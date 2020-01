Cea de-a 170-a aniversare a nașterii poetului Mihai Eminescu va fi marcată prin mai multe acțiuni culturale

Mai multe acțiuni culturale se vor desfășura la Chișinău și în întreaga țară, miercuri, 15 ianuarie, fiind prilejuite de împlinirea a 170 de ani de la nașterea poetului nostru clasic, Mihai Eminescu. În aceeași zi este marcată Ziua Națională a Culturii, informează MOLDPRES.



Manifestările sunt organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Muzeul Național al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Teatrul Național „Mihai Eminescu” şi Primăria municipiului Chişinău.



Miercuri, 15 ianuarie, la ora 10.00, pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, de Ziua Culturii și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, evenimentele vor debuta cu depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu, urmate de un recital al poeților, actorilor și interpreților invitați, prezentări de carte.



În aceeaşi zi, la ora 12.00, la Casa Scriitorilor din Moldova, vor fi inaugurate expozițiile „În nemărginirea vremii și a lumii”: 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu”, care cuprinde carte și artă plastică din colecțiile Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu” și „Sum mulţumit, ca albina, de am putut cu a mea gură/ Să pun în fagurii noştri de miere o picătură...” (C. Stamati) . Aceasta din urmă prezintă intrări noi în colecțiile Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu”.



La ora 13.00, Biblioteca Națională a Republicii Moldova va inaugura expoziția-eveniment „Pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut - Mihai Eminescu”. Expoziția reunește titluri apărute de-a lungul timpului despre opera și omul Eminescu, lucrări în domeniul științei, politicii, problemelor sociale și filosofiei. Vor fi expuse cărți rare, ediții fascimile, albume cartofile și de filatelie, caiete bibliofile eminesciene, cărți în format liliput, lucrări de analiză și critică literară a operei lui Eminescu, cărți traduse în diferite limbi.



La 15.00, la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din capitală va fi vernisată expoziția-concurs de artă contemporană, dedicată Zilei Naționale a Culturii și aniversării a 170-a a nașterii lui Mihai Eminescu. Potrivit președintelui Uniunii Artiștilor Plastici, Dumitru Bolboceanu, expoziția cuprinde peste 90 de lucrări de pictură, grafică, tapiserie și sculptură semnate de artiști autohtoni.



Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează, la ora 16.30, la Sala cu Orgă din Chișinău, Gala Premiilor anuale în domeniul culturii, ediția 2020, acordate pentru cele mai reprezentative creaţii în domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei în anul 2019. Acţiunea are ca scop susţinerea şi promovarea capacităţilor creative și perfecţionarea măiestriei interpretative ale oamenilor de cultură din țară.



Tot miercuri, la 18.30, în incinta Teatrului Național „Mihai Eminescu” va avea loc spectacolul de poezie și muzică „Al meu nume o să-l poarte...”. Vor participa actorii și interpreții: Ana Tkacenko, Diana Decuseară, Anișoara Bunescu, Aliona Triboi, Valentin Zorilă, Alexandru Pleșca, Mihai Zubcu, Margareta Nazarchevici, Nicolae Jelescu, Silvia Goncear și Orchestra de Cameră a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, dirijată de Sergiu Racenco.



Mihai Eminescu, considerat de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română, s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoşani, România. S-a stins din viaţă pe 15 iunie 1889, la Bucureşti. A fost înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti. La 28 octombrie 1948, Mihai Eminescu a fost ales post-mortem membru al Academiei Române.



Ziua Naţională a Culturii a fost instituită printr-o hotărâre a parlamentului în 2012 şi are ca scop promovarea culturii naţionale, a valorilor culturale autentice, precum şi a personalităţilor din domeniul culturii. Celebrată în diverse ţări în mod diferit, Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova este dedicată zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu.