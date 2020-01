Ce îl face fericit, în funcție de zodia lui

Un partener fericit înseamnă o relație fericită. Descoperă cele mai simple lucruri pe care le poți face pentru a-i aduce zâmbetul pe buze!



Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Provoacă-ți partenerul din zodia Berbec la sportul său preferat.

Te va aprecia că ai petrecut timp cu el făcând ceea ce îi place. Concentrându-se pe câștigarea unui joc de baschet sau de tenis îl va face să uite de problemele cu care se confruntă în viața de zi cu zi.



Taur (21 aprilie - 21 mai)

Invită-ți partenerul din zodia Taur la o plimbare în aer liber.

Acest nativ este cunoscut pentru dragostea sa pentru arta, pictură și grădinărit. Cu toate acestea, Taurul se poate simți extrem de bine în natură, mai ales dacă a avut o zi obositoare. Scoate-l la o plimbare în parc și îl vei ajuta să își golească mintea și să fie iar fericit.



Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Invită-l la o cafenea nouă și modernă.

Nu e nevoie de prea multe pentru a-ți face partenerul din Gemeni fericit, mai ales dacă știi ce îi place. Acest nativ iubește tot ce este nou și vrea să fie la curent cu tot ce apare. După o cafea bună, plimbați-vă și explorați librăriile sau buticurile din oraș. Inima lui va fi plină de fericire pentru întreaga zi.



Rac (22 iunie - 21 iulie)

Este destul de ușor să mulțumești un Rac.

Tot ce trebuie să faci este să planifici o noapte în care să organizezi o sesiune de gătit și un fil. Când partenerul tău din această zodie se simte nefericit, tot ce vrea să facă este să stea în casă și să se relaxeze.



Leu (22 iulie - 22 august)

Scoate-l pe bărbatul Leu într-un bar sau club.

Acest nativ este cel mai fericit atunci când este sufletul unei petreceri și toată atenție este asupra lui. Îi place să socializeze și să fie înconjurat de oameni, așa că plănuiește o astfel de noapte o dată sau de două ori pe săptămână.



Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Înscrie-l la o clasă de pictură și partenerul tău din zodia Fecioară va fi cel mai fericit.

Acest nativ adoră hobby-urile care îi solicită mâinile, precum gătitul sau pictura. Fie că alegeți să mergeți la un curs de pictură sau unul de gătit, cu siguranță îi vei stimula creativitatea și se va simți fericit.



Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Du-ți partenerul din zodia Balanță la un curs de salsa.

Acestui nativ îi place să danseze, așa că învățarea unui nou stil îl va face extrem de fericit. În plus, el se va bucura de compania ta în timp ce dansați împreună.



Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Mergi să iei prânzul cu el la locul său de muncă.

El nu se satură niciodată să te vadă, ceea ce înseamnă că o vizită surpriză la birou cu mâncarea lui preferată sigur îi va aduce zâmbetul pe buze. Timpul de calitate petrecut împreună este cel mai important pentru el.



Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Faceți o excursie într-o pădure sau un parc mare.

Bărbatul din zodia Săgetător iubește natura și explorarea necunoscutului, așa că drumețiile printr-un parc național îl vor face fericit pentru întreaga zi.



Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Oferă-i cărți noi de citit.

Când partenerul tău din zodia Capricorn este supărat, cel mai bun mod de a-l face fericit este să-i oferi spațiu. Are nevoie să mediteze și să facă lucruri precum cititul. Așadar, cumpără-i o carte, va aprecia că te-ai gândit la el și că îl lași singur să se liniștească.



Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Dăruiește-i partenerului tău din Vărsător un joc care îi stimulează mintea, cum ar fi un puzzle sau o carte de ghicitori.

Vărsătorul este un semn care iubește tot ce are legătură cu intelectul și este adesea fascinat de modul în care funcționează lucrurile, motiv pentru care mulți Vărsători sunt pricepuți la tehnologie. Acest nativ va aprecia cadoul grijuliu și va fi extrem de fericit să rezolve ceea ce urmează.



Pești (19 februarie - 20 martie)

Pentru a face fericit un bărbat din zodia Pești, tot ce trebuie să faci este să te așezi lângă el și să îl asculți.

Majoritatea Peștilor urăsc atunci când cineva nu le acordă atenție și nu îi ascultă. De aceea, fiind atentă la tot ce are el de spus îl va face să te iubească și mai mult.