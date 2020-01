5 moduri în care să folosești uleiul de argan pentru a avea un păr strălucitor

Deși uleiul de cocos este de câțiva ani în centrul atenției, există un alt ulei natural care poate face adevărate minuni pentru piele și păr: uleiul de argan.



Extras din nucile arborilor de argan din Maroc, uleiul de argan poate fi folosit pe tot corpul, dar efectele sale asupra părului sunt spectaculoase. Te ajută să tratezi părul uscat, deteriorat și lipsit de strălucire, dar și să previi decolorarea părului vopsit sau despicarea vârfurilor.

Beneficiile uleiului de argan



„Uleiul de argan are o concentrație ridicată de antioxidanți, acizi grași esențiali și vitamina E, ceea ce înseamnă că netezește firele de păr, le oferă strălucire și le face mai rezistente”, declară pentru womenshealthmag.com haistilistul Laura Polko. Vitamina E protejează împotriva degradării vârfurilor, a radicalilor liberii și poate oferi protecție și împotriva temperaturilor ridicate, atunci când folosești aparate de styling cu căldură.



Pentru a avea un păr sănătos și strălucitor este necesar să-i oferi toate ingredientele sănătoase de care are nevoie, exact așa cum faci și cu corpul tău.



„Uleiul de argan are multe dintre componentele pe care ți le-ai dori de la o dietă sănătoasă: grăsimi benefice, vitamine, antioxidanți, iar toate acestea sunt esențiale și pentru un păr frumos”, spune specialista.



Cum să folosești uleiul de argan pentru păr



Există numeroase produse cosmetice pentru păr care conțin ulei de argan, dar cea mai bună variantă este să folosești uleiul de argan în stare naturală, pură.



Iată ce să încerci:



Balsam leave-in

După ce te-ai spălat pe cap, aplică puțin ulei de argan pe părul umed pentru a netezi firele rebele și a-i oferi protecție termică părului înainte de uscarea cu foehnul. Insistă asupra vârfurilor care au nevoie de protecție suplimentară.



Produs pentru styling

Hairstilista Laura Polko folosește uleiul de argan în locul gelului atunci când creează efectul de coafură „wet look” sau când vrea să netezească o coadă înaltă. „Vei obține același efect pe care îl obții și cu un produs de styling, dar totodată îți hrănești și îți hidratezi părul”, spune Polko.



Produs pentru finisarea coafurii

Uleiul de argan poate fi folosit pentru a netezi firele de păr rebele și pentru a defini buclele, dar și pentru a oferi un plus de strălucire părului după coafare.

Pune câteva picături de ulei de argan în palme, freacă palmele apoi netzește părul astfel încât să distribui uniform uleiul de argan.



Mască hidratantă

Te poți bucura de toate beneficiile uleiului de argan cu ajutorul unei măști intens hidratante și nutritive. Masează pe părul ud suficient ulei de argan pentru a acoperi scalpul și toată lungimea părului. Dacă te confrunți cu scalp uscat, iritat sau cu mâncărimi, uleiul de argan are un efect calmant imediat.

Lasă uleiul să acționeze timp de cel puțin zece minute, apoi spală-te pe cap. „Nu doar că îi oferă părului mai multă elasticitate și îl face mai rezistent, dar are capacitatea de a repara zonele degradate”, spune Polko.



Tratament pentru protejarea culorii părului

Menține culoarea părului intensă cât mai mult timp cu ajutorul uleiului de argan. „Antioxidanții din uleiul de argan protejează culoarea părului de radicalii liberi care estompează pigmenții în timp”, spune specialista. Masează câteva picături de ulei de argan în palme și treci apoi cu mâinile pe lungimea părului pentru a-l distribui uniform, dar fără ca părul să arate uleios.