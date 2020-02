Ce spun astrele azi, 3 februarie

Berbec

Chiar daca este un moment foarte potrivit pentru a va concentra pe ceea ce aveti de facut, nimic nu va fi obisnuit pentru voi, astazi; unele lucruri vor fi chiar iesite din comun si, nu de putine ori, s-ar putea sa va gsiti derutati in fata succesiunii evenimentelor. Va pregatiti, chiar daca nu stiti inca, sa faceti unele schimbari destul de importante, in viata voastra. E timpul potrivit pentru a va schimba stilul de viata, pentru a va exprima ceva mai indraznet, din punct de vedere emotional, pentru a va infrunta temerile care se constituie ca piedici in calea evolutiei voastre. Imbunatatiri ar putea fi observate in domeniul finantelor si chestiunilor domestice, chiar daca mai este mult, dupa parerea voastra, pana sa fie asa cum v-ati dori.

Taur

Este momentul sa transformati in realitate anumite ambitii personale, pe care le aveti de ceva mai mult timp. Evolutiile planetare va sprijina, din plin, in acest demers. Ar fi bine sa priviti, cu ceva mai multa atentie, in jurul vostru; s-ar putea sa descoperiti mai multa semnificatie si alte scopuri de atins, in viata voastra, in acest moment. O anumita chestiune de interes general, va surescita atentia celor din jurul vostru. Veti fi privit ca expert in aceasta chestiune si va trebui sa dati explicatii, acolo unde vi se vor cere. Veti fi mai pasionali in relatia de cuplu si veti pune mai multa intensitate in ceea ce doriti si in ceea ce credeti, iar acest lucru va fi foarte vizibil in activitatea pe care o veti desfasura.

Gemeni

Astrele va indeamna, astazi, sa va indreptati mai mult atentia catre familie, catre oamenii alaturi de care va simtiti confortabil si catre situatiile care va relaxeaza; sa va petrecti timpul cu prietenii intimi, mai ales daca nu ati mai facut acest lucru de mai multa vreme. Nu veti avea nici o inclinatie catre asumarea riscurilor, asa ca refuzati, din start, orice incercare de a va lasa convinsi sa faceti un astfel de pas. Ambitiile personale ar putea avea succes, intr-o oarecare masura; veti fi mult mai focusati catre atingerea obiectivelor, iar acest lucru ajuta mult. Cautati modalitati de a impulsiona relatia de cuplu. Puneti-va la treaba creativitatea si inteligenta, in acest scop.

Rac

Astazi veti fi foarte inclinati spre a experimenta, spre a incerca lucruri noi. Curiozitatea este la cote inalte; cu greu veti reusi sa rezistati unor tentatii ce implica riscuri mai mari. Este un moment bun pentru diversificare, asa ca nu e recomandabil sa va atasati prea mult de un anumit tip de sarcini. Credeti mai mult in voi si in viitorul vostru; lucrurile se vor aranja, in unele cazuri, de la sine. Acordati atentie propriei intuitii, in caz de situatii mai complicate, faceti conexiuni intre informatii si permiteti-va o perspectiva ceva mai larga asupra lucrurilor. Puteti, fara nici o ezitare, sa va impartasiti ideile cu altii, sa-i ghidati si pe altii catre succes, daca voi l-ati atins.

Leu

Astazi trebuie sa va impuneti echilibru in toate, inclusiv in plan emotional; este momentul sa va bucurati ce ceea ce vi se ofera si nu sa va creati cine stie ce temeri nejustificate. Treceti peste temeri si tabuuri. Cautati ceva mai mult confort si siguranta, insa trebuie sa fiti pregatiti si pentru a renunta, temporar, la echilibrul dorit, pentru a va indeplini aceste deziderate. Climatul astral va motiveaza sa faceti schimbari in viata voastra. Este nevoie sa va consultati cu apropiatii in legatura cu proiectele in acest sens; nu actionati, in nici un caz, unilateral. Aveti mai multa grija de voi si de familie; petreceti impreuna timp de calitate.

Fecioara

Se anunta noi inceputuri, pentru voi, la nivel emotional; trebuie lasate deoparte acele chestiuni care va sacaiau, care va subminau confortul personal. Este un moment potrivit s-o luati de la capat, cu forte proaspete. Ati putea avea parte de o serie de provocari venite din partea adversarilor vostri astazi; nu sunteti genul care sa dati inapoi, atunci cand sunteti provocati, mai ales daca aveti sustinere din partea apropiatilor. Relatia cu partenerul va fi echilibrata, cu mai multa intelegere si semnificatie pentru amandoi. Relatiile vor evolua, vor prospera, iar noi parteneriate reciproc avantajoase ar putea lua nastere.

Balanta

Este bine sa vorbiti, da, desigur, insa si mai bine ar fi sa treceti la fapte; vorbele trec, faptele raman. Este o zi perfecta pentru a trece la actiune - incheierea unor afaceri, inceperea unor noi proiecte sau, de ce nu, a unei relatii romantice. Sunteti gata pregatiti de actiune, iar acest lucru va va ajuta foarte mult sa incepeti. In nici un caz nu asteptati sa vina cineva sa va ia de manauta si sa va spuna ce aveti de facut, pentru ca acest lucru nu se va intampla. Exista o oarecare tendinta, din partea voastra, de a privi lucrurile si situatiile, din perspectiva casigurilor pe care le-ar putea aduce. Nu este, intotdeauna, o perspectiva fericita.

Scorpion

O energie vibranta si pozitiva va va umple sufletul, inca de la primele ore ale diminetii. Vor fi stimulate, astfel, o serie de sentimente pe care le aveati pentru o anumita persoana si pe care v-ati ganditi ca le-ati stins pentru totdeauna. Va trebui ca, pe parcursul zilei, sa va oferi ragazuri pentru o introspectie in propriul mod de a gandi; subconstientul vostru este foarte activ si va poate face sa reactionati fara sa va dati seama. In plan profesional, trebuie sa va pregatiti sufleteste pentru regres. Rabdarea va repara lucrurile mult mai repede decat v-ati fi asteptat. Astazi nu este o zi potrivita pentru a va asuma cine stie ce riscuri sentimentale sau finaciare.

Sagetator

Solicitari pe seama timpului vostru se vor face foarte multe, astazi. Veti fi foarte sensibili la modul in care veti actiona in diverse situatii; nu va va fi indiferent cum veti depasi fiecare moment in parte. Cei din jur, insa, va vor aprecia de destul de mult eforturile; critici vor aparea din partea cui va asteptati mai putin, dar daca sunt critici constructive, ar trebui sa tineti seama de ele. Este un moment excelent sa va puneti ordine in prioritati, atat in viata personala, cat si in viata profesionala. S-ar putea sa primiti un suport financiar neasteptat. Timpul petrecut cu familia v-ar putea fi de folos in detensionare nervoasa.

Capricorn

Spargeti rutina care va macina zilele si faceti ceva diferit, creativ, plin de imaginatie. Implicati-va in activitati libere, care sa va stimuleze mintea si sufletul. Contextul astral va va ajuta sa fiti foarte concentrati la sarcinile pe care le aveti de indeplinit. Invatand, impartasind si conectandu-va cu altii, puteti patrunde in miezul unor probleme si intelege mai bine anumite chestiuni. Se poate transforma pana si viziunea voastra despre viata, despre dragoste. Veti putea gasi noi motivatii pentru proiecte dragi inimilor voastre; va veti insufleti sa incercati unele lucruri care, pana acum, va pareau de nerealizat. Din prietenie, pot deriva astazi oportunitati minunate.

Varsator

Ar trebui sa acordati ceva mai multa atentie acelor chestiuni ce par nesemnificative. Unele dintre ele s-ar putea dovedi esentiale, la un moment dat. Astrele favorizeaza upgradarea personala, ambitiile constructive. Chestiunile legate de bani sunt importante, intr-adevar, dar si mai importante sunt cele ce tin de a experimenta viata, intr-o masura cat mai mare, in termeni proprii. Este o zi dominata mai mult decat de obicei de introspectie; va intelegeti bine cu cei din jur si chiar veti simti sprijin din partea acestora. V-ati putea simti foarte motivati sa produceti, sa construiti, sa acumulati si sa le dovediti celor din jur ca sunteti valorosi.

Pesti

Este un moment in care climatul astral va indeamna sa cautati simpla companie a cuiva, fara a discuta probleme esentiale. Va veti dori doar sa va simtiti aproape de persoana iubita, sa fiti intelesi si sa intelegeti, la randul vostru. Deciziile in plan personal vor viza scopurile de viitor. Increderea in propriile forte este la cote normale, astfel incat veti fi in stare sa cereti sau chiar sa luati si sa folositi ceea ce viata va ofera. Este un moment potrivit pentru a va implica sau a relua un hobby. Cautati oportunitati de a va exprima, in maniere noi, imbunatatite; puteti adopta un nou look, puteti incerca o schimbare de atitudine, etc. Nu este exclus ca o astfel de actiune sa aiba un foarte mare succes.