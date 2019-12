Biblioteca publică din Căuşeni a fost denumită „Ion Ungureanu”

Biblioteca publică raională Căuşeni a împlinit în această săptămână 75 de ani de la fondare. Cu acest prilej, autorităţile locale au luat o decizie care-i acordă instituţiei dreptul de a purta numele lui Ion Ungureanu, renumit artist, originar din satul Opaci, raionul Căuşeni.

Aniversarea principalei biblioteci din Căuşeni a fost marcată prin mai multe evenimente cultural-artistice, de popularizare a valorii cărţilor şi cititului, activităţi interactive, precum şi lansarea unei expoziţii consacrate faimosului căuşenean Ion Ungureanu.

„Aniversarea Bibliotecii raionale este un eveniment deosebit şi important, pentru că marchează evoluţia şi dezvoltarea principalei instituţii, care are menirea de a semăna educaţie şi cultură. 75 de ani este cât o viaţă şi este un succes că am reuşit s-o păstrăm, s-o eficientizăm, să multiplicăm numărul de cititori şi fondul de carte, făcând-o atractivă pentru toate vârstele”, a menţionat Larisa Camenşcic, reprezentantul Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism din cadrul Consiliului raional Căuşeni.

Solicitat de MOLDPRES, primarul oraşului Căuşeni, Anatol Donţu, a subliniat că „nivelul de dezvoltare a unei biblioteci publice reprezintă într-un fel şi nivelul de cultură a comunităţii”. „Biblioteca din Căuşeni este un exemplu fericit, constituind o mândrie pentru localitate şi căuşeneni. Totodată, este şi o mare onoare să poarte numele regretatului artist Ion Ungureanu, drept pe care îl merită în deplină măsură”, a relevat Anatol Donţu.

Biblioteca publică din Căuşeni şi-a început activitatea cu un fond de carte de 300 de volume şi un bibliotecar. În prezent, instituţia include circa 57 mii de cărţi şi 17 angajaţi, fiind parte activă în cadrul mai multor proiecte naţionale şi internaţionale de specialitate.

„Este o mare responsabilitate, dar şi o enormă plăcere să conduc biblioteca din localitatea mea de baştină, unde încă de mică veneam ca într-un locaş sfânt. Împreună cu colegii depunem eforturi maxime ca să fim deasupra, să prezentăm interes şi pentru adulţi, şi pentru copii. Or, în acest sens un rezultat relevant sunt fişele noastre de înregistrare care indică cititori activi şi de vârstă pensionară, şi din clasele primare, prezenţa numeroasă la toate evenimentele pe care le organizăm. Sunt ferm convinsă că oricât nu s-ar dezvolta tehnologiile informaţionale, valoarea cărţii rămâne incontestabilă”, a spus pentru MOLDPRES Liuba Osipov, directorul Bibliotecii publice raionale Căuşeni „Ion Ungureanu”.

În prezent, Biblioteca are două filiale – Biblioteca publică raională pentru copii şi Centrul de carte română „Timiş” din Căinari. Instituţia a fost denumită „Ion Ungureanu” în urma unei decizii din luna curentă a Consiliului raional Căuşeni.

Ion Ungureanu (n. 2 august 1935, Opaci, raionul Căușeni, Moldova – d. 28 ianuarie 2017, București, România) a fost un actor, regizor și luptător pentru identitate națională din ţara noastră, care a îndeplinit funcția de ministru al Culturii și Cultelor al Republicii Moldova (6 iunie 1990 - 5 aprilie 1994) și a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova în anii 1990-1994. Ion Ungureanu este şi unul din cei 278 de delegați ai primului parlament care au votat Declarația de Independență a Republicii Moldova la 27 august 1991.