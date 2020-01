Putin: Criza demografică, o provocare „istorică” pentru Rusia

Criza demografică pe care o traversează Rusia constituie o ameninţare pentru viitorul ţării şi o provocare 'istorică', a declarat miercuri preşedintele Vladimir Putin în alocuţiunea sa anuală privind starea naţiunii, anunţând noi măsuri de susţinere a familiilor pentru creşterea natalităţii, informează AFP şi DPA.





'Suntem astăzi 147 de milioane, dar am intrat într-o perioadă demografică negativă', a spus el în debutul alocuţiunii cu privire la starea naţiunii, rostită în faţa camerelor reunite ale Adunării Federale (Parlamentul) - Duma de Stat (camera inferioară) şi Consiliul Federaţiei (camera superioară), explicând că 'previziunile sumbre din prezent nu pot decât să ne îngrijoreze'.

'Destinul Rusiei şi perspectivele sale istorice depind de câţi vom fi' în viitor, a adăugat el, îndemnând 'la ieşirea din capcana demografică'.

Rusia a pierdut peste cinci milioane de locuitori din 1991, consecinţă a crizei demografice severe care a urmat căderii URSS. După o perioadă de restabilire, populaţia rusă a scăzut din nou din 2018, când generaţia născută în primii ani postsovietici, marcaţi de o scădere a natalităţii, a ajuns la vârsta la care poate avea copii.

Turbulenţele economice care au urmat prăbuşirii URSS în anii 1990 au dus la o rată a natalităţii mai mică decât în cel de-al Doilea Război Mondial, a spus Putin.

În 1943, în toiul celei de-a doua conflagraţii mondiale, rata fertilităţii (numărul de copii per femeie) a fost de 1,3 copii per femeie, a indicat şeful statului rus. Spre comparaţie, în 1999, aceasta a fost de 1,16, a adăugat el, amintind că, în 2019, rata fertilităţii a fost de 1,5 copii per femeie. 'Trebuie să ajungem la 1,7 copii per femeie în 2024', a stabilit el ca obiectiv.

Anunţând măsuri în acest sens, Putin a promis în special extinderea programului de ajutor financiar pentru părinţi de la naşterea primului copil, care până acum începea cu naşterea celui de-al doilea copil.

'Trebuie să-i sprijinim pe tineri, pe cei care îşi încep viaţa de familie şi care, sunt sigur, visează să aibă copii', a spus preşedintele rus.

Ajutorul total acordat familiilor cu doi copii va ajunge astfel la un total de 617.000 de ruble (aproximativ 9.000 de euro la rata actuală) împărţit între cele două naşteri, a adăugat el, anunţând extinderea acestui program cel puţin până în decembrie 2026.

Putin a anunţat, de asemenea, noi alocaţii pentru familiile aflate în dificultate pentru copiii între trei şi şapte ani şi cantină şcolară gratuită.

Rusia, geografic cea mai mare ţară de pe mapamond, are a noua populaţie ca mărime din lume.