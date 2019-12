Ce spun astrele azi, 16 decembrie

Berbec

Ziua de astazi va fi dominata de pesimism, in cazul vostru, de insatisfactie, ceea ce va va conferi o stare de spirit nu foarte fericita. Incercati sa va mutati gandurile de la nereusite si concentrati-va pentru a vedea ce solutii puteti gasi chestiunilor pe care inca le mai aveti de rezolvat. Puteti sa va bazati pe sfatul prietenilor apropiati, a persoanelor cu care va intelegeti foarte bine. Exista potential de acutizare a situatiei familiale, mai ales daca nu incercati sa eficientizati comunicarea cu partenerul. O zi stresanta ca aceasta va poate slabi sistemul imunitar si va poate lasa vulnerabili in fata infectiilor virale.

Taur

Aveti grija sa nu implicati sentimentele in afaceri, pentru ca acest lucru este intotdeauna pagubos. Pastrati-va realismul si obiectivitatea in ceea ce priveste afacerile si veti fi feriti de pierderi, care unori pot fi destul de semnificative. De asemenea, nu este un moment potrivit pentru a va asuma riscuri in viata profesionala, ba chiar ar fi recomandabil sa stati ceva mai retrasi astazi, dat fiind ca nu este o zi potrivita pentru a va pune in lumina reflectoarelor. Daca aveti un hobby care va ajuta sa va relaxati, incercati sa va rezervati timp si pentru asta. Este bine sa aveti grija si de voi, mai ales daca ziua nu se anunta a fi una dintre cele mai bune.

Gemeni

Astazi rasare soarele pe strada voastra, din multe puncte de vedere, asa ca va fi o zi pe care sa o traiti la intensitate maxima. Asta nu inseamna ca trebuie sa va epuizati facand tot felul de lucruri, ci pur si simplu ca trebuie sa va bucurati de viata, facand, pe langa indatoririle de rutina, si ceva care sa va faca placere, care sa va imprime aminitri placute. Chiar daca veti mai avea si "spini in coasta", domeniul carierei va fi destul de favorizat astazi si este posibil sa obtineti succese notabile. Veti simti nevoia de a va petrece timp cu prietenii, ceea ce ar putea deranja partenerul de cuplu. Acest lucru se poate rezolva usor, discutand cu acesta si chiar incluzandu-l in planurile voastre, daca are afinitati in aceasta privinta.

Rac

Este o zi buna in care sa va ocupati putin de detoxifierea organismului vostru, de bunastarea voastra fizica si psihica, de intretinerea tonusului potrivit. Veti fi favorizati din punct de vedere intelectual, asa ca veti avea ocazia sa va afirmati din punct de vedere creativ. Aveti posibilitatea sa va aplecati cu mai multa atentie asupra problemelor care va preocupa, astfel incat riscul de a face greseli va fi minum. Chiar daca aveti numeroase sarcini pe ziua de astazi, incercati sa acordati si familiei timp de calitate. Linistea din viata personala este revigoranta si aveti mare nevoie de ea in momentele mai grele.

Leu

Riscul de conflict este extrem de crescut astazi, mai ales daca va veti comporta de o maniera autoritara si intoleranta. Rigiditatea in opinii si atitudini nu va va aduce nici un castig. Dimpotriva, pierderile pot fi foarte mari, pentru ca nimeni nu este obligat sa va suporte. Pagubele pot fi semnificative mai ales in viata personala, domeniu in care situatiile tensionate se pot transforma foarte usor in conflicte in toata regula. Iar deciziile luate din impuls si fara a fi gandite asa cum trebuie se vor dovedi cu-adevarat dezastruoase. Asa incat, chiar daca situatia se anunta tensionata, este clar ca nu va depinde decat de voi sa minimizati efectele negative.

Fecioara

Unii ar putea spune despre voi ca sunteti prea incapatanati, daca perisitati in anumite atitudini si moduri de a gandi. Este bine sa va mantineti fermi pe pozitie, daca sunteti siguri ca dreptatea este de partea voastra; insa poate fi o greseala imensa sa mentineti aceasta pozitie, persistand in greseala. Tineti cont de opiniile persoanelor importante pentru voi, pentru ca acestea sa nu se simta ignorate. La fel si la locul de munca, va fi nevoie sa faceti eforturi sustinute pentru a mentine o relatie de cordialitate, mai ales ca sunteti intr-o dispozitie nu foarte senina. Uneori va vine foarte greu sa va prefaceti, insa sunt situatii in care aparentele trebuie neaparat mentinute.

Balanta

Capacitatile voastre de intelegere pare ca vor fi exacerbate astazi. Veti avea posibilitatea de a vedea mult mai clar anumite lucruri si situatii care pana acum vi se pareau obscure. Unele s-ar putea sa nu va faca prea mare placere, insa anumite chestiuni trebuie sa fie cunoscute si trebuie sa va obisnuiti si cu aceasta idee. In viata profesionala, cu cat lucrurile par mai dificle, cu atat veti fi mai motivati. Totusi, trebuie sa aveti grija sa nu exagerati, pentru ca exista risc de oboseala accentuata, care v-ar putea afecta starea de sanatate. Climatul astral indica suprasolicitare si in viata personala, fapt ce v-ar putea face irascibili si cu reactii neobsinuit de dure fata de parter, ceea ce ar aduce preudicii semnificative relatiei de cuplu.

Scorpion

Daca doriti sa va reorientati din punct de vedere profesional, ziua de astazi ofera auspicii favorabile in acest sens. Fiti insa siguri ca mutarea pe care o veti face este avantajoasa pentru voi, atat in prezent, cat si pentru viitor. Faceti proiectii pe termen lung, pe cat posibil, pentru ca satisfactia actiunii sa fie completa. In plan personal, este posibil sa fiti pusi in situatia de a va confrunta cu o problema familiala delicata, care va va solicita din plin implicarea, dar si calitatile diplomatice. Ascultati pe toti, informati-va in legatura cu toate aspectele, inainte de a interveni sau de a lua decizii in aceasta directie. Nu amanati interventia, pentru ca lucrurile se pot complica.

Sagetator

Va fi o zi cu profunde schimbari pentru voi, schimbari care nu se vor produce fara angoase, fara sentimente contradictorii, care va vor destabiliza oarecum din punct de vedere psihic. Totusi, in final, aceste transformari se vor dovedi benefice, de aceea este bine sa le acceptati cu bratele deschise. In plan personal, s-ar putea sa aveti neplaceri din partea familiei, vorbe aruncate aiurea, fara a fi fost chibzuite asa cum trebuie. Incercati sa nu reactionati impulsiv; folositi-va de intelepciune, dar si de fermitate, ca sa rezolvati situatia cu bine. Stresul isi va spune cuvantul, intr-o zi ata de incarcata de evenimente, astfel incat este posibil sa va confruntati cu dureri de stomac sau alte probleme digestive.

Capricorn

Astrele nu va pun probleme deosebite pe ziua de astazi. Asa ca va puteti bucura de o astmosfera calma si relaxata, in conditiile in care nu veti face nimic pentru a o deranja. Daca, impotriva a ceea ce se intampla, nu va puteti abtine a va manifesta confrom unor impusuri nu foarte sanatoase, atunci este foarte posibil ca situatia sa se schimbe radical. In aces caz, nu va veti mai putea plange de monotonie, dar veti avea alte lucruri care sa va strice starea de spirit. In plan profesional, nu va va lipsi curajul de a actiona, insa este nevoie sa fiti mereu constienti si in cunostinta de cauza in legatura cu pericolele si obstacolele cu care va veti confrunta.

Varsator

Grijile din planul vietii personale pot, fara indoiala, sa va afecteze performantele profesionale, sa va impiedice sa va atingeti obiectivele stabilite pentru aceasta zi. Este importanta sa va organizati asa cum trebuie si sa incercati sa va detasati de tot ceea ce este neimportant, sa lasati deoparte preocuparile care nu au alt rol decat acela de a va ocupa timpul degeaba. Micile succese pe care reusiti sa le obtineti ar putea fi umbrite de greseli facute din neatentie sau din alte preocupari. Daca veti reusi sa va motivati asa cum trebuie intr-un astfel de context controversat, veti putea sa duceti la indeplinire multe din obiectivele pe care vi le-ati propus pentru ziua de astazi.

Pesti

Va fi in interesul vostru sa va pastrati vigilenta in privinta unora dintre colegii de munca, ce par sa va saboteze in mod regulat. Metodele mai putin ortodoxe nu sunt recomandabile, insa uneori sunt perfect justificabile. Cantariti foarte atent situatiile inainte de a initia orice fel de actiuni de acest gen. Folositi-va de toate resursele de care dispuneti pentru a va evidentia potentialul. Ar fi pacat sa ratati ocazii favorabile din prea multa modestie sau timiditate. Potentiale probleme cu banii pot sa apara pe parcursul acestei zile; de aceea se impune un management financiar mult mai bine pus la punct, eventual sa faceti chiar economii.