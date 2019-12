Șor a transformat Orheiul într-un mic Paris de Revelion

Peste zece mii de cetățeni din raionul Orhei și din alte localități ale țării au participat sâmbătă, 21 decembrie, la evenimentul de inaugurare a celui mai mare și mai atractiv Târg de Crăciun din țară, în parcul de distracții OrheiLand din Orhei.



Startul sărbătorilor a fost dat de la distanță de către primarul de onoare al Orheiului, Ilan Șor, liderul Partidului Politic ȘOR. La eveniment au mai participat deputata Marina Tauber, primarul Pavel Verejanu, președintele raionului, Dinu Țurcanu și - surpriza serii – interpreta Sara Șor, soția lui Ilan Șor.



Astfel, începând din acest week-end, OrheiLand s-a transformat într-o mare de lumini și voie bună, iar oricine vine aici poate beneficia gratuit de toate atracțiile – tobogane de iarnă, Roller coaster, și de reprezentațiile circului italian „Bonaccini”. Iar în reședința sa din OrheiLand, Moș Crăciun împarte cadouri celor mici.



În cadrul evenimentului de deschidere a Târgului de Crăciun, Ilan Șor i-a felicitat pe orheieni cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a dat asigurări că Orheiul se va dezvolta în continuare.



„Indiferent de situația și regimul politic din țară, Orheiul a trăit și va trai așa cum își dorește”, a spus Ilan Șor, adresându-se în direct orheienilor într-o intervenție live.



„Orheiul este casa mea, iar voi, locuitorii orașului, sunteți familia mea. Așa că oricum nu ar fi prin alte părți, la noi în Orhei va fi bine întotdeauna”, a dat asigurări primarul de onoare al mun. Orhei.



Deputata Marian Tauber, vicepreședinta Partidului Politic ȘOR, a felicitat locuitorii orașului cu ocazia deschiderii Târgului de Crăciun, declarându-se convinsă că acesta va bate și în acest an toate recordurile după numărul de vizitatori și diversitatea distracțiilor. Deputata a mai spus că grație lucrurilor bune care se fac aici, Orheiul are toate șansele să devină capitala țării.



Mesaje de felicitare au adresat cetățenilor președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu și primarul municipiului, Pavel Verejanu.



Soția lui Ilan Șor, cunoscută cu numele scenic Jasmin, a remarcat că pentru al cincilea an, Orhei a devenit capitala sărbătorilor de iarnă în Moldova. „În fiecare an creăm împreună cu voi o poveste, iar sufletul acestei povești și al orașului sunteți Dvs.”, a spus Sara Șor.

Și vizitatorii Târgului au rămas impresionați de frumusețea și atmosfera de Sărbătoare de la Orhei. "Ilan Șor și echipa sa au transformat Orheiul într-un mic Paris de Revelion", a spus un orheian care a venit la eveniment.



Un impresionant spectacol pentru vizitatori a fost prezentat de pe scena OrheiLand de către artiști locali și staruri de calibru din străinătate. Revelația serii au fost recitalurile interpreților Jasmin (Sara Șor), care a interpretat și o piesă în limba română, precum și cel al romanticului Marcel Pavel din România. Acesta a spus de pe scenă că Târgul de Crăciun de la Orhei poate concura cu cel din București.



În ultimii ani, Orheiul și-a consolidat statutul de Capitală a sărbătorilor de iarnă în Republica Moldova. Inaugurarea Târgului de Crăciun a devenit o tradiție la Orhei, după venirea la putere a echipei lui Ilan Șor. Amintim că la 8 decembrie, în centrul mun. Orhei au fost aprinse luminițele pe Pomul de Crăciun, care măsoară 24 de metri înălțime, fiind unul dintre cei fastuoși din țară și nu numai.