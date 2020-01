Cele mai importante tendințe în frumusețe pentru 2020

2020 nu este doar un nou an, ci și începutul unui deceniu. Și cum îl poți întâmpina mai bine dacă nu cu o schimbare de look? Descoperă șapte tendințe importante în frumusețe pentru acest an pe care merită să le încerci:



Machiajul statement al ochilor

Nu este vorba despre clasicul machiaj smoky eyes, ci de despre stiluri inedite de machiaj care îți pun ochii în valoare. Plasarea creionului dermatograf sau a fardului de pleoape într-un mod original și interesant este una dintre modalitățile prin care să obții acest look. „Este vorba despre folosirea machiajului ca pe un accesoriu sau o modalitate de a-ți decora chipul, nu doar ca pe o bază”, spune makeup artistul Daniel Martin pentru purewow.com.



Gloss și balsam în loc de ruj

Balsamurile de buze, gloss-urile și rujurile delicate care abia se observă pe buze sunt un trend major în 2020. În acest an renunțăm la culorile intense de buze și adoptăm nuanțe subtile și semitransparente care nu fac altceva decât să evidențieze culoarea naturală a buzelor.

Acest trend se potrivește perfect cu cel al ochilor machiați în stil statement.



Șuvițe în nuanțe deschise

Dacă vrei să oferi mai multă dimensiune părului în culori închise, șuvițele în nuanțe deschise sunt cea mai bună opțiune. „Acest look poate fi obținut prin colorarea câtorva șuvițe în stil baleiaj, în nuanțe calde”, spune coloristul Maxine Schaudt. „Vom vedea des acest stil în 2020 pentru că este o tehnică ce nu necesită o întreținere deosebită și se potrivește în orice sezon”, spune specialistul.



Produse cosmetice sustenabile

Brandurile de cosmetice încep să fie mult mai atente la efectele produselor lor asupra mediului și introduc opțiuni eco, precum cosmetice compacte ce pot fi reîncărcate.

O altă modalitate de a proteja mediul este evitarea produselor de unică folosință, așa cum sunt șervețelele demachiante și dischetele din bumbac, care pot fi înlocuite cu bureți speciali ce pot fi spălați și refolosiți.



Bakuchiol, ingredientul natural cu efect de retinol

Bakuchiol este alternativa naturală pentru retinol. Este obținut din plante și a devenit foarte popular în 2019, iar anul acesta vom auzi și mai des de beneficiile lui și va fi inclus tot mai mult în produsele pe bază de retinol.

„Cercetările au arătat că proprietățile antiinflamatorii ale bakuchiolului fac ca retinolul să fie mai eficient și mai bine tolerat de piele. Această combinație dintre cele două ingrediente este, de asemenea, eficientă pentru estomparea petelor cauzate de soare”, declară medicul dermatolog Bryan Barron.



Cocuri în stil Brigitte Bardot

Cocurile voluminoase, cu un aspect sexy și aparent neglijent, înlocuiesc anul acesta coafurile cu aspect perfect construit. „Strânge-ți părul și lasă numai câteva șuvițe libere care să-ți încadreze chipul, pe care să le scoți din coc.

Arată sexy și sofisticat, fără să pară că te-ai străduit prea mult”, declară hairstilistul Travis Speck.



Sprâncene cu aspect de pană

Sprâncenele voluminoase sunt în continuare în tendințe. Este necesar, însă, să folosești mai puține produse și să nu umpli complet spațiile dintre firele de păr cu creion sau fard pentru sprâncene. Pentru a obține un efect natural, de tip pană, aplică cu mișcări scurte un creion special cu vârf subțire numai în golurile vizibile. Netezește apoi cu periuța creionului pentru a blendui culoarea și a elimina liniile rigide.