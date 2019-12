Usturoiul, antibiotic natural. Consumul pe stomacul gol face miracole pentru organismul tău în sezonul rece

Usturoiul este leguma cu cele mai multe proprietăţi benefice pentru sănătatea organismului uman, asta pentru că are în componenţă numeroase substanţe antioxidante şi nutritive. Astfel, nutriţioniştii recomandă a fi consumat pe stomacul gol şi utilizat pentru tratarea, în mod natural, a diferitelor afecţiuni.



De exemplu, usturoiul creşte imunitatea organismului şi te poate feri de viroze şi răceli în sezonul rece. În plus, întăreşte oasele, poate înlătura durerile de dinţi şi măsele şi are efect afrodisiac, în cazul în care ai un libidou scăzut.



Iată care sunt principalele beneficii ale consumului de usturoi:



Reduce tensiunea arterială

Consumul de usturoi poate fi eficient în tratarea hipertensiunii arteriale. Cercetătorii au descoperit că dacă usturoiul este consumat în doze de 600-900 mg, pe termen lung, cel puţin de patru ori pe săptămâna, aceasta poate reduce semnificativ tensiunea arterială. Se pare că usturoiul reduce tensiunea arterială prin două mecanisme posibile: prin neutralizarea substanţelor toxice din intestine, şi acţionând asemenea unui vasodilatator, scrie tabu.ro.



Îmbunătăţeşte performanţele fizice

Legenda spune că faraonii Egiptului Antic îi obliga pe sclavi să consume usturoi dimineaţa pentru a avea putere pe parcursul zilei.



Întăreşte oasele.

Studiile arată că o dietă bazată pe consumul de usturoi creşte nivelul de estrogen, hormonul feminin care reprezintă cheia densităţii oaselor.



Previne cancerul

Oamenii care consumă usturoi şi ceapă prezintă un risc foarte scăzut de apariţie a cancerului gastric, de piele sau de colon. Studiile au arătat că anumite substanţe din compoziţia usturoiului, cum ar fi dialil disulfidul, au efecte veritabile în distrugerea celulelor canceroase şi ajută la dezvoltarea unui sistem imunitar puternic. Usturoiul este cunoscut şi pentru reducerea dezvoltării tumorilor papilare.



Este detoxifiant.

Usturoiul ajută la eliminarea toxinelor din organism, fiind o alternativă bună în curele de detoxifiere. Absenţa paraziţilor, ciupercilor şi microbilor din organism asigură o stare generală bună, o calitate superioară a vieţii şi longevitate.



Are efect afrodisiac

Usturoiul îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, de aici efectul afrodisiac. Grecii şi egiptenii îl preferau pentru proprietăţile sale de creştere a poftei de sex.



Înlătură durerile dentare

Are proprietăţi antiinflamatorii şi poate fi o soluţie de moment pentru durerile dentare. Pasează 2 căţei de usturoi cu puţină sare şi aplică pasta pe dinte până ajungi la medic.



Accelerează vindecarea rănilor.

Usturoiul are efecte benefice asupra pielii: consumul regulat de usturoi tonifică pielea şi o face netedă, iar unghiile devin mai tari. Un alt avantaj este că usturoiul poate ţine sub control mătreaţa şi poate ajuta în caz de căderea părului, mai notează sursa citată.



Reduce nivelurile colesterolului rău

Dacă este consumat pe termen lung, usturoiul poate reduce semnificativ nivelul de colesterol LDL (numit şi „colesterolul rau”), în timp ce nivelul de colesterol HDL creşte pe durata efectuarii de cure de tratament cu usturoi. Cercetătorii au tras concluzia că acest efect poate fi atribuit alicinei din usturoi.



Protejează inima

Efectele benefice ale usturoiului asupra aparatului cardiovascular constă în combaterea tarhicardiei şi a spasmelor arterelor coronare, răspunzătoare de producerea crizelor de angină şi a infarctului de miocard, îmbunătăţind astfel performanţă cardiacă.