, cat si in plan profesional!



Scorpion

Nu lasati lucrurile sa stagneze, pentru ca este un moment foarte potrivit pentru actiune, pentru trasarea unor linii de implicare ce trebuie respectate cat mai strict. Va trebui sa analizati foarte bine cat de departe puteti merge in intreprinderile voastre, si cat de profund. In intalnirile pe care le veti avea, incercati sa acoperiti o paleta cat mai larga de subiecte. Informatiile pe care le veti obtine s-ar putea dovedi extrem de utile. Aveti obiceiul de a trai totul la intensitate maxima, insa astazi ar fi mai bine sa pastrati lucrurile la un nivel mai superificial si, pur si simplu, sa va bucurati de soare, de aer curat, de lucrurile simple si de efect.



Sagetator

Pastrarea unui echilibru cat mai stabil pe parcursul zilei va fi marea provocare pentru voi. Conflictele mocnesc la tot pasul si a face slalom printre ele va fi un lucru extrem de obositor. Mai mult decat atat, atentia va va fi indreptata spre acest tip de actiune, in loc sa vi se permita sa va concentrati la lucrurile cu-adevarat importante. Si, in acest context, s-ar putea sa descoperiti ca, uneori, este mai bine sa dispareti in ceata si sa apareti doar atunci cand lucrurile reusesc sa se mai calmeze. Stresul isi va pune amprenta si asupra starii de sanatate; va trebui sa gasiti modalitati de a va detensiona, dupa o astfel de zi incordata.



Capricorn

Ar fi bine sa va ganditi de doua ori inainte de a raspandi zvonuri despre persoane sau intamplari despre care nu aveti cunostinta asa cum trebuie. Este foarte posibil sa va incurcati in propriile spuse sau sa nu va puteti sustine argumentatia cu fapte concrete. Nu va doriti sa va faceti de ras, mai ales ca toti va stiu ca persoane serioase. Unii si-ar putea pierde increderea in voi, la un moment dat, iar recuperarea acesti increderi s-ar putea dovedi destul de greu de realizat in viitor. In plan profesional, va trebui sa dati mai multa atentie interventiilor colaboratorilor, care va avertizeaza ca ceva nu este in regula. Luati-va toate masurile de precautie!



Varsator

O anumita agitatie va domina intreaga zi si va impinge mereu spre a lua initiativa actiunii. Nu intotdeauna acesta este un lucru bun. Uneori ar trebui sa va opriti si sa planificati mai bine lucrurile. Spiritul aventurier va va da insa ghes si este foarte posibil sa faceti unele greseli care va vor da batai de cap mai tarziu. Cautati ceva, dar nici voi nu stiti ce anume, de aceea veti fi intr-o perpetua miscare. In aceste conditii, nu e e mirare ca veti ajunge absolut epuizati inspre seara; va va lipsi energia de a mai performa in familie sau alaturi de partenerul de cuplu. Obtineti intelegerea acestora, explicand clar contextul zilei.



Pesti

S-ar putea ca ziua aceasta sa fie o zi cu multe rasturnari de situatie, plina de neprevazut, un moment de rascruce in viata voastra, mai ales in plan personal. Partea buna este ca va simtiti pregatiti pentru aceste schimbari, iar acest lucru va ajuta sa abordati fiecare eveniment cu incredere in voi insiva si in viitor. Este o perioada favorabila pentru manevrarea benefica a finantelor: investitii, achizitii profitabile, etc. Relatia cu partenerul se clarifica, in multe puncte, mai ales daca au existat unele divergente pe anumite chestiuni, in trecut. Nivelurile de energie sunt excelente, astfel incat, daca va veti stradui putin, veti reusi sa aveti o zi farte buna.