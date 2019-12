Ce beneficii obții dacă iei pulbere de spirulină în fiecare zi?

Spirulina se numără printre cele mai populare suplimente alimentare la nivel mondial. Conține multe vitamine și minerale, îți protejează inima și creierul și previne îmbolnăvirile. Descoperă de ce ar trebui să iei și tu pulbere de spirulină și ce beneficii vei avea.



Poate că pulberea de culoare verde închis te-a intimidat sau te-a făcut curios. Contează foarte mult să dai o șansă acestui supliment pentru că poate combate foarte multe afecțiuni, menținând funcționarea optimă a organelor vitale. În gama de beneficii asigurate de spirulina pubere se află inclusiv stoparea multiplicării celulelor maligne și combaterea modificările ADN-ului, care stau la baza declanșării cancerului. Indiferent dacă vrei să ai mai multă energie, să slăbești, să reduci nivelul de colesterol sau să combați simptomele alergice, spirulina este o soluție naturală pe care merită să o încerci.



Iată ce beneficii are o doză de pulbere de spirulină adăugată la meniul zilnic:



1. O cantitate ridicată de nutrienți

Spirulina a fost consumată încă din antichitate de azteci și s-a propus chiar să fie cultivată în spațiu. Doza standard de spirulină este de 1-3g, dar s-au folosit cu succes până la 10g.

Această algă conține o cantitate importantă de vitamnine și minerale.



Fiecare lingură de pulbere de spirulină (7g) are:

- 4g de proteine;

- 11% din necesarul zilnic de tiamină;

- 15% din necesarul zilnic de riboflavină;

- 4% din necesarul zilnic de niacină;

- 21% din necesarul zilnic de cupru;

- 11% din necesarul zilnic de fier.

De asemenea, conține și cantități mai reduse de magneziu, potasiu și mangan. O lingură de spirulină nu va avea decât 20 de calorii și 1,7g de carbohidrați, nefiind o amenințare pentru siluetă. De asemenea, îți furnizează și 1g de grăsimi Omega-3 și Omega-6.

Calitatea proteinelor din pulberea de spirulină este excelentă, comparabilă cu a ouălor, asigurând toți aminoacizii de care are nevoie organismul.



2. Efectul intens antioxidant și antiinflamator

Stresul oxidativ poate deteriora rapid celulele, cauzând inflamații cronice și afecțiuni grave. Datorită conținutului ridicat de antioxidanți spirulina stopează stresul oxidativ. Luptă eficient împotriva radicalilor liberi și oprește producția de molecule cu efect inflamator.



3. Reducerea valorii colesterolului „rău” și a trigliceridelor

Bolile cardiace sunt principala cauză de deces la nivel mondial, dar spirulina reduce foarte mult riscurile pentru funcționarea inimii. Diminuează nivelul total de colesterol, scade colesterolul „rău” de tip LDL și trigliceridele.

În plus, crește valoarea colesterolului „bun” de tip HDL. În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că o doză de 2g de spirulină pe zi este suficientă pentru a se obține o reducere de până la 20% a tuturor valorilor menționate. Dacă se iau doze de 4-8g se poate ajunge la o reducere cu până la 50% a valorilor problematice.



4. Prevenirea cancerului

Potrivit specialiștilor, pulberea de spirulină poate stopa declanșarea cancerului sau va diminua dimensiunea tumorilor. Este extrem de eficientă pentru cancerul oral, un singur gram de spirulină luat în fiecare zi timp de un an provocând dispariția a 45% din leziunile asociate.



5. Reducerea tensiunii arteriale

Hipertensiunea este un factor major de risc pentru bolile cardiace, accidentele vasculare cerebrale și afecțiunile renale cronice. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că o doză de 5g de pulbere de spirulină pe zi aduce tensiunea la valori normale.

Efectul benefic se explică prin stimularea producției de oxid nitric, o moleculă care favorizează dilatarea vaselor de sânge.



6. Ameliorarea simptomelor rinitei alergice

Rinita alergică se caracterizează prin inflamarea căilor respiratorii superioare. Poate fi provocată de factori alergeni precum polenul, părul de animale sau praful. Spirulina este un tratament alternativ util, care diminuează rapid simptomele deranjante dacă se iau cel puțin 2g de pulbere în fiecare zi.