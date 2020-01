Alimente NESĂNĂTOASE, care ne fac bine

Multe dintre alimentele sănătoase nu sunt chiar atât de gustoase față de cele pe care le considerăm dăunătoare organismului. Și totuși, o parte din produsele incluse în această din urmă categorie nu sunt chiar atât de rele pe cât se spune.



Iată care sunt alimentele care sunt considerate dăunătoare organismului, însă fac bine, în proporții mici!



Untul

Dacă este consumat în exces, untul este printre cele mai dăunătoare alimente, ducând la creșterea colesterolului și la complicații cardiace. Însă într-o cantitate moderată, untul este o grăsime foarte bună pentru sănătate. Conține grăsimi saturate și vitamine care dizolv grăsimea. Cercetătorii au demonstrat recent că un consum moderat de lactate bogate în grăsime are strânse legături cu scăderea obezității.



Tequila

Ca fie clar de la început: patru margaritas sunt drumul spre o mahmureală sigură. Însă consumată în cantitate moderată, tequila, ingredientul principal al delicioasei margarita ajută la reglarea zahărului în sânge și ajută la buna funcționare a sistemului sanguin. Iar consumată în stare pură, adică nu în alte combinații, tequila nici măcar nu provoacă mahmureală.



Cafea

Dacă te simți vinovată pentru obiceiul tău din fiecare dimineață, după ce vei citi următoarele rânduri nu vei mai fi. Dacă nu conține prea mult zahăr, lapte sau alte ingrediente menite să-i dea tot felul de arome, cafeaua este sănătoasă. Este plină de antioxidanți, ajută la concentrare și reduce stresul. Desigur, nu ar trebui să bei cafea dacă știi că suferi de insomnie.



Ouă

Ouăle sunt acele alimente pe care le consumăm zilnic, într-o formă sau alta. Le mâncăm fierte, prăjite, le folosim la prăjituri, la mâncăruri… Dar nu sunt chiar atât de rele pe cât se spune că ar fi. Sigur, conțin o cantitate ridicată de colesterol, însă consumul lor moderat ne aduce doar beneficii. Pentru că ouăle sunt bogate în fier, vitaminele B1, B2, vitamina A și vitamina B5. Pe lângă toate acestea, au seleniu și proteine.



Cartofi

Și nu ne referim la cartofii cu cel mai rău renume: cei prăjiți. Piureul, cartofii fierți, puși la mâncare, această legumă este foarte bogată în nutrienți. Oferă 14 la sută din necesarul zilnic de fibre, 36 la sută din doza zilnică de vitamina C și 27 la sută din doza zilnică de potasiu.



Ciocolata

Nu trebuie să consumați foarte multă ciocolată, însă în porții mici, ciocolata aduce o serie de beneficii organsimului nostru. Cel mai important este să nu mâncați înainte de culcaere pentru că, fiind dulce și energizantă, veți avea probleme cu somnul. Ciocolata neagră are foatre multă cafeină, un ingredient plin de antioxidanții necesari organsimului pentru a lupta împotriva radicalilor liberi. De asemenea, ciocolata te enregizează și te ajută să te concentrezi. Dacă trebuie să înveți, mănâncă puțină ciocolată înainte, iar creierul tău va funcționa mai bine.