Depozit masiv de gaze, descoperit în nord-vestul Poloniei

Portul Swinoujscie din nord-vestul Poloniei ar putea deveni un mini Dubai după ce o companie de explorare în domeniul energetic a descoperit un depozit masiv de gaze naturale şi petrol sub apele ce înconjoară orăşelul, scrie The First News, citat de ZF.





Proiectul ar putea aduce portului Swinoujscie 350 milioane de euro sub formă de venituri fiscale în decurs de 30 de ani. După ce a cheltuit aproximativ 7 milioane de euro pe activităţi de explorare, Central European Petroleum (CEP), o firmă canadiană, a găsit dovezi că unul dintre cele mai mari depozite nedescoperite de gaze şi petrol se află în Pomerania, între Swinoujscie şi Miedzyzdroje, şi în jurul insulei Wolin.

În acest moment, compania deţine doar dovezi preli­minare care indică faptul că acel câmp ar putea fi suficient de mare pentru a furniza energie timp de până la trei decenii. CEP a subliniat că orice activitate de extracţie ar putea crea foarte multe locuri de muncă noi în regiune şi ar da un impuls puternic economiei locale prin realizarea de investiţii. Compania spune că „în timpul activităţilor de foraj sume semnificative de bani vor fi investite în hoteluri şi restaurante locale, iar 30-40 de persoane vor fi necesare pentru operarea platformei de foraj“.

Totuşi, există temeri că activităţile de extracţie din zonă ar putea reprezenta un pericol pentru mediu şi sectorul de turism. Linia de coastă din apropiere de Swinoujscie este o destinaţie turistică de top, plajele de acolo fiind vizitate de mii de turişti în fiecare vară. Wolin între timp este renumit pentru un parc naţional şi pentru laguna Szczeczin.

În anii 2011-2013, în Polonia a existat o adevărată frenezie a gazelor de şist, ţara devenind un fel de Eldorado al hidrocarburilor. În 2011, Administraţia americană pentru informaţii în domeniul energiei estima rezervele de gaze de şist din solul polonez la 5.300 miliarde de metri cubi. Alte estimări mai puţin optimiste indicau aproximativ 3.000 miliarde, iar ulterior Institutul Geologic Naţional publica o estimare de 1.900 miliarde de metri cubi. În pofida reducerii estimărilor, Polonia era în continuare o ţară cu un potenţial foarte mare în acest domeniu.

Polonia se vedea deja independentă de gazele ruseşti, dar şi exportând. Aceste vise nu s-au materializat, însă. Principalul motiv, scrie visegradpost.com, nu are legătură cu condiţiile geologice, ci cu lipsa unei politici coerente în domeniu.