Indiferent că ne dorim un regim alimentar pe termen lung sau doar să scăpăm rapid de câteva kilograme în plus, este important să alegem cea mai bună dietă de slăbit.



Cea mai bună dietă de slăbit este acea dietă care ne ajută să ajungem la silueta ideală într-un mod sănătos și eficient. Dietele care promit minuni într-un timp scurt trebuie evitate și, de asemenea, trebuie evitată înfometarea, cea mai greșită variantă de a scăpa de kilogramele în plus. De asemenea, cea mai bună dietă de slăbit se va baza, întotdeauna, pe echilibru.



Cea mai bună dietă de slăbit: adoptarea principiilor alimentare sănătoase

Nicio dietă din lume nu te va ajuta să slăbești dacă nu vei urma principii alimentare sănătoase. Trebuie să știi că nu doar cantitatea de hrană contează, ci și calitatea. Privarea organismul de nutrienți nu este recomamdată deoarece, în timp, vei ajunge să creezi dezechilibre majore care te vor îmbolnăvi. Astfel, în meniul zilnic trebuie să incluzi 15-25% proteine, 50% glucide și maxim 30% lipide. Ceea ce contează, de asemenea, este modul în care le obții, glucidele fiind ideal să le iei din fructe, legume și cereale integrale, iar lipidele din uleiuri vegetale și semințe. Totodată, fibrele nu trebuie să lipsească dintr-o dietă de slăbit, însă nu trebuie ca dieta să se bazeze doar pe consumul lor. Pe de altă parte, orice dietă de slăbit impune reducerea consumului de sare și zahăr și hidratare eficientă, iar alimentele trebuie consumate preponderent în stare crudă, fierte sau gătite la abur, în cazuri mai rare acceptându-se și prepararea la cuptor sau pe gratar, dar niciodată în ulei prăjit.



Cea mai bună dietă de slăbit: învingerea poftelor alimentare

Când începi o dietă de slăbit, cel mai greu de înfrânat sunt poftele alimentare, în special pofta de dulce, cea mai comună și cea mai periculoasă. Este important de punctat că poftele alimentare traduc, de fapt, o carență a organismului pe care creierul o interpretează greșit. Pofta de dulce poate fi ușor combătută cu un fruct sau o legumă.



Cea mai bună dietă de slăbit: stimularea metabolismului

Un bun exemplu pentru care înfometarea nu este recomandată ca modalitate de pierdere a kilogramelor în plus este întocmai faptul că favorizează încetinirea metabolismului și obligă organismul să-și facă rezerve de fiecare dată când primește hrană, prin urmare tot ceea ce consumi, vei depune. Metabolismul joacă un rol extrem de important în dietele de slăbit, de capacitatea sa de ardere a grăsimilor depinzând, în mare parte, reușita unei diete. S-a observat că persoanele care consumă mai des porții mai mici de mâncare au un metabolism mai activ, însă nici cântărirea acestora nu dă rezultate bune în toate cazurile, deoarece stresează suplimentar persoana supusă deja unui regim alimentar de slăbit.



Cea mai bună dietă de slăbit: respectarea orarului de mese

Atunci când vrem să slăbim, ultimul lucru pe care-l ni-l dorim este să ne supunem unui regim alimentar sever care să implice restricții alimentare drastice. Chiar dacă reușim o perioadă să-i facem față, în cele din urmă tot vom ceda. În schimb, dacă respectăm întocmai orarul meselor, vom reuși să combatem și alte disfunții ale procesului de slăbit. În primul rând nu vom mai resimți acut poftele alimentare și, în al doilea rând, vom stimula puternic metabolismul. Se recomandă să avem 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări, cu specificația că micul dejun trebuie să fie cea mai importantă masă a zilei și, implicit, cea mai consistentă. Este demonstrat faptul că, în aceleași condiții de slăbit, persoanele care sar peste micul dejun dau jos mai greu surplusul de kilograme. O regulă importantă în procesul de slăbit este să nu se mai consume hrană cu trei ore înainte de somn.



Cea mai bună dietă de slăbit: sportul

Sportul este aliatul de bază nu doar al dietei de slăbit, dar și al sănătății. Știm că este ușor de recomandat și greu de urmat, însă, specialiștii susțin că este greu până ne punem în mișcare, deoarece ulterior organismul va dezvolta un fel de dependență și va deveni vital pentru buna dispoziție. Mai în glumă, mai în serios, sportul este cea mai bună dietă de slăbit și nu te gândi că trebuie să te epuizezi la sală. Conform specialiștilor în nutriție, este de ajuns să mergi alert minim 20 de minute pe zi pentru rezultate excepționale în timp. Regula de bază este să nu faci sport pe stomacul gol, deoarece organismul va arde din masa musculară și nu din grăsimile depuse.