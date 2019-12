SUA: A intrat în vigoare legea care interzice vânzarea tutunului pentru tinerii sub 21 de ani

O nouă lege, care interzice vânzarea produselor din tutun către oricine are vârsta sub 21 de ani, a intrat în vigoare, relatează Mediafax. Anunțul a fost făcut de US Food and Drug Administration (FDA).





Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a aprobat noua vârstă minimă într-un poachet de legi, iar FDA a anunțat vineri pe site-ul său web că „acum este ilegal ca un retailer să vândă orice produs din tutun - inclusiv țigări, trabucuri și e-țigarete - oricui sub 21 de ani. FDA va oferi detalii suplimentare pe această problemă”.

Trump a făcut anunțul și pe contul său de Twitter.

Limitarea vânzărilor de tutun a fost promovată mult timp de un mix bipartizan de senatori: liderul majorității senatului, Mitch McConnell, un republican din Kentucky, senatorii republicani Mitt Romney din Utah și Todd Young din Indiana, precum și democrații Richard Durbin din Illinois, Tim Kaine din Virginia și Brian Schatz din Hawaii.

Creșterea vârstei legale pentru achiziționarea de produse din tutun în Statele Unite de la 18 la 21 de ani reprezintă o realizare importantă a Casei Albe pentru sănătatea publică, dar deja mai multe state au adoptat legislația pentru a crește vârsta de cumpărare a tutunului la 21 de ani.

În decembrie, 19 state au crescut vârsta minimă pentru a cumpăra produse din tutun la 21 de ani, conform campaniei nonprofit pentru copiii fără tutun: Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Texas, Utah, Vermont, Virginia și Washington.

Washington, DC, și peste 500 de orașe au crescut de asemenea vârsta.

Trump a vorbit anterior în favoarea creșterii limitei de vârstă pentru a cumpăra produse din tutun, inclusiv e-țigarete, la 21 de ani.

Anunțul a venit pe fondul preocupărilor continue cu privire la creșterea numărului de tineri care utilizau tigarete electronice și produse asociate, precum și a numărului în creștere de leziuni pulmonare legate de acestea.

„Aplaudăm eforturile congresului de a interzice vânzarea de produse din tutun tuturor celor sub 21 de ani și îndemnăm președintele să semneze acest proiect de lege. Asociația Vapor Technology a pledat pentru creșterea vârstei la 21 de ani pentru toate produsele din tutun, inclusiv țigările electronice, și consideră că, împreună cu grupurile de sănătate publică, acesta este cel mai semnificativ pas care poate fi făcut pentru a reduce accesul și utilizarea tinerilor”, a declarat Tony Abboud, directorul executiv al Vapor Technology Association, într-un comunicat.

Multe organizații de sănătate și de părinți au solicitat președintelui să facă mai mult decât să crească vârsta legală de cumpărare a tutunului.

Săptămâna trecută, Matthew Myers, președintele Campaign for Tobacco-Free Kids, a declarat că interdicția vânzării fără a interzice, de asemenea, e-țigările cu aromă nu va opri consumul în creștere.

„Creșterea vârstei la 21 de ani este un pas pozitiv, dar nu este un substitut pentru interzicerea țigărilor electronice aromate care ademenesc și aduc dependența copiilor noștri”, a spus Myers.

De asemenea, în SUA este ilegală vânzarea băuturilor alcoolice pentru tinerii sub 21 de ani.