Investitorul rus Andrei Goncearenko vrea să transforme Aeroportul din Chișinău, cu investiții private, într-un hub transnațional

Noul beneficiar al Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), Andrei Goncearenko va lansa, din primăvara anului 2020, un proiect amplu de modernizare a Aeroportului care va costa peste 200 milioane de euro, bani din investiții private, nu din activitatea operațională a AIC. Despre aceasta, Goncearenko a declarat într-un comunicat de presă al companiei AVIA-INVEST.



„În calitate de beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd. anunț despre intenția mea de a lansa, din primăvara anului 2020, un proiect de anvergură privind modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău, bugetul căruia va depăși suma de 200 de mil. de euro. Țin să subliniez că vor fi investiții private și nu vor fi folosite fonduri din contul activității operaționale a Aeroportului”, a declarat Goncearenko.



El a estimat că lansarea proiectului investițional va favoriza crearea a câtorva mii de noi locuri de muncă.

„Asta ar însemna că mii de oamenii se vor bucura de salarii bune cu care își vor putea întreține familiile, fără ca să fie nevoiți să plece la muncă peste hotare”, a subliniat investitorul.



El a mai spus că intenționează să transforme AIC într-un hub transnațional.



„Sunt sigur că acesta este un scop realizabil. AIC poate și trebuie să devină o platformă importantă care să asigure conexiuni pentru companii aeriene de diferite tipuri și care să ofere confort maxim pasagerilor. Sunt convins că un hub transnațional aerian la Chișinău va spori atractivitatea investițională a Republicii Moldova și va favoriza, totodată, dezvoltarea economiei și a afacerilor”, s-a arătat convins Andrei Goncearenko.



El este sigur că transformările radicale pe care intenționează să le facă vor conduce la îmbunătățirea serviciilor oferite de AIC.



„Mizez pe suportul autorităților Republicii Moldova în procesul de realizare a acestui proiect investițional”, a mai spus Andrei Goncearenko, noul beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., deținător al 95% din acțiunile AVIA-INVEST.



Reamintim că la o zi după ce a devenit beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., Goncearenko a anunțat că intenționează să finalizeze modernizarea și reconstrucția pistei principale a AIC, să dezvolte, în paralel, activitățile operaționale pentru transportul aerian pe distanțe mari. De asemenea, a fost prezentat proiectul unui Terminal nou, cel mai modern în regiune și revoluționar ca abordare arhitecturală.