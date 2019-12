Ce spun astrele azi, 30 decembrie

Berbec

Ganditi-va la ceea ce ati realizat in ultimul timp si vedeti ce mai puteti corecta la ceea ce nu a iesti asa cum v-ati fi dorit. Aveti sansa astazi sa mai schimbati cate ceva din greselile trecutului. Contextul astral este favorabil retrospectivei, dar si actiunilor corective. Inclusiv in plan sentimental, puteti actiona pentru a remedia anumite erori in relatia cu o anumita persoana, daca veti considera ca acest lucru este necesar. Nu lasati insa ca trecutul sa va domine prea mult gandurile. Nu este bine pentru voi, din punct de vedere emotional. In plan profesional, se prea poate sa va manifestati putin absenti, fapt care ar putea sa va atraga observatii din partea colaboratorilor; nu va suparati, ci incercati sa fiti mai concentrati, mai implicati.



Taur

Marile proiecte in care v-ati implicat vor beneficia de sprijinul contextului astral. Nu trebuie sa va temeti ca nu veti reusi. Variabila va fi doar marimea rezultatelor obtinute, care va depinde direct de modul in care ati stiut sa gestionati situatiile. Profitati si de mana de ajutor pe care astrele v-o dau in directia realizarii unei relatii de prietenie adevarata; aceasta relatie are potentialul de a va face foarte fericiti in viitor. Daca exista tensiuni in relatiile cu familia, nu ezitati sa faceti unele concesii, pentru ca armonia sa revina in casa voastra. Atentie! Veti fi predispusi la cheltuieli mai mari ca de obicei, din dorinta de a va inconjura de lucruri frumoase, deosebite.



Gemeni

Trebuie neaparat sa gasiti solutii potrivite problemelor voastre familiale, mai ales daca acestea tind sa se perpetueze de mai multa vreme. Nu puteti lasa ca situatii incomode sa treneze, deoarece astfel de lucruri nu se rezolva de la sine, ci printr-o implicare activa si bine gandita, precum si printr-o colaborare stransa cu toate persoanele implicate. Astrele nu sustin, astazi, o stabilitate emotionala suficienta, asa ca nu mai aveti nevoie si de alte probleme suplimentare. Este bine sa mai lasati de la voi in unele chestiuni, sa va folositi de diplomatie si sa evitati, cat puteti de mult, sa actionati sub influenta impulsurilor.



Rac

Este absolut inutil sa incercati sa fortati lucrurile, sa le faceti sa evolueze in afara ordinii lor firesti. Este momentul sa va relaxati, sa lasati ca evenimentele sa-si urmeze cursul normal. Contextul zilei de astazi va va oferi numeroase idei noi, in momente in care veti avea nevoie de surse de inspiratie. Comunicarea cu apropiatii va decurge usor, fara impedimente majore, chiar daca situatiile neplacute nu vor lipsi. Fiti ceva mai atenti in alegerea prietenilor! S-ar putea ca o persoana cu semnificatie din trecutul vostru sa apara si sa va tulbure putin ziua. Ar fi bine sa luati initiativa de a rezolva chestiunile neclare legate de aceasta persoana.



Leu

Daca veti fi la zi cu respectarea obligatiilor pe care vi le-ati asumat, atunci nu ar trebui sa aveti de-a face cu inconveniente majore pentru ziua de astazi. In caz contrar, problemele s-ar putea acumula exponential. Uzati din plin de calitatile si cunostintele pe care le detineti, pentru a va dezvolta in ceea ce priveste profesia, dar si pentru a inlatura eventuale obstacole ce ar putea sa va apara in cale. S-ar putea sa aveti de-a face cu o ruptura in relatia de prietenie cu cineva, insa nu e cazul sa dramatizati peste masura. Familia va va oferi suport afectiv, dar si efectiv, in actiunile pe care le veti desfasura, si nu doar in cele de natura domestica.



Fecioara

Aveti grija fata de cine vorbiti astazi, mai ales in privinta chestiunilor delicate, care pot starni discutii nu tocmai placute. Nu este nevoie chiar sa pastrati tacere, insa este bine sa fiti rezervati si circumspecti. Se anunta circumstante favorabile pentru a face achizitii imobiliare sau de bunuri de valoare. In privinta vietii sentimentale, aveti grija sa nu cadeti sub vraja unor vorbe fermecatoare, insa fara un fundament real. Pastrati-va obiectivi, daca vreti sa nu suferiti din punct de vedere emotional; orice deviere de la realitatile existente poate sa va provoace dezamagiri majore, greu de suportat, mai ales daca veti fi prinsi intr-o pasa mai proasta.



Balanta

Luati toate masurile necesare pentru realizarea proiectelor pe care vi le-ati propus. Sunteti in forma maxima din punct de vedere fizic si moral, asa ca puteti sa va lansati in forta. Astazi aveti sansa dragostei la prima vedere. Familistii trebuie sa fie alaturi copiilor, chiar complici in anumite situatii. Aratati intelegere fata de parinti si nu intrati in polemici cu ei. Conceptele si conceptiile se schimba de la o generatie la alta! Spiritul intreprinzator este la cote inalte; astfel veti reusi sa realizati proiecte indraznete, originale. Tineti viata privata pentru voi insiva, nu permiteti altora sa se amestece; unele persoane pot avea intentii malitioase fata de voi.



Scorpion

Suportul prietenilor va fi din ce in ce mai ferm pentru voi si nu veti fi dezamagiti atunci cand veti apela la ajutorul acestora. Acest lucru va sporeste increderea in ceea ce puteti sa realizati, ceea ce inseamna mult intr-o reusita. Romantismul va fi la cote inalte, asa incat nu ezitati sa faceti uz de acest context favorabil, fie pentru a va intari relatia de cuplu, fie pentru a pune bazele uneia. Nu va aventurati in speculatii mult prea riscante, pentru ca, desi norocul nu va va ocoli astazi, nu este bine nici sa-l tentati prea mult. Relatiile in cercul familial vor fi constructive si pline de idei incitante; proiectele realizate impreuna va vor ajuta la consolidarea relatiilor domestice.



Sagetator

Recuperarea echilibrului mental este extrem de importanta, asa ca, daca simtiti nevoia de a face acest lucru, nu ezitati sa actionati in aceasta directie. Obstacolele care vor aparea nu vor putea sa va abata din calea voastra, in plan profesional. Vor fi chiar unele persoane care vor incerca sa va distraga atentia, in speranta de a va face sa gresiti. Aveti grija sa nu va dezechilibrati financiar prin cheltuieli nejustificate ce pot chiar sa va puna in pericol proiecte de viitor. Evitati subiectele filosofice, politice sau religioase in discutiile cu prietenii, pentru ca sunt suspecte a caua neintelegeri si discutii in contradictoriu.



Capricorn

Astazi se recomanda prudenta in tot ceea ce tine de domeniul financiar; fiecare investitie trebuie verificata de doua ori si implementata cu foarte mare grija. In nici un caz nu este indicat sa cheltuiti fara masura banii castigati prin munca grea. In domeniul profesional, veti avea sansa de a va consolida situatia; este un moment favorabil pentru a va stabili un scop precis, posibil a fi atins intr-o perioada de timp decenta. Nu va sfiiti sa va folositi de sarmul caracteristic in relatiile cu cei din anturaj sau cand considerati necesar sa obtineti ceva important. Un comportament placut, agradabil va fi apreciat si va va fi de ajutor in stabilirea unor relatii de durata.



Varsator

Riscurile calculate pot sa va aduca o serie de castiguri insemnate astazi. Inclusiv in viata personala, puteti avea parte de surprize neasteptate, daca veti actiona cu ceva mai mult curaj ca de obicei. Contextul astral va ofera astazi un moment perfect pentru a va declara dragostea fata de persoana iubita. Un prieten apropiat va poate cere sprijinul intr-o chestiune delicata. Fiti alaturi de acesta, fara a depasi limitele impuse de faptul ca este problema lui si nu a voastra. Fiti atentie la finante; situatia, din aceasta perspectiva, nu este deloc stralucitoare, si puteti avea parte chiar de suprize neplacute, daca nu manifestati prudenta.



Pesti

Fiti sinceri in relatia cu partenerul si puneti cat mai curand cartile pe masa. Mai ales daca aveti aceste pretentii si din partea sa. Franchetea va poate ajuta sa lasati mai repede in urma situatii complicate. Veti avea noroc in ceea ce priveste banii. Cheltuielile neprevazute vor fi acoperite de noi castiguri, uneori neasteptate; nu ezitati sa implementati investitii, daca aveti de gand sa faceti acest lucru, deoarece auspiciile sunt favorabile. Interrelationarea va avea oarecum de suferit, din cauza unei dispozitii ceva mai melancolice, a unei inclinatii spre solitudine, care va domina peisajul zilei de astazi; nu va lasati prea mult purtati de nostalgii, caci riscati sa picati in depresie.