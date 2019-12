Ultima Oră! Rothschild renunță la Aeroportul Internațional Chișinău; presa a scris anterior despre presiuni, inclusiv externe

Compania internațională de investiții NR Investments Limited, care aparține unuia din reprezentanții influentei familii Rothschild, renunță la Aeroportul Internațional Chișinău. Decizia survine la doar câteva luni după ce NR Investments Limited, condusă de Nathaniel Rothschild, anunța preluarea companiei care administrează Aeroportul și intenția de a investi sute de milioane de dolari. Decizia este anunțată și în contextul în care atât presa din Republica Moldova, cât și cea internațională, a scris despre presiuni care se fac pentru ca singura poartă aeriană a țării să ajungă pe mâna companiilor rusești.



Potrivit unui comunicat al NR Investments Limited, compania nu mai are niciun interes față de Komaksavia Airport Invest Ltd și, respectiv, față de Avia-Invest, compania concesionară a Aeroportrului Internațional Chișinău. “Compania de investiții NR Investments Limited, din Guernsey, Channel Islands, a confirmat ieri (22 decembrie) că și-a cedat interesul pentru Komaksavia Airport Invest Ltd și nu mai deține un interes indirect în Avia Invest S.R.L.”, se arată în comunicat.



Amintim că NR Investments Limited a preluat compania „Komaksavia Airport Invest Ltd”, care deținea compania Avia-Invest, concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Compania deținută de Nathaniel Rothschild anunța că este dispusă să investească pentru modernizarea și dezvoltarea Aeroportului Internațional Chișinău, cerând însă siguranță și previzibilitate la nivel politic.



Preluarea de către una din cele mai influente familii economice la nivel mondial a Aeroportului Internațional Chișinău a provocat însă dispute între reprezentanții diferitor ramuri ale puterii, iar presa, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, a scris despre intenția lui Igor Dodon de a controla personal, sau de către oameni de afaceri din Federația Rusă, cu legături în serviciile secrete de la Moscova, singurul Aeroport de pasageri din Republica Moldova.