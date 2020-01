Copiii care urmaresc acest tip de emisiune mananca mai sanatos

Să-ţi convingi copiii să mănânce mai sănătos poate fi o luptă grea şi de lungă durată.



Daca ai incercat deja toate trucurile posibile si inca te mai lupti sa ajungi la un rezultat pozitiv, ajutorul poate veni dintr-un loc nesperat: reteaua Netflix.



Descopera o metoda ingenioasa sa-ti convingi copiii sa manance mai sanatos! Este simplu si solutia vine de unde te astepti mai putin.



Copiii care urmaresc emisiuni culinare mananca mai sanatos



Un studiu recent, desfasurat in Olanda, a descoperit o legatura intre vizionare emisiunilor in care se gatesc feluri de mancare sanatoase si pofta de a consuma alimente sanatoase. Studiul a fost realizat de universitatile din Tilburg si Radboud. Subiectii au fost 125 de copii cu varsta cuprinsa intre 10 si 12 ani, proveniti din 5 scoli. Li s-a cerut sa urmareasca 10 minute dintr-o emisiune culinara pentru copii, in care erau prezentate fie mancaruri sanatoase, fie nesanatoase.



Dupa vizionare, copiilor le-au fost oferite gustari sanatoase, cum ar fi un mar sau felii de castravete, sau nesanatoase, cum ar fi chipsuri sau covrigei sarati, ca recompensa pentru ca au participat la studiu.



Rezultatele, publicate in Journal of Nutrition Educatiion and Behaviour, au aratat ca acei copii care au urmarit episoade in care se pregateau feluri de mancare sanatoase au fost de 2.7 ori mai dispusi sa aleaga o gustare sanatoasa, in comparatie cu cei care au urmarit un episod in care se gateau feluri de mancare nesanatoase.



“Rezultatele acestui studiu arata faptul ca emisiunile culinare pot fi un mijloc eficient pentru promovarea schimbarilor pozitive in ceea ce priveste preferintele culinare, comportamentul si atitudinea fata de mancare”, a declarat conducatorul studiului, Dr. Frans Folkvord.



Mofturosii se vor schimba

Dr. Folkvord a subliniat ca efectul expunerii copiilor la alimente sanatoase, prin intermediul emisiunilor TV, este puternic influentat de personalitatea lor. De exemplu, copiii care nu tolereaza alimente noi vor fi mai putin dispusi sa incerce alimente sanatoase dupa vizionarea unui program culinar fata de un copil care este deschis sa incerce alimente noi. Insa, pe masura ce cresc, copiii incep sa devina mai responsabili in ceea ce priveste alegerile culinare , iar informatiile accumulate atunci cand sunt copii le influenteaza obiceiurile culinare. De aceea, cercetatorii sustin ca urmarirea programelor culinare care prezinta alternative sanatoase poate avea un impact pozitiv asupra comportamentului copiilor, chiar daca efectul nu va fi vizibil imediat.



Gatitul in familie este o dovada de dragoste

Copiii isi pot imbunatati cunostintele despre alimente si despre ingredientele folosite daca sunt lasati sa participe in mod activ la procesul de gatire. Celebrul bucatar-sef Ann Butler are o serie de emisiuni in care incurajeaza copiii sa participe la procesul de gatire. Adesea au loc conversatii in care ea le explica ingredientele alese si felul in care acestea se combina impreuna. Butler a inceput acest proiect pentru a incuraja copiii sa aiba un rol activ in prepararea alimentelor pe care le consuma si, astfel, sa-si imbunatateasca cunostintele despre mancare.