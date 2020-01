Mirosul este unul dintre simțurile cele mai sensibile ale omului, și primul care se dezvoltă. Iar influența lui asupra vieții este mai mare decât am putea crede.



De ce? Pentru că are o mare legătură cu emoțiile pe care le resimțim. Inclusiv impulsurile sexuale au în mirosuri un aliat. Gândește-te că pe această teorie s-a fundamentat și industria de parfumuri. De ce există parfumuri bărbătești și parfumuri de damă dacă nu cumva tocmai pentru a atrage sexul opus? Traseul este următorul: când mirosim ceva, nervii olfactivi transmit mirosul către bulbul olfactiv. Acesta, la rândul său, stimulează o regiune din creier numită sistem limbic, responsabilă de instinctele sexuale. Și uite așa, mirosul are influență asupra dorințelor noastre. Iată care sunt aromele care se pricep cel mai bine să facă instinctele să o ia razna. în sensul bun, desigur.

Iată câteva arome afrodisiace care îți îmbată simțurile:



Moscul

Celebra substanță secretată de glanda cerbului moscat, face pentru om exact ce face și pentru regnul animal: să transmită femelelor semnalul de împerechere.



Santalul

Că spui santal sau spui preludiu, tot aia este. Superputerea lui este de a relaxa și anihila inhibițiile. Orice alte explicații considerăm că sunt de prisos.



Iasomia

Delicata și ingenua floare albă de iasomie ascunde o adevărată comoară. Nu numai că are capacitatea de a crește libidoul, dar poate trata frigiditatea, impotența și ejacularea prematură. Ca să vezi ce stă între petalele ei…



Ylang Ylang

Puternic afrodiziac, mirosul de Ylag Ylang este ca o flacără care îi aprinde pe ambii parteneri, făcând ca dorința sexuală să fie de-a dreptul explozivă. O singură picătură pentru amândoi și vor deveni unul singur.



Lavanda

Delicată și firavă, floarea mov de lavandă – de fapt mirosul ei – este neîntrecută când vine vorba despre secreția de estrogen. Și de grăbirea excitației. Inocentă? Ba deloc!



Patchuli

Originară din regiunile tropicale, această plantă cu un parfum puternic era arma seducției indiencelor, care o foloseau sub formă de esență – pe gât și sâni – pentru a stârni dorințele iubiților lor. Cât de eficientă este? Atât de eficientă încât, în doze mari, provoacă insomnii și anihilează pofta de mâncare. Exact ca dragostea.