Ce spun astrele azi, 18 decembrie

Berbec

Va veti bucura de intelegere din partea familiei, precum si de ajutor in demersurile pe care le veti initia in plan domestic; colaborarea va fi cu atat mai fructuoasa, cu cat veti intelege mai bine importanta unei comunicari deschise cu membrii familiei si a consultarii acestora, in privinta deciziilor pe care le veti lua. Atitudinea pozitiva este foarte potrivita pentru abordarea problemelor mai serioase; asa veti trece mai usor peste ele si puteti gasi solutii mult mai potrivite. Nu sunteti genul care sa stati sis a va plangeti de mila, asa ca este bine sa profitati de contextul favorabil al acestei zile, pentru a face cat mai multe din ceea ce v-ati propus.



Taur

Se anunta unele schimbari la locul de munca, iar astazi nu sunteti deloc pregatiti pentru asta; de regula, sunteti foarte conservatori, cu greu acceptati ca lucrurile sa iasa din rutina obisnuita, insa azi va fi cu atat mai dificil acest lucru. Totusi, ar trebui ca, macar aparent, sa nu va impotriviti mersului firesc al evenimentelor. Este posibil sa va faceti unii adversari, pe de o parte, iar pe de alta parte, reputatia voastra ar avea mult de suferit pe viitor. Desi acum nu remarcati inca, unele consecinte pot sa apara mai tarziu si sa fie foarte deranjante. Mijloacele de comunicare pot sa va sustraga atentia de la problemele pe care le aveti de rezolvat; daca veti fi mai vigilenti, acest lucru poate fi evitat.



Gemeni

Ideile nu va lipsesc, asa ca multe proiecte pot sa aiba un success mai mare decat v-ati fi asteptat. Inovatiile vor prinde foarte bine si ar putea sa impresioneze pozitiv. Daca aveti de argumentat anumite lucruri, este bine sa aveti o argumentatie bine pusa la punct, clara si concise, care sa lamurasca pe tiata lumea in legatura cu ce este vorba. Este posibil sa aveti parte de o surpriza placuta din partea cuiva apropiat, care va va inseninta cea de-a doua parte a zilei. Apreciati eforturile apropiatilor, mai ales daca acestia incearca sa consolideze legaturile pe care le-ati dezvoltat de-a lungul timpului. In cazul juniorilor, unele chestiuni s-ar putea dovedi ceva mai greu de discutat, insa consensul poate veni doar in urma unor discutii explicite.



Rac

Daca va grabiti prea mult astazi, s-ar putea sa faceti greseli importante, care sa va coste foarte mult; mai bine ar fi sa va organizati cat mai bine timpul, asa incat sa ajungeti la maximum de eficienta. In plan personal, este foarte posibil sa nu ajungeti deloc la rezultatele urmarite prin actiunile pe care le veti initia; pur si simplu, lucrurile par sa aiba mdoul lor propriu de evolutie, nereusind sa se lege. Din fericire, partea financiara a vietii voastre ar putea sa fiei destul de favorabila; aveti insa mare grija, sa nu va inecati nereusitele din alte domenii ale vietii voastre in shopping. V-ati putea procopsi cu multe alte probleme, de care nu aveti nevoie!



Leu

Carisma si atitudinea pozitiva pot atrage multe persoane in jurul vostru, intr-un moment in care nu prea v-ati dori acest lucru; totusi, lucrurile de genul acesta se intampla normal pentru voi, pentru ca sunteti personalitati puternice, care pot trasa directii de actiune, care pot intervene efectiv in diverse rezolvari. Ar fi bine ca, dupa indeplinirea sarcinilor zilei, sa va gasiti timp de respiro si pentru voi insiva, sa incercati sa va relaxati sis a va bucurati, undeva, de liniste si meditatie. Nu va fortati limitele la maximum, pentru ca zile ca aceasta vor mai veni si trebuie sa fiti pregatiti sa faceti fata provocarilor.



Fecioara

Daca simtiti ca pesimismul pare gata sa puna stapanire pe voi, atunci ar fi bine sa faceti in asa fel incat sa discutati cu cineva, inainte ca lucrurile sa devina patologice. Nu veti reusi sa faceti prea multe, daca mereu veti privi la drobul de sare gata sa cada. Priviti la partile bune ale vietii voastre, nu se poate ca totul sa fie doar rau. Cu siguranta va puteti raporta la anumite chestiuni care sa va ofere forta de a trece peste ce e mai greu. Viata de familie va fi plina de momente delicate, tocmai din cauza atitudinii voastre, cei din jur nemaistiind cum sa se comporte ca sa nu va produca noi momente de disconfort.



Balanta

Este posibil ca asatzi sa participati la un eveniment deosebit, care sa va impresioneze foarte mult; impresia va persista pe tot parcursul zilei si veti fi mereu dornici sa impartasiti cu restul lumii trairile voastre. Trebuie, insa, sa tineti cont, ca restul lumii are propriile sale preocupari si ca s-ar putea ca unii sa se simta agasati de insistentele voastre. In plan profesional, va lipsi concentrarea de care ar fi nevoie pentru atingerea unor rezultate satisfacatoare; este posibil chiar sa primiti unele reclamatii. Viata de familie se va desfasura in limite normale, insa daca intrati pe panta rutinei, este momentul sa faceti ceva ca sa mai animati atmosfera.



Scorpion

Ambitiile pe care le nutriti pot fi, uneori, foarte crancene; sunteti perseverenti, iar asta, de regula, este un lucru bun. Exista insa si cazuri in care trebuie sa invatati sa mai si renuntati, chiar daca asta nu este usor de facut; uneori, o astfel de atitudine incrancenata poate aduce, foarte bine, cu o obsesia, iar asta nu este deloc sanatos. Colaborarile vor fi extrem de dificile astazi, asa ca multitudinea de planuri pe care ati pus-o la punct s-ar putea sa ramana, cel putin astazi, doar la acest stadiu. Nu veti fi deloc incantati, insa ar putea fi, poate, momentul potrivit, sa priviti mai cu atentie asupra vietii voastre personale si sa rezolvati, in aceasta directie, eventualele probleme cu care va confruntati.



Sagetator

Daca sunteti pe o pozitie superioara, astazi s-ar putea ca abilitatile voastre de lideri sa fie contestate; este foarte posibil sa fiti pusi in situatia de a dovedi ceea ce puteti, insa acest lucru nu trebuie sa va sperie, daca, intr-adevar, ocupati pe drept pozitia respective. Nu va lipseste nici inventivitatea, nici creativitatea, asa ca aveti atuuri de care sa profitati pentru a impresiona. Va fi o zi plina de provocari, in plan profesional, care va va pune la incercare limitele. Desi v-ati dori sa va intoarceti intro atmosfera familiala serena, daca ati ales, in ultima vreme, sa va ignorati obligatiile domestice, este foarte posibil ca, multi dintre voi, sa nu aveti asa un noroc. De fapt, este vorba despre o situatie pe care voi insiva ati creat-o, asa ca nu aveti de ce sa va plangeti!



Capricorn

Prea mult stres poate fi extrem de nociv, chiar daca, pana la un punct, adorati provocarile. Mai ales daca ultima perioada a fost foarte solicitanta, este posibil sa experimentati inclusiv simptome de natura fizica: oboseala, dureri de cap, insomnii, dureri de stomac. Puteti sa mai impartiti din responsabilitati cu alti colegi de-ai vostri, asa incat lucrurile sa fie mai simple pentru voi. Va veti bucura de sprijinul familiele, ba chiar ati putea primi sugestii pretioase din partea partenerilor de relatie, in legatura cu anumite chestiuni, chiar si din sfera profesionala. Trebuie sa stiti sa pretuiti ceea ce vi s-a oferit bun in viata!



Varsator

Calmul va poate ajuta sa iesiti nesifonati din situatii destul de delicate; contextul astral arata ca pot sa apara turbulente in evolutia voastra de pe parcursul zilei. Reusitele sau nereusitele depind, in mod direct proportional, de modul in care veti sti sa gestionati astfel de situatii. Un memrbu apropiat al familiei, mai in varsta, ar putea ridica o problema care sa va puna in incurcatura; trebuie sa ganditi chestiunea la rece, fara presiune, pentru a gasi solutia cea mai potrivita. Fiti ceva mai atenti la lucrurile din jurul vostru; sunteti mai predispusi la accidentari, mai ales daca sunteti neatenti si utilizati anumite dispozitive, fara a fi foarte concentrati la ceea ce faceti.



Pesti

Astazi veti fi ceva mai visatori ca de obicei, veti incerca sa puneti lucrurile intr-o lumina mai favorabila decat sunt; este destul de priculos sa va pierdeti contactul cu realitatea, desi, uneori, se poate dovedi util sa mai evadati din cotidian. Creativitatea nu va lipseste deloc si aveti mare nevoie de cineva care sa va mentina cu picioarele pe pamant; daca aveti noroc sa gasiti acea persoana, atunci lucrurile pot merge struna pentru voi. Daca nu, evolutiile pot deveni problematice, in masura in care incepeti sa actionati fara un plan bine pus la punct. Schimbarile vi se par incomode, astazi, nu sunteti pregatiti pentru ele; insa daca va fi momentul sa apara, va trebui sa va adaptati.