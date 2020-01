Cum să bei corect cafeaua ca să facă minuni pentru creier. Încearcă şi nu vei regreta

Foarte multe persoane nu pot trăi fără cafea sau nu își pot începe ziua cum se cuvine fără măcar o cană cu această licoare miraculoasă. Dar te-ai gândit vreodată ca aceasta ceașcă îți poate ajuta creierul într-un mod incredibil?



Ei bine, este adevărat și un studiu științific confirmă acum această informație. Acum poţi profita la maximum de beneficiile revigorantei băuturi, dacă înveţi cum, când şi câtă să consumi.



Până în 2004, cafeina era trecută pe lista de substanţe interzise de către Comitetul Olimpic Internaţional dar la începutul secolului 17, când a fost introdusă pentru prima dată în Europa, era văzuta de către angajatori drept un drog miraculos, care transforma muncitorii leneşi în angajaţi productivi, în adevărate maşinării industriale.



„În multe feluri, este un drog al muncii”, spune Stephen Braun, author al Buss: The Science and Lore of Alcohol and Caffeine, citat de Bloomberg.



Mulţi dintre noi nu putem începe ziua fără doza de cafeină care ne ţine treji şi alerţi, însă cercetătorii sugerează că înseamnă mult mai mult de atât: ne poate ajuta să ne creştem perfomanţele, într-o zi cu multe deadline-uri, de exemplu. Dar foarte uşor îi putem anula chiar noi efectele pozitive.



Iată cum şi când să bei corect cafeaua:



1. Cafeaua nu te ajută foarte mult dacă eşti obosit/ă



Poate unora li se pare ciudat, dar cafeina funcţionează cel mai bine când eşti odihnit/ă. Totul stă în chimia substanţei.



2. Bea suficientă cafea înainte de a-i da creierului multe informaţii



Potrivit unui studiu din 2014, publicat în Nature Neuroscience, consumul de cafeină poate îmbunătăţi semnificativ memoria pe termen lung, ajutându-ne să ne aducem mai uşor aminte informaţii şi pentru o perioadă mai mare. „Am descoperit că o porţie de 200 mg de cafeină îmbunătăţeşte memoria timp de 24 de ore”, spune profesorul Michael Yassa.



Pentru a profita la maximum de efectele lei, Yassa sugerează să consumăm o cantitate moderată de cafeină chiar înainte de a absorbi un val de informaţii.



3. Bea o ceaşcă cu cafea înaintea unei întâlniri solicitante de lucru sau a unui examen



Poate cafeina să-i facă pe oameni să colaboreze mai uşor? Un studiu din 2009, apărut în Nutriţional Neuroscience, condus de cercetători din Hong Kong, arată că ar fi posibil.



Yassa mai spune că cele mai recente cercetări sugerează că poate fi asociată cafeina cu creşterea longevităţii, cu o reducere a declinului cognitiv în cazul bărbaţilor şi se pare că ar putea ajuta şi la prevenirea Alzheimer.



Aşa că, în viitor, cafeina ar putea fi prescrisă nu doar pentru a ne trezi dimineaţa.



Cafeaua este o băutură incredibilă și majoritatea oamenilor aleg să se bucure în fiecare zi de gustul său minunat. Nimic nu te revigorează mai bine în diminețile în care ești somnoroasă decât o ceașcă fierbinte de cafea, și ce poate fi mai frumos decât să afli că băutură ta preferată din fiecare dimineaţă te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus?



Adăugând doar câteva ingrediente în ceașca de cafea, vei obține o băutură aromată ce îți va accelera metabolismul și te va ajuta să slăbești garantat, fără a face prea mult efort.



Un renumit medic american pe nume Jeffrey Gladd a descoperit pe propria piele rețeta perfectă pentru o cafea bună ce te ajută să te concentrezi mai bine, îți tăie poftele alimentare și îți îmbunătățește metabolismul. Potrivit medicului, după ce a început să consume cafea cu acest amestec a pierdut în jur de 5 kilograme. Așa că dacă ești dependentă de cafea și o bei în fiecare dimineață, folosește acest acest obicei în favoarea ta.



Deasemeni, un studiu desfășurat la o universitate americană a arătat că cei care își beau dimineață cafeaua preparată în acest fel au reușit să slăbească până la cinci kilograme în decurs de o lună, în comparație cu cei care își beau cafeaua cu lapte.



Dave Asprey, inventatorul acestei rețete a numit-o „bulletproof coffee” sau cafeaua antiglonț. Ingredientele folosite sunt untul și uleiul de palmier sau de cocos, acest amestec promițând să îți asigure energia de care ai nevoie pentru a face față unei zile încărcate. În plus, această este un aliat în curele de slăbit, deoarece ajută la menținerea senzației de sațietate pe o perioadă mai lungă de timp. Poți adăuga și mierea și scorțișoară, iar cantitățile pot fi ajustate în funcție de gusturi. Dacă nu-ți place cafeaua dulce, poți pune mai puțină miere sau poți renunţa la aceasta.



Dave Asprey spune că ideal este să folosești cafea bio, proaspăt măcinata și unt natural, provenit de la animale hrănite cu iarbă. Acesta menţionează că această conbinatie de ingredinete va oferi un gust mult mai bun decât orice caffe-latte pe care l-ați băut vreodată. Acest amestec de ingrediente este gustos și te ajută să slăbești ușor, cu condiția să-l adaugi în cafea în fiecare dimineață.



Cum se prepară



Ai nevoie de 150 g ulei de cocos sau ulei de palmier, 80 de grame de unt bio, 1 linguriţa pudră de scorţişoară și 100 g miere. Amestecă toate ingredientele pană când obții o pastă, pe care o depozitezi la rece. În fiecare zi adaugă câte o linguriţă din acest amestec în cafea cât timp este fierbinte și amestecă pană când se omogenizează.



Cum acționează



Untul, uleiul de cocos sau de palmier sunt ușor absorbite de organism. Untul neutralizează poftă de mâncare și îi furnizează creierului nutrimentele necesare pentru a funcționa la capacitate maximă.



Mulți oameni se feresc să consume alimente cu grăsimi, deoarece cred că aceste grăsimi îngrășa. Însă trebuie să știi un lucru: grăsimile rele îngrășa. Uleiul de cocos se numără printre grăsimile sănătoase și conține acizi grași, esențiali în bună funcționare a ficatului. Astfel acesta va funcționa corespunzător și vă transformă grăsimile în energie, în loc să fie depozitate. Studiile au arătat că aceste grăsimi cresc capacitatea organismului de a arde calorii cu 5%, adică aproximativ 120 calorii.



Mierea este o sursă de vitamine, ajută la creșterea nivelului de colesterol bun și astfel contribuie la obținerea greutăţii corporale ideale.



Scorțișoară are rol antiinflamator și antioxidant, care te ajută să lupți cu infecțiile și să reduci nivelul de zahăr din sânge. Aceasta stimulează metabolismul să ardă mai repede caloriile provenite din zahăr și împiedică acumularea de grăsimi în organism.