Armată europeană sau NATO. Generalul James, despre apărarea Europei fără SUA

Programul dezvoltării Armatei europene (PESCO) ridică semne de întrebare cu privire la fezabilitatea acestuia, în condițiile în care NATO, cea mai puternică alianță militară din istorie, este prezentă în Europa.

Generalul Jones L. James, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și consilier pe probleme de securitate al fostului președinte Barack Obama, în cadrul unui interviu cu Radu Tudor, difuzat la postul de televiziune Antena 3, a abordat acest subiect sensibil.

Generalul amaerican este de părere că Aliații din cadrul NATO, americanii și europenii, trebuie să ”fie uniți aici”.

„Dacă e fezabil nu înseamnă că este și recomandabil. Eu cred foarte mult în Alianța transatlantică. Am fost crescut în Europa, am trecut prin Războiul Rece și am decis să mă alătur Armatei Statelor Unite ale Americii și am petrecut 40 de ani în uniformă, ajungând tot în Europa, dar am crezut mereu că legătura transatlantică nu ar trebui să fie destabilizată. Trebuie să fim uniți aici”.

Jones L. James le răspunde celor „care cred că apărarea Europei fără SUA este posibilă” și consideră că problema este una politică și nu militară. Iar Aliații nu își pot permite, din punct de vedere economic, două alianțe distincte.

Răspuns „cei care cred că apărarea Europei fără SUA este posibilă: Nu ne putem permite două organizații”

Pentru cei care cred că apărarea Europei fără SUA este posibilă, răspunsul meu este că mai bine păstrăm Alianța așa cum este și găsim moduri în care, dacă sunt probleme ce nu implică America, Organizația Nord-Atlantică să poată să se adapteze și să satisfacă nevoile europene cumva. Am făcut asta în Balcani, am transferat responsabilități ale NATO către cei din UE și a funcționat.

Aceasta este o problemă politică, nu una militară. Militarii știu exact cum să facă aceste lucruri, dar este o chestiune de a vedea dacă și liderii politici vor reuși să facă ceea ce este foarte logic. Chiar în cazul în care europenii vor decide că vor să facă lucruri fără SUA, există metode de a face și asta. Dar eu cred că o cale foarte puțin economică este crearea două organizații distincte. Nu ne putem permite asta”, a concluzionat generalul american Jones L. James.

Amintim că, în UE, cooperarea structurată permanentă în domeniul politicii de securitate și apărare a fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona. Acesta prevede posibilitatea ca mai multe state membre ale UE să coopereze mai strâns în domeniul securității și al apărării.

Cele 25 de state membre care participă la PESCO sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia, potrivit site-ului UE. La 13 noiembrie 2017, miniştri din 23 de state membre au semnat o notificare comună privind cooperarea structurată permanentă (PESCO) și au înaintat-o Înaltului Reprezentant și Consiliului. La 7 decembrie 2017, Irlanda și Portugalia au notificat și ele decizia lor de a lua parte la PESCO.