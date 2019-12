Un aliment tradiţional în gastronomia românească, mămăliga, continuă să fie subiect de cercetare pentru specialişti. Deocamdată, niciun studiu nu a scos în evidenţă o contraindicaţie în folosirea ei. Malaiul este un inlocuitor de nădejde al produselor de panificatie, numit de specialisti „prietenul intestinului subtire“. Dispretuit pe nedrept, acest medicament traditional aduce numai beneficii atât omului sănătos, cât și celui care suferă de boli grave.



„Deşi figurează mai rar pe lista meniului nostru cotidian, mai ales la oraş, faimoasa mămăligă românească s-a dovedit un aliment-medicament cu ajutorul căruia se tratează o varietate de boli. Ea nu trebuie să lipsească din alimentaţia suferinzilor, dar nici din hrana oamenilor sănătoşi, când aceştia vor să-şi menţină starea de sănătate”, precizează Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competenţă în fitoterapie şi nutriţie.



Iată care sunt cele mai importante dintre acestea:



Potrivit nutriţioniştilor, mălaiul natural (nu cel grişat, care este mult mai sărac în substanţe nutritive) nu ar trebui să lipsească din lista alimentelor de bază, deoarece proprietăţile terapeutice îl recomandă pentru mai bine de 70 de afecţiuni, scrie click.ro.



Printre altele, acest aliment reduce aciditatea (având o acţiune calmantă şi sedativă în gastrita hiperacidă şi în ulcer), contribuie la detoxifierea ficatului, creşte imunitatea, reglează nivelul colesterolului din sânge şi combate obezitatea.



În acelaşi timp, dieta cu mămăligă reduce stresul, ameliorează anexita, incontinenţa urinară, reumatismul şi diabetul, iar lista beneficiilor este mult mai lungă.



Leac pentru… viaţă lungă

Cei care mănâncă zilnic fie mămăligă, fie produse din porumb, se bucură de longevitate. Aceasta este concluzia unor studii desfăşurate pe parcursul mai multor ani.

Cercetatorii edocrinologi considera ca un consum zilnic de mamaliga scade cu 60% riscul de boli psihice generate de disfunctii tiroidiene. De asemenea, consumul de mamaliga regleaza concentratia de glucoza in sange, fiind de folos diabeticilor.

Reduce cantitatea de colesterol din sange, scazand astfel riscul de ateroscleroza si, implicit, de infarct. Mai mult, banala mamaliga revitalizeaza functiile sexuale, in special feminine.

Rezultatele cercetarilor românesti efectuate de antropologi in regiunea Bran-Rucar (unde mamaliga e mai des pe masa romanilor), arata ca 9% din femeile de peste 65 de ani au avut o activitate ovariana foarte intensa, manifestata si prin prelungirea vietii sexuale chiar si dupa varsta de 72 de ani. De asemenea, consumul de mamaliga este raspunzator si de longevitate. Multa lume crede ca mamaliga ingrasa.

Ei bine, mamaliga moale are de patru ori mai putine calorii fata de paine. Iar mamaliga virtoasa are jumatate din caloriile painii. inca din cele mai vechi timpuri, romanii au folosit mamaliga ca leac. De exemplu, doar pentru a evita pelagra, este suficient consumul zilnic de mamaliga cu o jumatate de litru de lapte si un ou. Terapia a dat rezultate sute de ani.



De ajutor în obezitate

Mămăliga s-a dovedit benefică în tratamentul persoanelor care suferă de obezitate. Datorită fibrelor conținute, mămăliga este săţioasă şi, contrar unor opinii, aceasta nu îngraşă. Cu un conținut bogat în vitamine din complexul B, în potasiu şi în calciu, mămăliga este mult mai săracă în calorii.

De aceea, poate fi consumată la mesele principale în locul pâinii. În curele de slăbire, mămăliga trebuie consumată cu iaurt şi cu brânză slabă. Când este combinată cu alimente grase (unt, slănină sau smântână ), atunci meniul are efectul unei mese copioase.

Dacă vrem să socotim câte calorii consumăm zilnic, atunci trebuie să ţinem seama că 100 g de mălai are 351 calorii, în timp ce 100 grame de pufuleţi conţin 520 calorii.



De ajutor ficatului si intestinelor

Un aliment tradițional cum e mămăliga a fost de multe ori subiect de cercetare al specialistilor, fara a i se putea gasi o contraindicatie. Fierturile de porumb au fost apreciate inca din vremea lui Columb, dar, ulterior, au ajuns sa fie considerate hrana saracilor.

Studiile recente au scos in evidenta faptul ca media de viata a triburilor amerindiene care se hraneau cu porumb crud sau fiert era mult mai mare decat a altor comunitati invecinate, carora le lipsea din dieta acest aliment.

Recent, s-a descoperit prezenta in boabele de porumb a unor substante derivate ale acizilor arahidic si palmitic, extrem de importante pentru sanatatea organismului. Acesti acizi se absorb in intestin cu mare usurinta, fara a suferi transformari chimice decat in proportie de 22-28%. Ajunsi in sange, se transforma in hidroxiacizi care vor purifica sangele de unele substante toxice.

Efectul detoxifiant al substantelor din porumb usureaza efortul ficatului de neutralizare a substantelor toxice, reducand considerabil riscul la insuficiente si ciroze hepatice. La populatiile unde se consuma zilnic terci de malai, incidenta bolilor hepatice este de 10 ori mai mica, iar copiii au o dezvoltare mai buna.



Cataplasme aplicate pe piept

Tratamentele pe care ni le faceau bunicile noastre in copilarie ne vindecau si ne fereau de utilizarea abuziva a antibioticelor. Mamaliga era la loc de cinste printre leacurile vechi. Pentru durere in gat si raceala, se pun pe o tabla incinsa doua linguri de malai si se sta cu nasul deasupra fumului produs, amestecand continuu.

In plus, se bea seara inainte de culcare un terci, ca o mamaliga subtire, in care se pune o bucatica de unt. A doua zi, va veti simti infinit mai bine. in popor, unul din adjuvantele cu o eficienta incredibila in pneumonie este tot faimoasa mamaliga româneasca.

Se lasa sa se raceasca, cat poate suporta pielea, dupa care se intinde pe zona pieptului intr-un strat de doua degete pe torace si se tine 15 minute, dupa care se inlatura, iar pielea se sterge cu un tampon inmuiat in spirt camforat.

Cataplasma cu mamaliga calda e buna si in bronsite, gripa, tuse cronicizata. Aceeasi aplicatie se face in zona rinichilor pentru tratarea colicilor renale si a nefritelor, pe zona inferioara a abdomenului, ca remediu rapid pentru anexite si cistite.



Mămăliga vindeca urciorul si lipomul

Se pune mamaliga calda pe pleoape, schimbând-o cat se poate de des. In caz de lipom, se poate face un tratament cu cataplasme cu mamaliga tare.

Se pune in strat de 3-4 cm pe locul lipomului, avand grija ca partea care vine in contact cu pielea sa fie presarata cu tamaie fin pisata, asa cum se pune sare pe o felie de paine cu unt. Se aplica fierbinte, cat suporta pielea, si se acopera cu un obiect de lina, pentru a mentine temperatura locala ridicata. Tratamentul se face in fiecare seara si se tine pana se raceste mamaliga.



Mamaliga elimina pietrele de la fiere

Mamaliguta mareste secretia de bila si faciliteaza evacuarea sa, avand si efecte antiinflamatoare biliare. Este de ajutor in afectiuni ca dischinezie biliara, dispepsie, colecistita. pentru eliminarea pietrelor la fiere, se face urmatorul tratament: la ora 8,00 se mananca o felie de paine prajita cu branza de vaci.

La ora 10,00, se aplica pe piele in zona bilei si ficatului un prosop inmuiat in ceai fierbinte de musetel, la fiecare 15 minute. La ora 12,00 se mananca o farfurie de gris cu lapte cat mai fierbinte. Peste 20 de minute, se pune o mamaliga fierbinte facuta din 1 kg malai, invelita intr-un prosop in zona ficatului.

Aceasta incalzire dilata canalul coledoc, ceea ce permite eliminarea pietrelor din vezica biliara. Peste 15 minute, se beau 100 ml de ulei de masline sau floarea-soarelui la 37 de grade C, apoi imediat suc de la o lamaie. La ora 17, 00, se bea o ceasca de cafea neagra. Noaptea se vor elimina pietrele. Daca apare senzatia de voma, putem bea suc de lamaie.

Pentru stimularea cresterii parului, foarte eficient este masajul cu malai. Cu un pumn de malai se maseaza bine scalpul timp de cateva minute. Se scutura bine malaiul, dar nu se spala parul. Se repeta tratamentul 2-3 zile, abia apoi se spala bine parul.