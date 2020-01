Substantele nocive din produsele cosmetice

Ne gandim destul de rar la ceea ce contin produsele cosmetice si adesea le aplicam fara sa stam prea mult pe ganduri. Pentru ca machiajul face parte din ritualul tau zilnic, afla ce substante sa eviti.



Ne gandim destul de rar la ceea ce contin produsele cosmetice si adesea le aplicam fara sa stam prea mult pe ganduri. Pentru ca machiajul face parte din ritualul tau zilnic, afla ce substante ar trebui sa eviti, atat cat este posibil. Spun "atat cat este posibil" pentru ca piata produselor cosmetice este de-a dreptul invadata de acestea si este destul de dificil sa renunti in totalitate la folosirea lor.



Cand iti alegi produsele cosmetice si de ingrijire, fa-o cu foarte mare atentie. Citeste eticheta si gandeste-te daca merita sa iti risti sanatatea pentru un par cu mai mult volum sau pentru un fard de pleoape in nuanta ta preferata.



Iti prezentam lista catorva substante de evitat ce pot fi gasite in produsele cosmetice si de ingrijire



Ftalatii (Phthatale)

Sunt substante folosite la producerea materialelor plastice, incluse si in produse precum lacul de unghii, spray-urile fixative pentru par, deodorante, lotiuni de corp, etc. Sunt adaugate pentru a oferi elasticitate si maleabilitatea acestor solutii. Efectele asupra sanatatii sunt destul de nocive, in special daca organismul intra foarte des in contact cu aceasta grupa de substante.

Sunt substante cancerigene, iritante, putand sa provoace probleme la nivelul plamanilor si ficatului.



Sulfatii (Lauryl sulfate, Sodium laureth sulfate)

Sulfatii sunt agenti emulsificatori ce produc spuma in contact cu apa. Sunt substante folosite la fabricarea pastelor de dinti, gelurilor de dus, sampoanelor, etc. Pot provoca eczeme, dermatite si iritatii. In cazul contactului cu ochii, efectul este destul de dureros, provocand usturimi si iritatii destul de grave. Acesta este motivul pentru care pe ambalajul produselor ce contin sulfati apare recomandarea de a clati in cazul contactului cu ochii.

Sunt substante posibil cancerigene; au efecte daunatoare asupra rinichilor si ficatului.



Parabenii (methyl, propyl, butyl, ethyl paraben)

Majoritatea produselor cosmetice si de ingrijire pe care le folosim contin o forma sau alta de parabeni. Parabenii sunt utilizati pentru conservarea acestor produse, impiedicand degradarea lor inainte de termen. Ii gasim in gelurile pentru par, creme, fonduri de ten, mascara, mastile faciale, deodorante, lotiuni de corp si lista poate continua. Pot produce iritatii la nivelul pielii sau dereglari hormonale.

Substante posibil cancerigene.



Aminele (diethanolamine, triethanolamine, amonoethanolamine)

Unele substante din familia aminelor sunt folosite la fabricarea produselor cosmetice si de ingrijire, acestea avand rolul de a le conserva. Sunt substante emulsificatoare, spumante si sunt adaugate in produsele de ingrijire a pielii datorita proprietatilor de reglare a pH-ului. Poti intalni diverse forme de amine in sampoane, sapunuri, spray-uri fixative pentru par, fonduri de ten, pudre, creme de ras, vopsele de par. Au efecte cancerigene, produc iritatii si dereglari hormonale.