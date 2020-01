ȘOR îl sfătuiește pe „turistul politic” Dodon să aplice experiența Israelului în Moldova

Deputatul Ilan Șor a reacționat pe rețelele de socializare la declarațiile lui Dodon. Liderul partidului și fostul primar al or. Orhei a atras atenția, printre altele, la comentariile președintelui făcute pe rețelele sociale în ajunul vizitei sale în Israel. Făcând aluzie la slăbiciunea președintelui pentru selfie, internauții l-au întrebat dacă nu ar dori să facă un selfie comun cu Ilan Șor. Dodon a răspuns că asta „este posibil doar în cazul în care el va fi escortat acasă… în judecată”.



În replică la declarația lui Dodon, Șor a precizat că, în loc să-și demonstreze sarcasmul, președintele ar fi trebuit mai bine să profite de vizita sa în Israel pentru a prelua experiența acestei țări în ceea ce ține de dezvoltarea economiei și a sferei sociale.



Ilan Șor a scris pe pagina sa de pe rețeaua de socializare:



„Nu ne vom axa, de asemenea, pe dorința ciudată a lui Dodon de a presta servicii de escortă. Nu am nevoie de asemenea servicii, mai ales din partea „regelui de selfieuri”.



Este dezonorant altceva. Că vizita în Statul Israel, denumirea corectă a căruia Igor Dodon a reușit s-o ortografieze corect din a cincea încercare, nu a servit, din păcate, o posibilitate de a-și pune mai multe întrebări esențiale și să cugete profund asupra unor lucruri.



De exemplu, să se gândească de ce această țară, comparabilă ca teritoriu și număr a populației cu Moldova, care are resurse naturale mai modeste ca noi, se dezvoltă dinamică în ultimele decenii?Iar Moldova, unde Dodon și alții ca el se perindă în fotolii de șefi cu zecile de ani, degradează și devine tot mai săracă? În același timp, Igor Nicolaevici și familia sa prosperă în ritmuri mai alerte chiar și decât economia israeliană.



Sau de ce în Israel pot avea loc procese judiciare de rezonanță și corecte în care sunt vizați demnitari de cel mai înalt nivel, iar Dodon, care a recunoscut public că partidul său este finanțat ilegal, nu are frică de justiția moldovenească sau de întrebările incomode ale reprezentanților organelor de drept?



Se întâmplă asta pentru că o astfel de Moldova a fost construită în ultimii ani de către Dodon și oameni ca el. O țară cu o economie ruinată și o justiție nedreaptă. Și nici măcar călătoriile sale prin diferite colțuri ale lumii nu-l vor mai ajuta să realizeze că țara noastră a fost adusă la sapă de lemn"



Statul Israel, care a fost fondat în 1948, a devenit una dintre cele dezvoltate țări din lume din punct de vedere economic, social și tehnologic. Țara înregistrează ritmuri rapide de dezvoltare mai ales în ultimele decenii. În același timp, comparabilă ca teritoriu, Moldova înscrie în ultimele trei decenii tendințe negative în majoritatea domeniilor, inclusiv la indicatorii demografici.



Zilele acestea, Igor Dodon a vizitat Israelul, unde a participat la evenimente comemorative dedicate celei de-a 75-a aniversări de la desființarea lagărului morții Auschwitz și comemorarea victimelor Holocaustului.

