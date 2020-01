10 lucruri la care trebuie să renunţi pentru a fi cu adevărat fericită

Cu toţii avem zile proaste, chiar dacă nu există niciun motiv evident. Cercetările arată că există mai multe motive pentru depresie şi nefericire, cum ar fi un dezechilibru chimic, un eveniment stresant, vulnerabilitatea genetică şi medicamentele pe care le luăm. Nu putem controla chiar totul fără ajutor profesionist, dar cu siguranţă putem controla nivelul stresului din viaţa noastră. Uneori trebuie să scăpăm de anumite lucruri din viaţa noastră pentru a găsi liniştea.



Iată 10 lucruri care ne ruinează zilnic fericirea:



Critica asupra propriei persoane sau asupra altora

Să fii prea critică cu tine este o cale sigură spre nefericire. Faptul că găseşti mereu ceva să îţi reproşezi te împiedică să îţi atingi întregul potenţial, iar acest lucru are o putere mare de distrugere. Nu te mai concentra pe punctele tale slabe, ci încearcă să îţi dezvolţi punctele forte. La început, pare că nu există nicio legătură între critica împotriva celorlalţi şi fericirea ta. Dar există, iar ea este o reflectare a lumii tale interioare. Criticându-i pe alţii nu faci altceva decât să aduci o negativitate inutilă în viaţa ta. Este în regulă să nu fii de acord cu ceva sau cu cineva, dar trebuie să îţi aminteşti că oamenii nu trebuie să obţină aprobarea ta pentru a-şi trăi viaţa. Auto-critica este benefică doar atunci când e cu măsură!



Vinovăţia, regretele şi trecutul

Cu toţii facem greşeli, aşa este viaţa.

Dar nu permite acestor greşeli să rămână pe vecie în capul tău şi să îţi influenţeze viitorul. Singurul lucru pe care îl poţi face este să înveţi din aceste greşeli şi să devii o persoană mai bună. Dacă ai impresia că ai făcut pe cineva să se simtă prost, cere-i scuze şi mergi mai departe. Nu lăsa vinovăţia şi regretele din trecut să îţi distrugă fericirea.



Frica de necunoscut

Să te îngrijoreze ceva cu care nu eşti familiarizată este un lucru perfect normal. Dar trebuie să îţi aminteşti că lucrurile bune se petrec atunci când ieşi din zona de confort. Dacă vrei să încerci ceva de mult timp, dar ţi-a fost frică, pur şi simplu fă-o fără să stai pe gânduri! E important să faci primul pas şi să te arunci cu capul înainte, iar apoi va începe să îţi placă.



Vezi lumea doar în alb şi negru

Gândirea în extreme este, de asemenea, ceva ce te împiedică să fii fericită. Nimic nu arată la fel din perspectivele diferite ale oamenilor. Nimeni nu este total corect sau total rău, trebuie doar să accepţi acest lucru. Încearcă să gândeşti pozitiv chiar şi atunci când lumea pare că se destramă sub picioarele tale.



Gelozia

Să fii geloasă pe succesul sau fericirea cuiva te face nefericită.

Nu te compara cu nimeni, deoarece viaţa şi mediul vostru sunt diferite. Singura persoană cu care trebuie să te compari eşti tu în trecut. Aminteşte-ţi că dacă viaţa cuiva pare să fie perfectă, asta nu înseamnă că şi este cu adevărat. Încearcă să te bucuri pentru ceilalţi şi să sărbătoreşti succesul lor. Inspiră-te din experienţele altor oameni şi învaţă de la ei.



Controlul

Dorinţa de a controla totul conduce la creşterea stresului. Viaţa e destul de spontană şi nu poţi controla totul. Cedează unele dintre responsabilităţile tale altor persoane şi încearcă să te relaxezi. Celălalt lucru care nu te lasă să fii fericită este dorinţa de a controla alte persoane. Fiind obsedată de control poate distruge relaţiile şi prieteniile. Există mai multe tehnici care te pot ajuta în acest sens, cum ar fi distragerea atenţiei, calmarea anxietăţii, gestionarea sentimentelor şi terapia. Dovedind că ai dreptate tuturor, iarăşi este o modalitate de a încerca să controlezi totul. Ceea ce ţi se pare ţie bine, poate părea total opus pentru altcineva. Renunţă la gândul că trebuie să dovedeşti ceva altora, doar acceptă că suntem cu toţii diferiţi şi că oamenii au dreptul să nu fie de acord cu voi.



Social media

Sindromul social media este boala secolului.

Ne trezim şi primul lucru pe care îl facem este să ne uităm la smartphone şi apoi să luam Facebook-ul şi Instagramul la control. Ne gândim în mod constant la likeuri, la ştiri, comentarii şi fotografii. Acest lucru tinde să ne supraîncarce mintea şi să ne distragă atenţia de la ceea ce este cu adevărat important. Pentru a opri anxietatea socială şi pentru a simţi fericirea momentului prezent, trebuie să ţii cont de mai multe reguli. Dezactivează notificările din când în când şi limitează timpul petrecut în mediile de socializare. Găseşte-ţi hobby-uri offline şi petrece mai mult timp cu prietenii şi familia.



Perfecţiunea

Întotdeauna încerci să te îmbunătăţeşti, dar nu trebuie să te concentrezi pe perfecţiune. Nu există partener perfect, job perfect sau viaţă perfectă. Visează departe şi munceşte din greu pentru asta, dar nu fi obsedată de ideea unei vieţi perfecte! Uneori, mass-media poate agrava anxietatea. Trebuie să îţi aminteşti că viaţa aparent perfectă a oamenilor din mediile virtuale este doar latura pe care aceştia vor să o arate. În realitate, toată lumea are parte de urcuşuri şi coborâşuri.



Să-ţi trăieşti viaţa în funcţie de aşteptările şi aprobarea altora

La fel ca şi realizarea faptului că nu trebuie să fii perfectă este realizarea faptului că nu trebuie să satisfaci aşteptările celorlalţi.

Trăieşte-ţi viaţa aşa cum crezi că e potrivit pentru tine. Poţi asculta ce au de spus părinţii sau prietenii tăi, dar trebuie să iei propriile decizii. Să fii stresată de aprobarea socială, de asemenea, e un lucru care te împiedică să fii fericită.



Relaţiile toxice

Uneori este greu să accepţi că trebuie să ieşi din anumite relaţii şi să renunţi la anumite persoane. Oamenii din jurul tău ar trebui să îţi aducă bucurie şi fericire în viaţa ta, nu stres şi frunţi încruntate. Dacă cineva te face constant să te simţi prost sau te tratează în mod greşit, este un semn că acea relaţie este una toxică. Încearcă să limitezi comunicarea cu aceşti oameni şi să te concentrezi asupra celor care te apreciază cu adevărat.



Eşti singura persoana care este responsabilă pentru viaţa ta. Oamenii o pot influenţa, dar, la finalul zilei, tu eşti cea care ia deciziile. Nu încerca să dai vina pe nimeni altcineva pentru modul în care decurg lucrurile, mai ales pentru cele care nu merg aşa cum îţi doreşti. Fii inteligentă şi fii cea mai bună variantă a ta!