Plante de interior care cresc la lumina slaba. Cand nu mai e loc pe pervaz

Colectia dumneavoastra de plante de interior a ajuns sa ocupe toate pervazele din casa, si totusi sunteti mereu tentat sa luati noi ghivece. Puteti sa cedati tentatiei, pentru ca sunt mai multe plante de interior care cresc la lumina slaba si pot fi asadar amplasate fara probleme oriunde in alta parte in camera. Va dam in continuare cateva exemple.



Filodendronul



Aceasta foarte populara planta de interior, cu frunze frumoase in forma de inima, se dezvolta foarte bine in spatii intunecoase. Este o planta agatatoare, care creste repede si se preteaza in ghivece suspendate. Nu trebuie decat sa o udati dupa ce simtiti substratul uscat in ghiveci.



Plamierul pitic



Aceasta specie de palmier (Chamaedorea elegans), de origine mexicana, creste pana la 1,2 metri si este foarte decorativ. Nu trebuie udat decat atunci cand constatati ca s-a uscat pamantul la suprafata, dar este bine sa si pulverizati apa pe el, mai ales iarna.



Feriga sabie



Ferigile joaca un rol important in decoratiunile interioare de la sfarsitul secolului al 19-lea. Dezvolta acel frunzis bogat, de un verde stralucitor, daca sunt tinute in umbra partiala, la adapost de curent si de tevile de incalzire. Udati substratul cand vedeti ca s-a uscat si pulverizati-le des in timpul iernii pentru a preveni caderea frunzelor.



Gloxinia



Gloxinia (Gloxinia nematanthodes „Evita”) este o ruda apropiata a violetei africane care infloreste bogat daca este tinuta la lumina, dar nu direct in bataia soarelui. Florile sale sunt in forma de clopotei si au culori spectaculoase. Udati pamantul de sub ea cu apa calduta si evitati sa stropiti frunzele. In perioada de inflorire este bine sa-i administrati un ingrasamant lichid o data pe luna.



Trunchiul fericirii



Tinuta in lumina mai slaba, Dracaena fragrans produce frunze lungi, lucioase care seamana foarte bine cu cele de porumb. Poate creste 1 – 2 metri, regasindu-se pe piata in tufe sau fire individuale sprijinite de araci.



Crinul pacii



Este o planta de interior atat de eleganta, cu frunzis verde inchis, stralucitor, si flori albe, delicate, la capatul unor tulpine lungi. Aveti grija sa o udati regulat pentru a o mentine in forma.