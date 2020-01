Încă din cele mai vechi timpuri, plantele au fost folosite sub diverse forme pentru ameliorarea diferitelor afecțiuni sau pentru a ajuta corpul să își păstreze frumusețea. Natura poate fi răspunsul la problemele noastre de sănătate:



Dacă strămoșii noștri obișnuiau să prepare în casă toate produsele de îngrijire și dedicau mult mai mult timp ritualului de frumusețe, programul nostru este atât de încărcat, încât reușim să dedicăm îngrijirii personale foarte puțin timp sau chiar deloc. E unul dintre motivele pentru care brandurile de îngrijire oferă cât mai multe soluții, printre care și produse ce conțin extracte naturale, astfel încât să ne bucurăm de un ritual de frumusețe simplu, natural, rapid și cât mai eficient.



Înainte de a alege un produs de îngrijire, este important să știi că nu toate plantele au aceleași proprietăți benefice și acțiune evidentă asupra stării de sănătate a pielii și părului. Acestea trebuie combinate astfel încât să își potențeze reciproc beneficiile și să răspundă nevoilor diferite ale pielii și părului fiecărei femei. De exemplu, încearcă să alegi produse care conțin ingrediente cu eficacitate dovedită de-a lungul timpului cum ar fi mușețelul, aloe vera, arnica, trandafirul, etc.



Știința care stă în spatele acestui proces este fitoterapia, o știință exactă ce presupune studierea plantelor și folosirea substanțelor active din acestea pentru a ajuta corpul uman să își păstreze tinerețea și frumusețea. Pentru a înțelege mai bine ce se află în spatele fitoterapiei și cât de importantă este în păstrarea frumuseții și sănătății corpului, am povestit mai multe cu doamna doctor Ruxandra Contantina, specialist în apifitoterapie:



“Natura este cel mai bun aliat al nostru în ceea ce privește păstrarea sănătății și frumuseții. Fitoterapia sau terapia cu plante a revenit în medicina modernă și ne dă răspunsul pentru problemele noaste de sănătate și pentru diferitele probleme ale pielii, părului sau unghiilor. Există numeroase studii științifice care atestă eficacitatea unei plante în funcție de principiile active, efectele benefice, acțiunea terapeutică și reacţiile adverse.” ne spune doamna doctor Ruxandra Constantina.



În alegerea produselor de îngrijire eficiente, este esențial să îți cunoști nevoile pielii și părului și să găsești acele produse care conțin ingredientele adecvate acestora. De exemplu, un ten sensibil are nevoie de un alt nivel de hidratare decât un ten normal/mixt, cum și un păr deteriorat are nevoie de produse cu ingrediente care să ajute la refacerea structurii firului de păr.



“Fiecare plantă are proprietăți benefice specifice. Este foarte important ca, atunci când folosim produse ce conțin plante, combinațiile să fie atent selecționate, astfel încât plantele alese să aibă acțiune sinergică, să își potențeze reciproc efectele benefice, să nu aibă efecte adverse. Unele plante ne pot ajuta să ne păstrăm tonusul și vitalitatea, altele să ne regăsim frumusețea. Vă recomand să folosiți produse potrivite pentru nevoile pielii voastre. Când vă alegeți creme de față trebuie să țineți cont de caracteristicile pielii – de la tipul la ten la vârstă – și de ce ingrediente conțin. Acestea trebuie să asigure hidratarea și hrănirea adecvată a pielii, menținerea elasticității și fermității acesteia, să prevină apariția prematură a ridurilor și îmbătrânirea tenului. Pentru menținerea elasticității tenului, folosiți creme care conțin fito-colagen, care poate să fie extras din semințe și uleiuri din germeni de grâu, cunoscut ca stimulator al producerii de colagen.” adaugă doamna doctor Ruxandra Constantina.



Vârsta este un alt factor important atunci când apelezi la un tratament din ingrediente naturale, fiecare vârstă având nevoile specifice și, așa cum ne spune și doamna doctor, trebuie să alegi plantele care răspund acestor nevoi.



„Plantele, fiind terapii naturale, sunt de ajutor pentru păstrarea sănătății și prevenirea apariției unor afecțiuni la orice vârstă. De exemplu, în copilărie este important să folosim plante ce ajută la o dezvoltare armonioasă fizică și psihică. La adolescență este important să ajutăm organismul să își regleze balanța hormonală, să prevenim diferite carențe de vitamine și minerale, să tratăm în mod eficient acneea specifică acestei vârste. La vârsta adultă, este foarte important să acordăm o atenție sporită aspectului tenului nostru, în funcție de vârstă și tipul tenului, pentru că pielea noastră are și o funcție socială importantă și, în același timp, reflectă starea de sănătate interioară.” susține doamna doctor Ruxandra Constantina.



Poate de multe ori te întrebi care sunt plantele potrivite pentru nevoile tale și ce beneficii are fiecare dintre ele. Doamna doctor ne povestește mai multe despre aceste plante și care sunt beneficiile asupra corpului.



“Plantele au efecte detoxifiante, ne ajută să eliminăm toxinele acumulate în organism, au efecte antiinflamatorii și antioxidante. Efectele lor benefice se reflectă și în starea pielii, pe care o hidratează, ajută la diminuarea inflamațiilor, infecțiilor și eczemelor cutanate, lupta contra îmbătrânirii premature și a ridurilor, contra acneei, contra vergeturilor. Ca exemple vă pot da trandafirul, care are efect intens de hidratare, acțiune antioxidantă marcată, previne îmbătrânirea prematură și apariția ridurilor, menține tonicitatea și fermitatea tenului, aloe vera care are si ea efect detoxifiant și hidratant și, totodată, acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiacneică. De asemenea, și arnica are efecte antioxidante și antiinflamatorii, antiseptice și cicatrizante și ajută la menținerea stratului hidro-lipidic protector al pielii. Verbina catifelează și hidratează pielea și are un efect răcoritor și tonic, antiinflamator și calmant. Alte exemple sunt murul, pinul, mesteacănul, arțarul, care au efecte hidratante profunde și anti-rid, sunt revitalizante și tonifiante.'



Când vorbim de păr, specialiștii în fitoterapie ne recomandă decoctul de plante pentru că extrage mult mai bine substanțele benefice din plante și are efect împotriva deteriorării părului. Doamna doctor menționează că decoctul la rece (macerat) ajută la păstrarea de până la 5 ori a proprietăților benefice ale plantelor, în timp ce decoctul clasic presupune fierberea, moment în care unele substanțe active din anumite plante medicinale se pot inactiva.



Întoarcerea la puterea naturii rămâne încă importantă pentru noi și sănătatea noastră. Plantele și tratamentele din extracte de plante s-au dovedit de foarte multe ori eficiente, motiv pentru care mulți producători au investit în această zonă și oferă o gamă largă de tratamente naturale pentru diferite nevoi pe care le avem.