Noul proprietar al Aeroportului Chișinău face afaceri cu Rotenberg, un prieten al lui Putin

Noul beneficiar al Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), Andrei Gonciarenko este partener de afaceri cu Boris Rotenberg, un influent miliardar rus apropiat a lui Vladimir Putin. Publicația Daily Mail scria în 2018 că această prietenie îi asigură lui Gonciarenko acces la Kremlin până la cel mai înalt nivel, adică la Vladimir Putin.



In luna mai 2018, prestigioasa publicație britanică Daily Mail publica un amplu articol despre "cum apropiații lui Putin au cumpărat Londra". În articol se vorbea despre cele mai importante achiziții imobiliare ale magnaților ruși, printre care figurează și Andrei Gonciarenko. Daily Mail sublinia atunci despre Gonciarenko că este bine conectat și la Kremlin, prin partenerii săi de afaceri.



Boris Rotenberg este prieten și fost partener de Judo a lui Vladimir Putin. Împreună cu fratele său mai mare, Arcadii, ocupă un loc important în oligarhia din Rusia, are relații la cel mai înalt nivel la Kremlin, are active solide în industria rusă și, astfel, influențează economia țării.



Despre relațiile de afaceri dintre Gonciarenko și frații Rotenberg, apropiați ai lui Putin, a scris și presa rusă. De fapt, noul beneficiar al Aeroportului, ale cărui proprietăți imobiliare la Londra sunt estimate la 250 de milioane de lire sterline, a intrat de câteva ori în vizorul presei moscovite în contextul unor dosare de corupție. Totuși, chiar dacă era vorba de sume colosale de milioane de dolari și miliarde de ruble, nu i-a fost dovedită vinovăția.