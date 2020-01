Ce spun astrele azi, 19 ianuarie

Berbec

Actiunile voastre marunte pot declansa reactii de mare anvergura, va pot aduce, fara prea mult efort, in lumina reflectoarelor, mai ales daca va doriti neaparat acest lucru. Trebuie sa va ganditi foarte bine la acest aspect, din perspectiva faptului ca, daca intentionati sa incepeti ceva, trebuie sa aveti capacitatea de a si termina, in bune conditii; evidentierea trebuie sa aiba la baza abilitati prin care sa impresionati in mod pozitiv. Trebuie sa aveti grija sa nu actionati impulsiv fata de membrii familiei voastre, deoarece puteti deteriora, astfel, un climat domestic care nu ar trebui sa va puna probleme. Fiti receptivi la invitatiile prietenilor si distrati-va, pentru a va mentine o stare pozitiva.



Taur

Unele persoane, care s-au cam luat de voi in ultima perioada, vor trebui sa retracteze si sa-si revizuiasca atitudinea, pentru ca se va dovedi ca ati avut dreptate in privinta ideilor pe care mereu le-ati sustinut. Nu este un moment in care sa faceti in ciuda, ci un moment in care sa subliniati, cu diplomatie, ca sunteti demni de luat in considerare, atunci cand aveti ceva de spus. Este posibil sa apara unele neintelegeri in plan familial, care sa nu poata fi rezolvate decat prin interventie din exterior. Incercati sa discutati problemele care va stau pe suflet cu cineva; nu va inchideti in propria carapace, fara sa va dati o sansa.



Gemeni

Astazi ar fi bine sa va comunicati starea de spirit. Daca sunteti fericiti, dati de stire celorlalti si molipsiti-i cu starea voastra de bine. Daca sunteti morocanosi, informati-i pe ceilalti inca si mai repede, pentru ca ei sa stie ca treceti printr-o pasa proasta. Ar parea o prostie sa-i tineti la curent pe ceilalti cu starile voastre de spirit, insa nu este deloc asa. Daca nu sunteti in forma, cei interesati ar trebui sa stie, pentru a va suplini, in cazul in care este nevoie de acest lucru. Partenerul de relatie ar putea sa va puna conditii astazi, ceea ce nu va va fi deloc pe plac. Daca v-ati suprasolicitat ochii, folositi comprese cu musetel si semiobscuritatea pentru a va intretine sanatatea ochilor.



Rac

Nu este usor sa fiti analitici, dar veti putea depasi aceasta zi mult mai usor astfel. Fiecare problema care intra in atentia voastra trebuie sa fie examinata obiectiv, fara interpretari speculative; ganditi-va care dintre aceste chestiuni merita cu-adevarat atentia voastra exclusiva si care dintre ele ar constitui doar o tragere de timp. Veti avea unele temeri legate de una dintre evolutiile acestei zile insa, odata cu eliminarea emotiilor si a temerilor, veti observa ca rezolvarea va aparea destul de usor si ca ingrijorarile voastre au fost neintemeiate. Daca veti fi suficient de perspicace, veti reusi sa va scutiti de stresul muncii in plus, astazi.



Leu

Chestiunile complicate nu va vor pune piedici semnificative astazi. Dimpotriva, veti fi stimulati si mai mult, in plan intelectual, de aceste provocari. Este o zi potrivita pentru a invata noi lucruri, pentru a va dezvolta o noua pasiune, un nou hobby, pentru a gasi solutii inedite problemelor care va framanta; este o zi in care va puteti reinnoi, va puteti revigora activitatea, existenta, in care puteti face pasul decisiv spre a scapa de monotonie. In viata de familie, se va solicita mai mult prezenta voastra. Va fi nevoie sa-i ascultati mai mult pe cei apropiati si sa le veniti in ajutor atunci cand situatia o cere. Mancatul la ore anapoda poate dauna nu doar siluetei, ci si sanatatii.



Fecioara

Unele persoane din jurul vostru ar putea crede ca nu v-ati maturizat inca suficient, dupa modul in care va comportati. Criticile vor curge din toate partile, mai mult sau mai putin justificate; atitudinea voastra serena va fi, insa, gresit interpretata, pentru ca este semn de mare intelepciune. In plan sentimental, sunteti foarte decisi sa va dedicati trup si suflet unei relatii romantice. Fiti insa siguri ca va dati inima cuiva care merita acest lucru! Riscurile de a iesi cu inima franta sunt destul de crescute. Daca incepeti o dieta, incercati sa fiti perseverenti; nu renuntati dupa primele zile, fiindca rezultatele nu vor aparea instantaneu.



Balanta

Asteptati cu nerabdare startul intr-o anumita situatie si totusi, cand momentul acela se intampla, nu reusiti sa pasiti peste linie si sa incepeti cursa. Veti pierde astfel o ocazie importanta de a obtine ceva ce va doriti de foarte multa vreme. Ar trebui sa treceti peste rezervele pe care le aveti, sa va educati, inclusiv in subconstient, in acest sens, pentru ca lucrurile sa iasa asa cum le-ati preconizat. Daca nu veti face ceva sa va transformati visele in realitate, frustrarile va vor coplesi si nu veti reusi sa ajungeti la starea de bine dorita. Se intrevad si unele tesiuni in cuplu, insa nu de impact major. Posibile probleme digestive, mai ales ca urmare a stresului cotidian.



Scorpion

Azi va veti vedea prietenii intr-o noua lumina. Din pacate, pot exista cazuri in care acesat noua imagine sa nu fie una pe placul vostru. S-ar putea sa descoperiti ca unele persoane din cercul vostru intim au abuzat de increderea pe care le-ati acordat-o. Partea pozitiva a situatiei ar fi ca veti avea posibilitatea sa vedeti oamenii asa cum sunt ei, si asta este mai bine decat a trai cu iluzii. In plan profesional, provocarile nu vor lipsi. Trebuie, totusi, sa selectati la care dintre ele sa raspundeti, in functie de timpul pe care il veti avea la dispozitie. Sunteti predispusi la migrene, asa ca ar fi bine sa gasiti momente de relaxare sau chiar de odihna, pe parcursul zilei.



Sagetator

S-ar putea sa observati, astazi, ca viata voastra nu merge in directia dorita. Poate ar fi cazul sa va opriti si sa vedeti ce puteti face pentru ca lucrurile sa mearga asa cum va doriti. Bazati-va pe propria intuitie, daa si pe sfaturile profesionistilor, daca aveti chestiuni care nu va sunt suficient de clare. Nu va lasati purtati de curenti, mergand intr-o directie in care sunteti atrasi orbeste. Veti regreta mai tarziu ca nu ati luat hotararile potrivite la momentul potrivit. Daca simtiti nevoia, faceti ceva pentru voi insiva, ceva care sa ramana in amintirea voastra ca un moment deosebit, in afara rutinei zilnice. Pastrati-va calmul in situatiile mai tensionate, pentru ca nervii nu va vor face decat foarte rau.



Capricorn

O anumita detasare fata de ceea ce se petrece in viata voastra va poate fi de mare folos, nu este nevoie sa va implicati intens in chiar tot ceea ce se intampla. Veti putea vedea lucrurile mult mai realist si obiectiv si veti putea lua decizii mult mai potrivite imprejurarilor. Noi relatii se vor forma; va trebui sa lucrati la intretinerea acestora, dar si a celor vechi. Speculatiile de orice fel, riscurile crescute, trebuie foarte bine analizate si... evitate, din prudenta. Daca castigurile nu sunt suficient de sigure, atunci nu se merita sa va bateti capul. Starea de sanatate se poate imbunatati considerabil daca veti lua masuri pentru un stil de viata sanatos.



Varsator

Pastrati-va spiritul liber, discutati cu partenerul de relatie despre nevoia voastra de a avea un anumit grad de independenta, de libertate de miscare. Nu va manifestati pripit si fara a va explica intentiile in acest sens, pentru ca veti fi intelesi gresit. De aici, pot sa derive numeroase neplaceri, care sa va strice, in mod clar, ziua. In plan profesional, este bine sa va folositi de propria intuitie, dar sa ascultati si ideile celorlalti, pe care sa le treceti prin filtrul propriu. S-ar putea sa invatati lucruri foarte folositoare. Exista un risc crescut de a va bulversa glicemia, mai ales daca aveti tendinta de a consuma foarte multe dulciuri.



Pesti

Este un moment potrivit pentru a face unele modificari in situatia voastra domestica. Daca aveti planuri in acest sens, este putin probabil ca veti gasi un alt moment mai potrivit pentru asta. Rezolvarile pentru situatiile mai incurcate din familie nu trebuie cautate prea departe. Ele vor fi la indemana; va trebui doar sa va folositi perspicacitatea pentru a le gasi. In plan profesional, este imperativ necesar sa va organizati timpul cu cat mai multa rigurozitate. Nu va va ajuta deloc sa alergati in toate partile, insa fara prea mare eficienta. Sunteti predispusi la dureri articulare, asa ca ar fi bine sa faceti cat mai multa miscare, pentru a va stimula elasticitatea.