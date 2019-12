Vicepremierul ucrainean Dmitro Kuleba a cerut un tratament corect al ţării sale din partea administraţiei SUA

Vicepremierul ucrainean Dmitro Kuleba a cerut vineri, în cadrul unei vizite la Washington, ca ţara sa, al cărei nume este legat de procedura de impeachment (punere sub acuzare şi destituire) ce îl vizează pe Donald Trump, să fie tratată "în mod corect" de către Statele Unite, transmite AFP.



Aceasta este prima deplasare în capitala SUA a unui înalt oficial ucrainean după venirea la putere a preşedintele Volodimir Zelenski în mai anul acesta, deşi şeful statului ucrainean s-a întâlnit cu Donald Trump în marja reuniunii Adunării Generale a ONU de la New York în septembrie.



Kuleba, care nu s-a întâlnit cu oficiali americani de rang înalt, a declarat că procedura de impeachment ce agită în prezent spiritele în SUA nu a fost adusă deloc în discuţie în cadrul convorbirilor la care a participat.



"Nimeni nu a pomenit acest subiect şi, după cum vă puteţi imagina, nici eu nu am adus vorba despre asta", a declarat reporterilor vicepremierul Ucrainei.



Donald Trump este acuzat că ar fi făcut presiuni asupra conducerii Ucrainei, în special prin blocarea unui ajutor militar crucial pentru această ţară aflată în conflict cu Rusia, pentru a determina anchetarea democratului Joe Biden, unul din potenţialii săi adversari la alegerile prezidenţiale din 2020.



'Tot ceea ce solicităm colegilor noştri din administraţia Statelor Unite este să fim trataţi corect", a spus Kuleba.



'Nu vrem să fim umiliţi sau criticaţi. Vrem doar o apreciere echitabilă şi echilibrată a ceea ce a realizat Ucraina'', a insistat el.



De asemenea, vicepremierul ucrainean a salutat votul de joi din Camera Reprezentanţilor de sancţionare a gazoductului rus Nord Stream 2, care ar urma să ocolească Ucraina.



"Nu este vorba doar de Ucraina, ci de o chestiune mult mai amplă. O problemă de echilibru strategic în Europa, o chestiune de securitate energetică în Europa'' a spus Kuleba, care a solicitat Senatului şi preşedintelui Trump să ratifice sancţiunile adoptate de Camera Reprezentanţilor.