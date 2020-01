La Ambasadele R. Moldova în străinătate vor fi deschise oficii economice

În cadrul mai multor Ambasade ale Republicii Moldova în străinătate vor fi deschise oficii economice, cu scopul extinderii schimburile comerciale. Despre aceasta a declarat în cadrul emisiunii „Loc de Dialog”, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Aurel Ciocoi. Ministrul Aurel Ciocoi s-a referit şi la deschiderea unor noi ambasade ale ţării noastre în străinătate, relatează Radio Moldova.





„Ceea ce s-a dorit prin instituirea acestor oficii de diplomaţie economică s-a dorit ca în cadrul misiunii diplomatice să funcţioneze specialişti economişti din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, care să aibă o abordare profesionistă în aprofundarea relaţiilor economice între Moldova şi alte state (…) Suntem acum în proces de identificare a următoarelor capitale unde să fie deschise aceste oficii economice”, a declarat ministrul Aurel Ciocoi.

„Trebuie să fim foarte atenţi la noile cheltuieli pentru întreţinerea unor noi misiuni în afara Republicii Moldova. Şi trebuie să avem înţelegerea necesităţii regiunilor geografice unde noi, deocamdată, nu suntem prezenţi, dar am prefera să fim. India, unde, deocamdată, nu avem o misiune diplomatică, este un stat care are o dinamică a dezvoltării fenomenală şi ar fi păcat să lipsim în acest moment din capitala Indiei. Există şi America Latină, unde Moldova nu are nicio prezenţă diplomatică, dar şi continentul african. Trebuie să avem o abordare pragmatică în acest sens şi să vedem care din zonele geografice respective sunt mai atractive pentru Moldova din perspectiva interesului nostru”, a adăugat ministrul.