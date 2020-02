FOTO. Frumoasa șoferiță de TIR care știe patru limbi străine și are o facultate

Este frumoasă și delicată. Maria Daniela Cioancă este o bistrițeancă care și-a ales una dintre cele mai neobișnuite meserii: activează în domeniul transporturilor, un domeniu domninat de bărbați. Tânăra conduce un camion cu marfă, care poate ajunge la 40 de tone, prin Europa. Vehiculul are nu mai puțin de 500 de cai putere, cutie automată, servo hidraulic, și este lat de 2,5 metri și înalt de 4 metri, având o lungime de 16 metri, scrie bistrițeanul.ro.

Maria Daniela Cioancă în vârstă acum de 28 de ani s-a născut în Mureșenii Bârgăului, un sat din partea de est a județului Bistrița-Năsăud. A absolvit Facultatea de Administrație Publică, Științe Politice și ale Comunicării și vorbește patru limbi străine, și anume, germană, spaniolă, engleză și franceză. Din 2013, Maria Daniela Cioancă lucrează ca șofer de camion.

”Pasiunea mea de a conduce m-a însoțit încă de mic copil, când tatăl meu îmi povestea despre masini si mă lasă să conduc fie prin curte, fie pe drumurile de țara. La 18 ani mi-am luat numai permisul pentru categoria B deoarece urmă clasă a XII-a și m-am axat mai mult pe învățatul pentru Bac. În 2010 am absolvit Liceul Radu Petrescu în Prundu Bârgăului, apoi m-am înscris la facultate, la Bistrița la UBB, la FSPAC, secția Administrație Publică. În anul doi de facultate, iubitul meu, deținând permisul de conducere B-E, C-E, s-a angajat la o firmă din Spania care deține camioane înmatriculate și în România.

Am hotărât amândoi să obțin permisul categoria C-E și atestatele necesare și să lucrăm amândoi pe camion după ce îmi dau licență în anul trei. Zis și făcut… Am absolvit și la scurt timp am venit amândoi și am început lucrul pe camion. Am stat 6 luni încontinuu numai în camion. Aici e casă noastră…bucătăria..living-ul… dressing-ul…tot. Multora li se pare ciudat, dar eu m-am obișnuit foarte repede și îmi place ceea ce fac”, a povestit Daniela pentru bistrițeanul.ro.

Maria Daniela a avut ocazia, datorită meseriei sale, să viziteze cele mai frumoase țări din Europa, însă cel mai des tranzitează Germania, Franța și Spania. Atunci când se află în pauza de odihnă, tânăra își pune rolele și vizitează orașele prin care ajunge. Deoarece îndrăgește sportul, are mereu în camion role, vizitând astfel orașe precum Hamburg, Barcelona, Madrid și Rotherdam.