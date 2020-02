Cum pot fi albatroşii noua armă în lupta contra pescuitului ilegal

Albatroşi echipaţi cu dispozitive de monitorizare GPS pot fi folosiţi pentru a detecta vasele de pescuit ilegale, metoda fiind eficientă şi convenabilă din punct de vedere financiar, potrivit unui studiu citat de smithsonianmag.com.

Albatrosul are cea mai mare deschidere a aripilor dintre toate păsările existente, anvergura fiind de 251- 350 de centimetri, şi poate atinge o viteză de 80 de kilometri pe oră, acoperind întinderi vaste de apă.

Adevărate "santinele ale mărilor", potrivit ornitologului Henri Weimerskirch, de la French National Center for Scientific Research, aceste păsări au fost alese pentru un proiect insolit, acela de a monitoriza vasele de pescuit ilegale.

Astfel, 200 de albatroşi din specia Diomedea Exulans au fost echipaţi cu sisteme de monitorizare, iar rezultatele metodei au fost prezentate într-un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Autorii proiectului spun că metoda este una convenabilă din punct de vedere financiar şi eficientă, mai ales în condiţiile în care detectarea vaselor de pescuit ilegale este dificilă, nefiind suficiente resurse şi infrastructură, potrivit Mediafax.

Coordonatorul studiului, Samantha Patrick, biolog marin de la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie, a explicat că păsările sunt atrase de vapoare pentru că sunt o potenţială sursă de hrană.

Studiul s-a desfăşurat timp de şase luni, în Crozet, Kerguelen şi Amsterdam, trei insuliţe îndepărtate din Oceanul Indian.

Potrivit estimărilor oficiale, o cincime din peştele de pe piaţă este pescuit ilegal, iar metoda afectează economia globală cu până la 20 - 30 de miliarde de dolari anual.