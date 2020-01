Ce spun astrele azi, 10 ianuarie

Berbec

Chiar daca veti obtine succesele pe care vi le doriti, asta nu trebuie sa vi se urce la cap; pastrati-va sangele rece si continuati-va munca, cu aceeasi pasiune si tenacitate. Este una din acele zile in care cei din jur par sa va observe ceva mai mult ca de obicei, chiar daca voi nu faceti nimic deosebit, fata de alte zile, pentru a iesi in evidenta. Ba chiar, in unele cazuri, s-ar putea sa fiti asteptati a prelua conducerea si, binenteles, a va asuma responsabilitatile. Nu este o pozitie extrem de confortabila pentru voi, insa astazi va veti simti capabili sa va bucurati de putin mai multa atentie si vizibilitate. Informatiile pe care le veti obtine astazi, vor sosi exact la momentul potrivit pentru a fi fructificate din plin.



Taur

Un oarecare aer de mister pluteste azi in atmosfera. Anumite elemente va obtureaza imaginea de ansamblu, iar acest lucru va poate aduce unele prejudicii. Veti avea indoieli cu privire la multe chestiuni, iar sentimentele de frustrare vor fi dublate de un stres in plus. Nu este un moment in care sa luati decizii definitive in probleme de importanta majora; cel mai bine este sa asteptati momente mai favorabile. Veti resimti o nevoie acuta de intimitate, dar si dorinta de a mentine controlul asupra evenimentelor. Aceste doua elemente nu prea merg impreuna, de aceea se va impune sa faceti unele schimbari in optica pe care o aveti la acest moment.



Gemeni

Nu traiti dupa standardele impuse de altii si, mai mult decat atat, cu teama ca nu veti putea atinge acele standarde. Stabiliti-va voi singuri limitele si scopurile de urmat; voi insiva suneti individualitati, fiecare cu particularitatile sale. Unele chestiuni ascunse pana acum, astazi vor iesi la suprafata si, in unele cazuri, s-ar putea sa fiti extrem de uimiti de ceea ce veti afla. In unele cazuri, schimbarile care se vor produce vor fi chiar extreme, iar acest lucru va va destabiliza din punct de vedere psihic. Relatia cu partenerul se anunta destul de stransa, iar linistea domestica va va oferi resursele pentru a depasi situatiile dificile.



Rac

Astazi veti fi influentati spre mai multa perseverenta in atingerea scopurilor pe care vi le-ati propus. Va fi nevoie si de o oarecare doza de intransigenta in anumite imprejurari, ceea ce nu va va face foarte placuti celor cu care veti intra in contact in astfel de momente. Nu trebuie insa sa insistati prea mult in cine stie ce investigatii, pentru ca rezultatele s-ar putea sa raneasca, nu doar pe voi, ci si unele persoane apropiate. Ca urmare, insistati doar acolo unde trebuie si respactati limitele, acolo unde acestea vi se semnaleaza. Evitati conflictele cu acele persoane care v-ar putea fi de folos in proiectele voastre, de orice fel ar fi ele; mai lasati de la voi, daca este cazul, in asfel de situatii.



Leu

Este o zi potrivita pentru a va implica in proiecte incitante, care sa va acapareze atentia si sa va suscite interesul. Trebuie sa iesiti din starea de amorteala si sa treceti efectiv la realizarea lucrurilor ce sunt de facut. Resursele, cunostintele si talentele trebuie folosite din plin pentru a va facilita activitatea. Astazi este indicat sa va concentrati asupra detaliilor, mai degraba decat asupra imaginii de ansamblu. Desi relatiile cu prietenii si apropiatii sunt cordiale, astazi va veti multumi sa faceti lucrurile pe cont propriu, pentru ca, pur si simplu, nu veti resimiti nevoia de ajutor din partea altora. Ba chiar veti fi mai retrasi ca de obicei, inclusiv psihic, desi sunteti persoane carora le place sa fie in centrul atentiei; nu va speriati, e doar o zi in care simtiti nevoia de liniste in spatiul vostru privat.



Fecioara

Veti dori sa o luati inaintea programului deja stabiliti, in scopul de a va atinge mai repede obiectivele stabilite, dar unele circumstante vor fi impotriva voastra, asa ca, ar fi mai bine sa mergeti in ritmul deja stabilit. Este o zi potrivita pentru a actiona in sensul consolidarii armoniei si bunei dispozitii in spatiul domestic. De asemenea, este un context favorabil si pentru a face observatii mai atente, referitoare la anumite lucruri care se petrec in jurul vostru. Ati putea observa evolutiile dintr-o alta perspectiva, ceea ce ar putea sa va fie de mai mare ajutor. Sunteti intr-o dispozitie optimista, iar acest lucru va va ajuta sa evoluati frumos pe parcursul zilei. Beneficiile se vor resimti si in plan fizic si psihic, astfel ca va veti simti linistiti si revigorati.



Balanta

Exprimarea celor mai intime ganduri ale voastre nu trebuie facuta fata de oricine asa, la repezeala. Trebuie sa va ganditi ca ar putea fi persoane nu atat de bine intentionate, care sa profite de slabiciunile voastre. Cautati persoane de incredere catre care sa va destainuiti. Incercati chiar un ajutor specializat, cineva care sa va si poata sfatui in anumite chestiuni, eventual. Dragostea va poate aduce suprrize placute astazi. Daca unele sentimente care va incearca sunt contradictorii, ar fi bine sa luati initiativa si sa le clarificati. Anumite idei gandite mai de multa vreme, ar putea fi usor puse in practica, profitand de creativitatea stimulata de contextul astral favorabil.



Scorpion

Astazi va veti bucura de multa apreciere din partea celor din jur, pentru implicarea voastra in diverse proiecte de interes general. Ati putea resimti mai acut dorinta de a va spori confortul, ceea ce ar putea sa va impinga spre unele cheltuieli neplanificate, ba chiar catre unele extravagante. Nu este o zi potrivita pentru a va arunca la achizitii de produse la pret crescut, insa este un moment foarte potrivit de a va gandi cum sa va sporiti capitalul pe care-l aveti pana in prezent. In viata de cuplu, ar fi excelent daca ati putea sa va exprimati ceva mai deschis, chiar sa cautati dialogul. Multe dintre problemele personale cu care va confruntati vor putea fi rezolvate, pastrandu-va calmul si mintea deschisa.



Sagetator

Evitati oricecheltuiala care nu este in plan si pastrati atentie sporita aspura evolutiilor propriului buget. In plan personal, astazi veti afisa farmec si atractie, iar incercarile voastre de a impresiona vor da rezultate. Calitatile native cu care sunteti inzestrati se vor dovedi folositoare in demersurile pe care le veti initia. Undeva, in a doua parte a zilei, este posibil sa apara unele suspiciuni legate de posibilitatea de a fi fost tradati, fie in viata personala, fie in plan profesional. Anumite resentimente par sa vina de nicaieri si fara nici un temei. Veti fi nehotarati in multe privinte, iar aceasta incertitudine arata ca nu sunteti inca pregatiti sa luati anumite decizii.



Capricorn

Nimeni nu va rezista, astazi, sarmului vostru si simtului umorului. Astfel va remontati din punct de vedere al moralului, sporindu-va increderea in propriile forte. Luati in considerare creativitatea in relationarea cu ceilalti. Impartasiti idei, faceti schimb de informatii si fiti atenti la detalii. Veti putea folosi multe din cele aflate astazi, in proiectele pe care le aveti in desfasurare. Este un moment potrivit pentru a avea grija si de voi insiva, de a va satisface chiar unele mici capricii, fara a intrece limitele bugetului propriu, binenteles. Este posibil sa va simtiti destul de incarcati psihic, de aceea ar fi bine sa cautati unele debusee pentru aceasta strae de spirit.



Varsator

Este o zi mai potrivita pentru activitati de culise, decat pentru a va afla in lumina reflectoarelor. Chiar daca va place sa fiti in centrul atentiei, astazi veti cadea in ridicol incercand sa va impuneti pe aceasta pozitie. Concentrati-va asadar, pe activitati de intretinere, de odihna, de refacere. De regula, sunteti obisnuiti cu ritmul alert al vietii, dar trebuie sa acceptati ca sunt momente in care este neaparat nevoie sa luati o pauza. Puteti sa va concentrati pe activitati pasive, precum crearea mentala a unor planuri de afaceri, de exemplu. Acordati atentie sporita familiei, petreceti timp cu copii si cu partenerul.



Pesti

Criticismul exagerat va poate atrage numeroase resentimente din partea celor cu care veti intra in contact. Anumite aspecte pot fi corect apreciate, insa este posibil ca, uneori, sa gresiti in aprecierile voastre. Asa ca, daca nu sunteti siguri pe ceea ce stiti, mai bine abtineti-va de la a face aprecieri si, cu atat mai mult, judecati de valoare. Unele zile sunt mai potrivite pentru a urmari anumite persoane sau imprejurari, altele pentru a atrage. Astazi este o zi potrivita pentru a doua varianta. Sunteti susceptibili la diverse tipuri de infectii, inclusiv uro-genitale; luati vitamina E, pe care o puteti gasi in produsele lactate si in uleiurile vegetale. Aveti grija de sanatatea voastra, mai mult ca de obicei.