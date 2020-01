5 băuturi care ajută la detoxifierea rinichilor și curăță sângele de toxine

Rinichii sunt responsabili cu filtrarea toxinelor din sânge și urină. De aceea, este extrem de important să consumi băuturi care ajută la detoxifierea rinichilor și la buna lor funcționare.



Toxinele din corp afectează modul de funcționare a rinichilor și a ficatului. Ca să le eviți problemele trebuie să ai un stil de viață sănătos, să ai o alimentație echilibrată și să te asiguri că ajuți corpul să elimine toxinele din corp.



Ca să previi problemele renale și formarea pietrelor la rinichi trebuie să înțelegi că urina are numeroase deșeuri dizolvate în ea, iar atunci când acestea sunt prea multe și într-o cantitate mică de urină pot să apară problemele. De aceea, este important să consumi apă și băuturi care ajută la detoxifierea rinichilor și la prevenirea problemelor renale.



Potrivit site-ului mdhealthtips.com cele mai bune soluții ca să ajuți la detoxifierea rinichilor sunt aceste băuturi pe care pe poți prepara foarte ușor acasă.

Știm deja că sucul verde care conține verdețuri și legume este unul dintre cele mai bune băuturi detoxifiante pentru corp. Însă, trebuie să știi cum să îl prepari și care sunt celelalte combinații pe care le poți face ca să ajuți rinichii să funcționeze bine.



5 băuturi care ajută la detoxifierea rinichilor



Sucul verde

Este foarte important să folosești o cantitate mare de spanac, pătrunjel, varză kale, zucchini, salată verde, morcovi, țelină apio și castraveți pentru a obține un suc proaspăt stors. De asemenea, pulberile de spirulină, chlorella sau iarnă de grâu pot să fie incluse în această băutură, deoarece sunt recunoscute pentru faptul că ajută la curățarea sângelui de toxine.



Apa cu oțet din cidru de mere Iămâie

Ai nevoie de: oțet din cidru de mere organic, lămâi și apă. Folosește aceste ingrediente pentru a prepara o băutură pe care să o consumi patru zile consecutive pentru a beneficia de efectele sale detoxifiante.



Sucul de merișoare

Acest suc pe care-l poți face acasă din merișoare congelate are capacitatea de a reduce excesul de oxalați de calciu care stau la baza formării pietrelor la rinichi. Fie că alegi să-l cumperi (însă mare atenție la ingrediente ca să nu conțină zahăr și conservanți) sau să-l faci acasă, acest suc are un efect protector asupra rinichilor, ferindu-i de infecții.



Sucul de sfeclă roșie

Sfecla roșie este foarte bună pentru sănătate, însă nu o consumăm suficient de des. Ea conține betaină, un puternic antioxidant care care ajută la eliminarea oxalaților de calciu și a toxinelor din rinichi.

Prepară sau cumpără suc de sfeclă presat la rece pe care îl poți dilua cu puțină apă și cu zeamă de lămâie ca să te obișnuiești cu gustul lui.

Un alt truc bun ar fi acela de a folosi ghimbirul pentru a ascunde gustul sfeclei, în cazul în care nu îi place prea mult.



Sucul de lămâie

Un consum regulat de lămâie crește nivelul de citrați din urină și ne protejează de formarea pietrelor la rinichi. Prepară o limonadă dintr-o jumătate de cană de zeamă de lămâie cu un litru de apă și cosum-o în special dimineața înainte de micul dejun, deoarece protejează rinichii de formarea pietrelor, diluând urina.