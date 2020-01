Ce spun astrele azi, 13 ianuarie

Berbec

Unele proiecte, in care voi credeti cu putere, pot sa starneasca sentimente contradictorii in sufetul celor din jurul vostru. Chiar daca sunt proiectele voastre de suflet, permiteti si celorlalti sa-si exprime opiniile, poate chiar aduceti unele imbunatatiri. Atitudinea dictatoriala este extrem de nociva si pentru forma si pentru fond. Chestiunile legate de bani si afaceri nu trebuie amestecate cu viata sentimentala. Riscati ca, astfel, sa stricati momente frumoase sau chiar sa pierdeti ocazia de a forma un cuplu cu o persoana de care va place si alaturi de care va simtiti bine. Starea fizica va fi ceva mai sensibila; exista riscul de a raci, chiar, daca nu va veti imbraca asa cum o cere vremea de afara.



Taur

Dragostea pluteste in are pentru voi, astazi. Veti fi plini de romantism si veti visa la pasiuni fierbinti. Nu ramaneti insa doar la faza de visare. Actionati pentru ca, macar in parte, sa transformati fanteziile in realitate. Cu putin tact si diplomatie, veti reusi sa pastrati relatiii bune cu cei din jurul vostru. Partenerii de afaceri trebuie sustinuti in demersurile lor de business, daca vreti ca si voua sa va mearga bine. Concentrati-va sa cultivati relatii bune si utile, pentru ca veti avea nevoie de ele. Daca aveti energia necesara, incercati sa grabiti rezolvarea sarcinilor de munca pentru ziua de astazi, pentru a avea mai mult timp pentru voi insiva.



Gemeni

Riscul de conflicte cu partenerul de relatie este crescut, ceea ce va contribui la mentinerea unui climat tensionat si la cautarea de activitati in afara cuplului, pentru a scapa de discutii in contradictoriu. Cel mai bine ar fi sa discutati deschis despre cauzele care stau la baza acestor animozitati si sa incercati sa le rezolvati pas cu pas si impreuna. Chiar daca este un proces mai dificil, nu este imposibil. In plan profesional, pe de alta parte, oportunitatile vor aparea la fiecare pas. Cu probleme personale pe cap, insa, multe dintre ele vor trece pe langa voi sau vor fi de-a dreptul neobservate. Ar fi bine sa va mobilizati atentia pe ceea ce faceti la un anume moment, lasand deoparte alte preocupari.



Rac

Starea de spirit nu va fi una de dorit, ba chiar veti avea perioade destul de putin propice pentru activitate sustinuta, asa cum va place voua. Nici nu este recomandabil sa va extenuati, incercati sa evitati discutiile in contradictoriu, cele conflictuale care pot sa genereze anxietate, agitatie. In plan profesional, este bine sa actionati cat mai concret, lasand la o parte chestiunile abstracte si facand uz de toate cunostintele si abilitatile de care dispuneti. Este o zi favorabila pentru a impresiona pe cine trebuie, in vederea ascensiunii in cariera. Starea de sanatate va fi destul de fragila; veti fi predispusi la volatilitate psihica, ceea ce va determina si o stare fizica de oboseala accentuata.



Leu

Proiectele pe care vi le-ati propus pentru ziua de astazi vor trebui sa fie bine cumpatate, bine gandite si punerea lor in practica, bine pusa la punct. Altfel, sansele de succes sunt minime. Aceste actiuni va vor solicita, fara indoiala, un consum de energie sporit, insa rezultatele nu vor fi dezamagitoare, dupa tot efortul depus. Se vor ivi si ocazii de a va suplimenta castigurile financiare si va trebui sa fiti pregatiti sa profitati de ele. In plan personal, daca exista divergente intre voi si apropiati, luati initiativa pentru a le solutiona fara intarziere. Va fi o zi solicitanta pentru voi, de aceea trebuie sa va pregatiti si din punct de vedere fizic pentru a-i face fata.



Fecioara

Aspiratiile voastre vor tinti foarte sus astazi, ceea ce nu este deloc un lucru rau, ba chiar dimpotriva. Totul este ca obiectivele stabilite sa fie in conformitate cu realitatile si posibilitatile. Nu acordati incredere oricui si oriunde. Aveti grija cui va destainuiti, ce destainuiti si locul in care faceti acest lucru. Uneori si "peretii au urechi". Satisfactiile muncii voastre nu vor lipsi, insa s-ar putea sa fiti de parere ca se putea si mai bine, si nu ati gresi. Totusi, in contextul zilei de astazi, ar trebui sa fiti multumiti. Veti experimenta probleme legate de tranzitul intestinal, daca nu veti avea grija sa introduceti in alimentatie fructe si legume.



Balanta

Abilitatile de comunicare de astazi ar putea sa va atraga multe pareri appreciative si chiar oferte de colaborare. Astrele va sustin in aceasta directie si ar fi bine sa profitati din plin de acest context favorabil in plan profesional. In plan sentimental, este posibil sa se deschida numeroase discutii. Unele ar putea fi benefice, lamurind o serie de chestiuni care influentau negativ linistea domestica. In alte cazuri, insa, se poate sa se deschida rani mai vechi, care sa tulbure pacea relatiei de cuplu. Ramane la latitudinea voastra sa apreciati cand ar fi bine sa insistati si cand ar fi bine sa lasati pe alta data conversatii de acest gen.



Scorpion

Desi veti incepe ziua in mare verva, cu pofta de munca si de actiune, acesta va fi un impuls de scurta durata, care nu se va mentine foarte mult timp. Unele vesti venite pe neasteptate ar putea sa va surprinda neplacut si sa va taie elanul; nu veti reusi sa faceti prea multe din ceea ce v-ati propus pentru ziua de astazi, iar acest lucru s-ar putea reflecta negativ asuora starii voastre de spirit. In plan sentimental, va trebui sa faceti fata unor "sicane", care vor accentua si mai mult disconfortul, spre finalul zilei. Este clar ca nu va fi o zi prea reusita pentru voi, dar va trebui sa va mobilizati sa-i faceti fata, sa o treceti cu bine!



Sagetator

Unele investitii pe termen lung, pe care le-ati facut, incep sa-si arate roadele, unele dintre ele neasteptat de fructuoase. Climatul astral va va sustine in incheierea unor afaceri profitabile. Unele chestiuni ceva mai controversate ar putea sa tulbure linistea casei voastre, insa, cu putina diplomatie si tact, situatia poate fi calmata spre beneficiul vostru si al apropiatilor. Riscul de dezamagire, in plan sentimental, este mult crescut astazi, asa ca ar trebui sa fiti pregatiti sa faceti fata unor momente mai putin placute. Detaliile vor face diferenta, asa ca trebui sa le acordati atentie, chiar daca vi se pare ca nu sunt importante.



Capricorn

Aveti posibilitatea, astazi, sa duceti la bun sfarsit, unele proiecte foarte dragi inimii voastre. Starea de spirit nu va fi, insa, una foarte fericita, pe parcursul acestei zile, ci veti avea numeroase momente cand veti fi pe muchie de cutit, la limita cu nervii. Reflexele va vor fi incetinite din cauza tensiunii care va domina si nu veti reusi sa reactionati asa cum v-ati fi dorit, in anumite momente-cheie. Trebuie sa acordati atentie partenerului, daca doriti ca relatia pe care o aveti sa prospere. Daca aveti ceva de spus, vorbiti clar, nu asteptati ca celalalt sa ghiceasca ce se petrece cu voi, fiindca astfel, lucrurile nu vor avea un mers benefic pentru voi.



Varsator

Va veti dori o mai mare deschidere catre lumea exterioara, catre noi subiecte de interes. Cei care isi doresc o promovare sau au de sustinut o examinare, vor fi favorizati de astre. Inteligenta va fi stimulata astazi, in mod deosebit. Daca veti incetini putin ritmul vietii, ati putea imbunatati mai multe aspecte ale existentei voastre; starea de sanatate se va revigora, problemele domestice se vor atenua, veti percepe mai usor noi perspective de a privi lucrurile. Nu va pierdeti timpul cu persoane care nu pot sa va ofere nimic in termeni de stimulare a productivitatii, pentru ca timpul trece foarte repede si nu va astepata pe voi, daca va miscati in ritm de melc sau daca va incarcati cu chestiuni care nu va privesc.



Pesti

Viziunile pesimiste, lipsite de perspective si vitalitate, precum si "reperarea" unor probleme acolo unde, de fapt, ele nu exista, sunt chestiuni totalmente nesanatoase. Trebuie neaparat sa gasiti o modalitate de a depasi aceasta stare de spirit, pentru ca, altfel, lucrurile nu vor merge deloc bine pentru voi. Exista si un risc crescut de a dezvolta insomnie, iar acest lucru nu ajuta deloc in revenirea la o stare cat de cat normala. In familie, se poate sa apara probleme cauzate de vederi diferite in legatura cu chestiuni destul de importante care va privesc. Actionati cu atentie si tact, pentru a calma spiritele.