Cristalele potrivite tuturor zodiilor

Datorită rezultatelor remarcabile obținute de-a lungul timpului, cristaloterapia își menține și astăzi popularitatea de altă dată. Această practică medicală acționează cu succes atât în plan fizic, mental, emoțional, cât și spiritual. Depresia, anxietatea, artrita, bolile cardiace și infertilitatea sunt doar câteva afecțiuni ce pot fi tratate cu ajutorul acestei metode. În plus, pietrele prețioase mai au și rol de protecție. Cu toate acestea, nu toate nestematele au același efect asupra noastră.



Fiecare semn zodiacal este coordonat de planete diferite și astfel ajungem să avem afinități pentru anumite pietre. În funcție de zodie, putem afla care sunt cristalele menite să ne armonizeze viața. În această privință, Stelian Chivu, specialist în cristaloterapie, vine în sprijinul nostru cu câteva sugestii și sfaturi pentru alegerea și întreținerea pietrelor prețioase.



BERBEC – dacă ești născut în această zodie îți sunt recomandate pietrele de culoarea roșie, precum jaspul roșu, agatul de foc sau piatra sângelui. Pietrele scad nivelul de stres și ajută la depășirea marilor încercări ale destinului, dar și la găsirea răspunsurilor la întrebările existențiale.



TAUR – cristalele favorabile pentru zodia ta sunt cele care corespund culorilor roz și vernil. În acest sens este recomandat cuarțul roz, agatul verde și smaraldul. Pietrele menționate ne ajută să înțelegem mai profund viața și să dobândim înțelepciune. De asemenea, oferă protecție împotriva adversarilor sau situațiilor conflictuale.



GEMENI – pentru persoanele din zodia Gemeni sunt recomandate pietrele de culoarea galben sau verzui. De aceea este indicată piatra de turmalin, cristalul de stâncă și topazul. Cristalele au rol protector, energizant, curativ și te ajută în atingerea unor țeluri personale.



RAC – nativul din această zodie este atras de culoarea alb sau argintiu. Racul are o receptivitate mare, de aceea îi este recomandată piatra lunii, cristalul de stâncă și perla. Pietrele acestei zodii aduc sănătate, iubire, echilibru psihic și protecție.



LEU – recomandarea este pentru pietrele cu nuanțe de portocaliu și auriu. Cristalele prețioase ale acestei zodii sunt citrinul, chihlimbarul și agatul de foc. Nestematele menționate aduc norocul și bunăstarea și scot la lumină talentele interioare și creativitatea fiecăruia. De asemenea, pietrele amintite mai sunt recomandate și celor care trăiesc în medii încărcate de tensiune, ostilitate sau concurență.



FECIOARĂ – Culorile pietrelor recomandate sunt maro și bej, iar cristalele norocoase sunt halitul, amazonitul și safirul. Acestea ajută la amplificarea capacităților analitice de comunicare, de echilibrare și de vindecare specifice zodiei.



BALANȚĂ – nativii zodiei preferă culoarea verde deschis și roz și au ca pietre corespondente opalul, turmalina verde și rodocrozitul. Acestea întrețin spiritul armonios, deschiderea socială și afectivă, tandrețea și delicatețea specifice zodiei Balanță.



SCORPION – misterioșii zodiacului sunt dominați de nuanțe precum roșu și brun. Pietrele corespunzătoare nativilor sunt carneolul, jaspul roșu și granatul. Acestea amplifică voința, pasiunea, dinamismul și erotismul.



SĂGETĂTOR – albastrul intens este culoarea care domină zodia săgetător. De aceea este de dorit ca nativii să-și aleagă un sodalit, topaz și un rubin care sporesc dorința de cunoaștere, deschiderea spirituală, optimismul și încrederea în absolut, specifice zodiei de foc.



CAPRICORN – dacă ești născut sub acest semn zodiacal, violetul este culoarea specifică ce te protejează. Motiv pentru care este indicat să porți un cristal de ametist sau onix deoarece au nuanțe mult mai intense și mai vibrante. Pietrele au rol în amplificarea stabilității, înțelepciunii, spiritului practic, ambiției și disciplinei.



VĂRSĂTOR – preferă albastru deschis și îi este este recomandată piatra de lapis lazuli, acvamarinul și agatul albastru. Acestea ajută la dezvoltarea dorinței de explorare și cunoaștere, a sociabilității și altruismului, specifice zodiei Vărsător.



PEȘTI – cristalele favorabile pentru zodia Pești sunt cele care au culoarea violet. De aceea este de dorit să-ți procuri pietre de hematit, charoit și fluorit. Cristalele amplifică în mod clar capacitățile psihice latente, abilitățile de vindecare, empatia, intuiția și conexiunea cu Divinul.